29 Ocak haftası burç yorumları: Gezegenlerin tümü ileri harekette

Gezegenlerin ileri harekette olmasının anlamı, gerçek potansiyellerinin ortaya çıkmasıdır. Yaklaşık 2 ay sonra bu düzeni ilk bozan gezegen Merkür olacak. Bu süre içinde; yapmak istediklerinizi, planlarınızı ya da hesaplarınızı net olarak ortaya koyabilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz, hızlı biçimde cevap alabilirsiniz. Gezegenlerin tümünün enerjik olduğu bu dönemde; gecikmeler, ertelenme, bekleme, belirsizlik ya da eski konuların yakanıza yapışması gibi durumlar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.

Haftanın genelinde doğum haritanızda Kova burcunun olduğu evinizin konuları canlı geçecek. Ancak bu evin konularındaki yükselen enerjiyi kontrol etmezseniz yıkıcılığa dönebilir. Diğer canlılık Oğlak evinde var. Transit Merkür, Venüs ve Mars Oğlak evinizin konularına hareket getiriyor. Bu kişisel gezegenler aslında kısa süreli tetiklemeler yapacak olsalar bile yine de daha büyük bir gücü harekete geçirebilirler. Ayrıca, Vega sabit yıldızı da kavuşumda olduğu için Oğlak evinizin konuları şanslıdır.

YÜKSELEN KOÇ: Benzer amaçlar ya da düşünceler için birlikte hareket ettiğiniz kişiler ya da gruplaşmalar için canlı günlerdir. Ancak bu alanda yoğunlaşan enerjiyi kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü bu yüzden yapacağınız gereksiz harcamalar önemli maddi kayıplara neden olabilir. Maddi yönden rahatlama, ancak meslek ve kariyer alanında kuracağınız sıcak ilişkilerle olabilir. Hastane ya da cezaevi benzeri kısıtlı ortamlar gündeme gelebilir. Ancak, dürüst ve gerçekçi olduğunuz sürece şanslısınız.

YÜKSELEN BOĞA: Meslek, kariyer, toplumsal konum, toplumsal etiket, gelecek planları ve yönetici ilişkileri için hareketli günlerdir. Bu alanda artan enerjiyi ölçülü ve verimli kullanın. Çünkü aşırılık ve inatçılık yüzünden, yıkıcı durumlar olabilir. Dürüst, kalıcı ve güvenilir kişiliğiniz; uzaktakiler, yurt dışı kariyeri ve diğer yabancı ilişkileri için yararlıdır. Benzer amaçlar için bir araya geldiğiniz insan gruplarında eğer duygu ve sezgilerinizi gerçekçi yönde kullanırsanız, bundan yarar sağlarsınız.

YÜKSELEN İKİZLER: Yabancılar, uzaktakiler, büyük çaplı işler, amaçlar, uzak geziler ya da eğitimlerle ilgili alanlar bu hafta hareketli görünüyor. Bu alanlarda yükselen enerjiyi kontrolü ve ölçülü kullanmak gerekiyor. Çünkü bu konularla bağlantılı olarak; soyut alanı, yaratıcılığınızı ya da psikolojinizi ilgilendiren bazı aşırı durumlar ortaya çıkabilir. Beklenmedik gizli cinsel yakınlaşmalar olabilir. Meslek ortamında duygu ve sezgilerinizi eğer gerçekçi kullanırsanız kazançlı çıkarsınız.

YÜKSELEN YENGEÇ: Başkalarına ya da eşinize ait para, miras, vergi gibi konular, cinsellik ya da ölüm ötesi alanı ilgilendiren konular bu hafta hareketlidir. Bu alanlarda yükselen enerjiyi kontrol etmelisiniz. Çünkü bu konular sosyal ortamda maddi ve manevi yönden zararlıdır. Sosyal ortamdan tanıdığınız biriyle heyecanlı bir eş ya da sevgili ilişkisi gündeme gelebilir. Uzaktaki kişiler, yabancılar, eğitimler, davalar ve büyük planlar için eğer gerçekçi ve dürüst olursanız şansınız yükselir.

YÜKSELEN ASLAN: Eş, sevgili, ortaklık gibi kendinize en yakın bulduğunuz ilişkiniz bugünlerde gündemde olacak. Bu alanda artan enerjiyi kontrol etmelisiniz. Çünkü bu konu ile meslek ve kariyer arasında olumsuz bir etkileşim var. İş ortamı, meslek ve kariyer için aslında şanslı zamandır. Sadece eş-sevgiliyi bir süre bu alandan uzak tutmak gerekiyor. Başkalarına ait maddi olanaklar, miras, vergi gibi konularda duygularınızı eğer daha gerçekçi kullanırsanız kazançlı çıkarsınız.

YÜKSELEN BAŞAK: Görev ve sorumluluklar, iş ortamı ya da sağlık konusu bugünlerde ön plandadır. Bu alanlarda yükselen enerjiyi ölçülü ve verimli kullanmalısınız. Çünkü bu konularla; uzaktaki kişiler, eğitimler ya da yabancılar arasındaki bağlantılar, aşırı durumlar yaratabilir. Ancak, yabancılar ya da uzaktakiler konusu, yeni bir sevgili, görüşme, eğlence ya da girişim için şanslıdır. Eş ya da sevgili konusunda duygularınızı gerçekçi kullanırsanız, beraberliğiniz daha kalıcı olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Kişisel eğlenceler, zevkler, kendinizi öne çıkarma, gösterme ve sevgili arayışları için hareketli zamandır. Ancak buradaki yüksek enerjiyi verimli kullanmalısınız. Yoksa bunlarla bağlantılı olarak; ortaklı paralar, vergi, miras gibi konularda maddi zararlar olabilir. Ortaklı para, miras ve vergi konularının aile ya da ev bağlantısı daha şanslıdır. Sağlık ve iş alanındaki konularda duygu ve sezgilerinizi eğer gerçekçi biçimde kullanırsanız kazançlı çıkarsınız.

YÜKSELEN AKREP: Aile büyükleri, ev ya da doğup büyüdüğünüz yerler için hareketli zamandır. Bu alanda yoğunlaşan enerjiyi kontrollü ve ölçülü kullanın. Yoksa bu konu ile eş, sevgili konusu arasında; aşırı durumlar ya da maddi ve manevi sıkıntılar gündeme gelebilir. Eş-sevgili konusu daha çok yakın çevre ilişkileri ve görüşmeleri için şanslı görünüyor. Kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar ya da sevgili arayışındaki duygu ve sezgilerinizi eğer gerçekçi kullanabilirseniz şanslı olursunuz.

YÜKSELEN YAY: Yakın çevre dostları, kardeşler, akrabalar, yazılı ya da sözlü görüşmeler için hareketli zamandır. Bu alanda artan enerjiyi kontrollü ve verimli kullanmalısınız. Çünkü bu konular ile iş ve sağlık arasındaki bir bağlantı, maddi ya da manevi sıkıntıları işaret ediyor. Yeni olanakları değerlendirebilir ve ölçülü giderseniz; iş, görev, sorumluluklar, sağlık ve maddi yönden şanslı zamandır. Aile, ev, doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili duygu ve sezgilerinizi gerçekçi yönde kullanın.

YÜKSELEN OĞLAK: Maddi kazançlar, birikimler, alacaklar ya da borçlar için hareketli haftadır. Bu alanda yükselen enerjiyi dikkatli ve verimli kullanmalısınız. Çünkü yeni sevgili ve eğlence arayışları ya da çocuklar için aşırı harcama yapmaya uygun bir ortam var. Dış görünüm ve günlük çevresel ilişkiler için şanslı zamandır. Bunun dışında daha yakın olduğunuz; akraba, kardeş ya da dostlarla görüşmelerde duygu ve sezgilerinizi eğer gerçekçi kullanırsanız bundan yarar görürsünüz.

YÜKSELEN KOVA: Kendinizi çevreye göstermek, Güneş gibi parlamak ve öne çıkmak isteyeceğiniz sağlıklı ve canlı günlerdir. Yükselen bu enerjiyi kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü bu; aileniz, ev konusu ya da aile büyükleri ile gereksiz çatışmalara ve yıkıcı durumlara dönebilir. Aile ile daha sıcak sevgi bağları, yardımlaşmalar ve iletişimler size huzur verecektir. Maddi konulardaki beklentilerinizi, duygu ve sezgilerinizi, eğer daha gerçekçi kullanırsanız bundan kazançlı çıkarsınız.

YÜKSELEN BALIK: Gizli saklı işler, ilişkiler, yaratıcılık, sanatçılık, bilinçaltı ya da rüyalar gibi soyut konular bu hafta daha önde olacak. Bu alanlarda artan enerjiyi ölçülü kullanmak gerekir. Çünkü bu alanlarla; akraba ve dost çevreniz arasındaki bağlantılarda bazı aşırı durumlar sıkıntı yaratabilir. Yakın dost çevresi ile yapılacak en iyi iş, sosyal gruplara katılmak ve bunun tadını çıkarmaktır. Sanatçı ve yaratıcı yönünüzü, eğer daha gerçekçi kullanırsanız daha çok tanınma ve kabul görürsünüz.