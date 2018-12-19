Yeni Tasarımcısı Krakoff’un, Tiffany&Co İçin Tasarladığı İlk Koleksiyon

Krakoff, “Paper Flowers koleksiyonunun çıkış noktası, hergün kullanılabilecek ama aynı zamanda zarif ve göz alıcı mücevherler yaratmaktı.”

Bu vizyon ile Krakoff, ağır mücevheri günümüzde kullanılabilecek en zarif haliyle sunmaktadır.

Krakoff, “Paper Flowers koleksiyonuna ait yaprak motifi, süsen çiçeğinin suluboya tekniği ile çizilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu tasarım çizilirken Tiffany’nin çiçek desenlerinden oluşan eşsiz tarihi unutulmaz bir ayrıntı olmuştur.”

Geçmişten günümüze doğanın izlerini taşıyan bir marka olarak Tiffany&Co., Paper Flowers ile tarihi izlerini devam ettirmeyi ve gelecek jenerasyonlara taşımayı hedefliyor.

Tabiatın eşsiz güzelliğini Tiffany&Co..’nun benzersiz el işçiliği ile buluşturmayı hedefleyen Krakoff, Paper Flowers koleksiyonu ile sadece gerçek bir çiçek motifi değil, aynı zamanda saf kadınsılığın ve endüstriyel modernliğin muhteşem dengesini gözler önüne sermek istiyor.

Doğanın birbirinden canlı ve enerjik renklerini içeren Tiffany Paper Flowers koleksiyonu, tanzanite ve sarı pırlanta gibi değerli taşların izlerini taşımaktadır.

Kalbinde naturalism esintileri yatan Paper Flowers koleksiyonu ile Krakoff’un dediği gibi“yakından bakarsanız keşfedilecek bir sihir göreceksiniz.”

