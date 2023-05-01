1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun...

Küçüklüğümde her 01 Mayıs geldiğinde, dağa, bayıra, mesire yerlerine gitmek için can atardık. O yıllarda herkesin arabası olmadığından ya da ulaşım imkanları sınırlı olduğundan, Rahmetli Amcamın açık kasa kamyonunun arkasına binip bir yerlere gitmeyi beklerdik. Annelerimizin evlerde hazırladığı yiyeceklerle, güzel bir gün geçirirdik.

01 Mayıs’ı, baharın gelişi, tabiatın canlanması, ağaçların bitkilerin yeşermesi, çiçeklerin açması, karların erimesi ve derelerin, çayların akması sevinciyle, “Bahar Bayramı” olarak karşılardık.

Günümüzde 01 Mayıs, ülkemizde ve tüm dünyada resmî olarak “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu günde, çalışanlar başta olmak üzere, toplumun değişik kesimlerinin hak ve talepleri ile yaşadıkları sorunlar ön plana çıkarılarak, çeşitli etkinliklerle farkındalıklar yaratılmaktadır.

Bireyin ve toplumun geleceği, toplum barışının sağlanması ve çalışanların insanca yaşaması açısından, sigortasız ya da düşük ücretle çalıştırmanın, en büyük emek hırsızlığı olduğu kanaatindeyim. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği, işyerlerinde çalışma şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi çalışanlar açısından büyük önem taşımaktadır.

01 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, bir bayram sevinci ve farkındalık oluşturma anlayışıyla, çalışanların hak ve taleplerini demokratik olarak rahatlıkla dile getirebildiği, barış ve dayanışma içerisinde kutlanmasını temenni ediyorum.

Görevleri başında hayatlarını kaybeden tüm emekçi çalışanlara rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. “01 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" Kutlu Olsun.

“Hoşgeldin BAHAR”

Saygı ve sevgilerimle. 01 Mayıs 2023

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)