10 Nisan haftası burç yorumları: Çok önemli haftalara başlıyoruz...

Pluto, Haziran sonuna kadar yapacağı olumsuz kare açılarla gündemi belirleyecek görünüyor. Bu haftadan başlayarak Nisan sonuna kadar Güneş ile yapacağı kare açı, tutulma dönemine denk geldiği ve Jüpiter de buna eklendiği için etkisi güçlü, geniş ve uzun sürelidir. Bu olumsuz geçişlere Ay ve Mars da kendi açı dönemlerinde katılacaklar. Bu göksel yerleşimlerin etkileri, 20 Nisan Güneş tutulmasına yakın günlerde en yüksek gücündedir. Bu dönemde; önemli köklü değişim ve dönüşümler, bitişler, yakıcı, yıkıcı ve zorbalıkla gelen durumlarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Bu yüzden duygularınızı ve derin tutkularınızı kontrol etmelisiniz. Tehlikeli durumlardan ve daha sonra pişmanlık duyabileceğiniz şeylerden uzak durmalısınız. Aslında bu dönemde; daha anlayışlı ortamlarda kalmanız, uzlaşmacı ve anlaşmacı tavırlar kullanmanız koşuluyla; zorlukların üstesinden gelme gücü ve potansiyeli de vardır. Eğer bunu başarabilirseniz, Güneş ve Jüpiter kavuşumu Koç burcunun durduğu ev konularında size; başarı, tanınmışlık, ün, şan, şöhret, eğlence, maceralar ya da para da getirebilir.

Etkilenmeler, küresel ya da toplumsal alana da yayılacak. Yeraltı hareketleri ve hava olayları yeni büyük felaketler yaratabilir. Türkiye de bu kaos ortamından etkilenecek gibi görünüyor. Kişisel doğum haritanızdaki ayrıntılara göre, etkilenme biçiminizin ya da düzeyinin değişebileceğini unutmadan, şu gruplardaki zorlanmalar daha ağırlıklı diyebiliriz. Koç’un son beş ve Boğa’nın ilk beş gününde, Yengeç’in son beş ve Aslan’ın ilk beş gününde, Terazi’nin son beş ve Akrep’in ilk beş gününde, Oğlak’ın son beş ve Kova’nın ilk beş gününde doğanlar, biraz daha dikkatli olmalı ve korunaklı ortamlarda kalmalıdır.

YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta daha çok kendiniz ile ilgili olacaksınız. Çevreniz ile olan ilişkileriniz, günlük karşılaştığınız olaylara ya da insanlara vereceğiniz karşılıklar, dış görünümünüz ve başlangıç kararlarınız öne çıkacak. Yalnız dikkatli olmalısınız. Saldırgan, öne çıkmaya çalışan ve herkese tepeden bakan kibirli davranışlar; sizin sosyal çevre ve gruplarla olan ilişkilerinizi bitirebilir ya da zorlu bir değişimi kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Hafta başında, sosyal çevreden biri yardımıyla para kazanabilir, Çarşamba’dan sonra bu kişiyle daha çok yakınlaşabilirsiniz. Ancak yine de bu kişi ile gizli işler ya da ilişkiler psikolojik sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Aile ile güvenli kararlar ya da planlar daha rahat düzeydedir.

YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta daha çok; gizli işler, gizli ilişkiler, gizli düşmanlar, rüyalar, kabuslar, diğer insanlardan kaçma, içe kapanma, sanat çalışmaları, bilinç dışı konular, korkular ve soyut kavramlarla ilgili alanlarınız yoğun geçebilir. Mesleğiniz ve toplumsal konumunuz, kariyer, gelecek planları ile bağlantılı olarak değişen durumlar, meslekte kayıplar ya da yöneticilerle bozuşma yüzünden psikolojik sıkıntılar gündeme gelebilir. Aslında değişen durumlara eğer uyum gösterebilirseniz, Çarşamba’dan sonra para kazandırıcı olanaklar olduğunu da görmeye başlayabilirsiniz. Sosyal gruplaşmalar üzerinden maddi kayıplara dikkat etmelisiniz. Yakın çevre ile bağlantılı olan gruplaşmalar daha güvenlidir.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta; sosyal çevreler, gruplaşmalar, toplantılar, grup gezileri, kuruluşların düzenlediği toplu buluşma ya da ekip çalışmaları sizin için daha ağırlıklı bir gündem oluşturuyor. Yabancılar, eğitimler, büyük amaçlar, büyük işler, uzak geziler, yabancı ülkeler ya da davalarla ilgili konulardaki önemli değişim ve dönüşümler yüzünden, sosyal gruplaşma etkinlikleriniz ve liderliğiniz zarar görebilir. Yabancılar ya da uzaktaki kişilerle şimdilik gizli başlayan duygusal ve cinsel yakınlaşmalar için uygun zamandır. Meslek, kariyer ve yönetici ilişkilerinizde kısıtlanma, sorgulama, yeni bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Bunu inatçılıkla ya da sertlikle değil, sevgi ilişkileri kurarak yapmalısınız. Çünkü, kariyer ve yönetici ilişkileri üzerinden para kazanma olanağı vardır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu hafta; meslek, kariyer, gelecek planları, toplumsal konumunuz, yöneticilerle ilişkiler ya da devlet ile olan işleriniz için gündem yoğun görünüyor. Eğer dikkatli ve yapıcı olmazsanız; ortaklı para, miras, vergi, sigorta gibi konulardaki değişen durumlar ve ayrıca meslek ortamında cinsel beklentileriniz yüzünden zarar görme ya da zorlanma olasılığınız vardır. Sosyal ortamdan tanıdığınız biri ile yakın ilişki kurma olasılığı vardır. Bu gizli bir beraberlik olabilir ve sizi mutlu eder. Uzak yolculuklarla ya da yabancılarla ilgili sağlam ve uzun süreli bir plan yapabilirsiniz. Ancak dikkat, başlangıçta şanslı görünen bu durum ve planlarınız, daha sonra düş kırıklığı, kısıtlanma ve üzücü durumlar yaratabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta; uzak bir yolculuk, eğitimler, yabancılar, yabancı ülkeler, inançlar, davalar, kültürler, büyük amaçlar ya da büyük işlerle ilgili yoğun bir gündeminiz var. Ancak; eş, sevgili ya da çok yakın bir ilişkideki sıkıntılarınız ve zorluklarınız, bunları olumsuz etkileyecek ya da baltalayacak gibi görünüyor. Eş, evlilik ya da birliktelik ilişkisindeki değişimler, meslek ve kariyer ortamında daha çok işe yarayacak. Çarşamba’dan sonra, sosyal gruplaşmalar üzerinden yeni bir yakınlaşma isteğiniz olabilir. Gizli saklı cinsel yakınlaşmalar ya da gizli işler için atılacak sağlam ve güvenilir adımlar işe yarayacak gibi görünüyor. Ancak yeni yakınlaşmalar, beraberinde cinsel sorunları ya da cinsel hastalıkları da gündeme getirebilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu hafta; vergi, sigorta, miras, başkalarına ya da eşinize ait para, ortak kullanımlı para, ölüm ötesi konular, derin korkular, pagan inançlar, büyü, medyumluk gibi alanlar, suça yönelik eğilimler ve cinsellik arayışlarınız sizin yoğun gündeminizdir. Sağlığınızda ya da iş ortamında önemli bir değişim, bu yoğun gündeminizi olumsuz etkileyebilir. Yaptığınız işle ilgili olarak uzaktan bir ödeme alabilir ya da uzaktaki biriyle duygusal bir bağ ya da yakınlaşma kurabilirsiniz. Meslek ve kariyer için olumlu değişimler var. Sosyal gruplaşmalar üzerinden bir eş ya da sevgili bulma ya da bu konuda kalıcı kararlar alma zamanı olabilir. Ancak bu kişi, mesleğinize ya da kariyerinize zarar verebilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta; en yakın bulduğunuz ikili ilişkiniz, sizin en yoğun konunuz olacak. Bu kişi; eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, ortağınız olabilir ya da en yakın hissettiğiniz başka biridir. Ancak dikkat; kişisel eğlence alanınız, yeni aşk ya da yakınlaşma arayışları ya da çocuklarla ilgili önemli bir değişim, en yakın ikili ilişkinizi zora sokacak gibi görünüyor. Miras, vergi, sigorta, başkalarına ait maddi konular ya da spekülatif bir alandaki değişimlerle Perşembe gününe kadar para kazanma olasılığı vardır. Çarşamba’dan sonra uzaktaki biriyle duygusal ya da cinsel yakınlaşmalar gündeme gelmeye başlayacak. İş, meslek, kariyer ve gelecek planları için şanslı planlar yapabileceğiniz ya da kararlar alabileceğiniz zamandır. Ancak bunun sonrasında, iş ya da sağlık ile ilgili alandaki sıkıntı ya da kısıtlanmalar; maddi anlamda ya da büyük iş planlarınızda kayıplara götürebilir.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta yoğun gündeminiz; iş, çalışma düzeni, iş ortamı, iş arkadaşları, görev ve sorumluluklarınız, sıradan günlük işler ya da sağlığınızla ilgilidir. Ancak dikkat; aile, ev ya da aile büyükleri ile ilgili önemli bir düzen değişikliği, işiniz ve sağlığınızla ilgili sıkıntılar yaratabilir. Aileniz ile sevgilinizi ya da eşinizi bir araya getirebileceğiniz günler olabilir. Çarşamba’dan sonra duygusal ya da cinsel yakınlaşma için ve ortaklı paralar için şanslı zaman olabilir. Uzaktaki kişiler, büyük işler, büyük amaçlar, eğitimler, yabancılar, uzak geziler, büyük planlar ya da uzaktaki biriyle flörtleşmeler için şanslı zaman gittikçe zayıflıyor. Özellikle sevgili arayışları ve flörtleşmeler konusu; sertleşmeler, katılık, inatçılık ya da zorbalık yüzünden sorunludur.

YÜKSELEN YAY: Bu hafta; çocuklar, flörtleşmeler, yarışmalar, sonucunu sizin belirlemediğiniz para hareketleri, kişisel zevkler ve eğlence alanınızda kendinizi gösterebileceğiniz ve öne çıkabileceğiniz zamandır. Ancak yine de yakın akrabalarla ilgili olan ya da genel iletişim düzenindeki değişimler yüzünden, kendinizi gösterip öne çıkmanızı zorlaştıracak gelişmeler de olabilir. Kardeşler, akrabalar, çok yakın çevreniz ve dostlarınızla ilgili sevgi bağları kurabilir ve ayrıca, yakın çevreden duygusal ya da cinsel yakınlaşmalara girebilirsiniz. Aile, aile yadigarları, miras ve ev konularında doğru ve kalıcı kararlar alabilir, yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Ancak bunun sonrasında, aileniz ile eşiniz ya da sevgiliniz ters düşebilirler.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta; aile, ev, anne, baba, aile büyükleri, aile yadigarları ya da doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili konular öne çıkacak. Bu konularda; para alanındaki önemli bir değişim yüzünden, istemeden bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Çarşamba’dan sonra iş konusundaki taze bir gelişme maddi yönden rahatlatabilir. Yakın çevre, dostlar ya da akrabalarla ilgili bir düzenleme ya da haberleşme bağlantısı ya da alacağınız güçlü kararlar eş ve sevgili ilişkisini olumlu etkiler. Ancak dikkat bunun sonrasında, sevgili ilişkisini kısıtlayan durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Örneğin; inatçılık yüzünden özellikle yaşlı ve genç arasındaki birliktelikler bozulabilir. Alacağınız sağlık haberleri sıkıcı olabilir.

YÜKSELEN KOVA: Bu hafta; kardeşler, yakın dostlar, yakın çevre ve akrabalar, tanıtımlar, kısa geziler, alacağınız haberler ve her türlü iletişimler sizin için yoğun olacak. Bu konulara olan yaklaşımınıza ve davranışlarınıza dikkat etmeli ve daha anlayışlı olmalısınız. Yoksa, küsmeler, sonlanmalar, yakıcı ve yıkıcı durumlar olabilir. Aile ve ev konusundaki sıcak ilişkiler var. Çarşamba gününden sonra sevgi ve mutluluk alanınız yeni flörtleşmeler ya da ilişki arayışlarınızı da kapsayacak biçimde genişliyor. İş konusunda alacağınız kararlar ve yeni atılımlar maddi yönden kazanç getirecek gibi görünüyor. Ancak eğlenceye, kişisel zevklere ve sevgili arayışlarınıza yapacağınız harcamalar yüzünden, para kaybetme olasılığı da vardır.

YÜKSELEN BALIK: Bu hafta; para, maddi değeri olan eşyalar, alacaklarınız, borçlarınız, maddi kazançlar ya da kayıplar sizin için öne çıkan konular olacak. Hastaneler, gizli düşmanlar, bir yerde kısıtlı kalmak, alkol ya da psikolojik konulardan etkilenme yüzünden para kaybetme olasılığınız vardır. Çarşamba’dan sonra, aileniz ile sıcak beraberlikler ve onların size desteği psikolojik yönden size iyi gelecektir. Kişisel eğlenceler, zevkler, flörtleşmeler ve çocuklarla ilgili olarak; önemli, kalıcı, dürüst, uzun süreli planlar yapma ve sağlam kararlar alabilirsiniz. Aile ilişkilerini ve ev konularını kesinlikle sıcak, dürüst ve sevecen ölçüde tutmalısınız.