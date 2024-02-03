5 Şubat haftası burç yorumları: Bu 2 davranıştan uzak durun

Doğum haritanızın Kova ve Oğlak burcu evlerindeki yoğunluk ve yüksek enerji bu hafta da devam ediyor. Kova evinizin konularına Jüpiter ve Uranüs kare açı yaptıkları için yükselen enerji her an kontrolden çıkıp, yakıcı-yıkıcı durumlara ve kazalara neden olabilir. Hızlı hareket etmek, abartılar, ölçüsüzlük ve ani kararlar sakıncalıdır. Gökyüzü, hava olayları, depremler, iletişim kesikliği ya da elektrik konulu beklenmeyen olaylar gündeme gelebilir. Ayrıca, hafta sonundaki yeni ay fazı günlerinde; Kova evi konuları hakkında; yeni başlangıç planları, yeni adımlar atma isteği ya da harekete geçme dürtüsü gibi yenilikçi düşünceler sizi bekliyor olacak.

Oğlak evinizin konuları da hareketlidir. Yükselen enerji; daha çok kadın-erkek, duygusallık-cinsellik ya da sevgi ilişkileri gibi konularda sıcak ve hızlı gelişmeler başlatabilir. Ayağı yere sağlam basan, hızlı başlayan ama kontrollü giden heyecanlı birliktelikler için uygun zamandır.

YÜKSELEN KOÇ: Haftanın yoğunlaşan konuları ve yükselen enerjisi; sosyal gruplaşmalar, toplantılar, takım çalışmaları gibi sosyal etkinlikler hakkındadır. Bu alandaki yeni ve özgürleştirici gelişmeleri dikkatle kontrol etmelisiniz. Yoksa ölçüsüzlük yüzünden aşırı harcamalar ve maddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Hafta sonundaki yeni ay fazı; sosyal alanda özgürleşme, yeni girişimler yapma ya da yeni adımlar atmak için uygun zamandır. Maddi konulardaki kazanç ve başarı ise meslek, kariyer, devlet ya da yönetici ilişkileri üzerinden gelebilir.

YÜKSELEN BOĞA: Yükselen enerji bu hafta daha ağırlıklı olarak; meslek, kariyer, gelecek planları, devlet ve yönetici ilişkileri üzerinde yoğunlaşıyor. Bu alandaki ilişkilere ve kişilere karşı daha dikkatli, ölçülü ve kontrollü olmalısınız. Yoksa bazı kayıplar ya da bitişler gündeme gelebilir. Ayrıca bu alanda yeni bir adım atmak ya da bir başlangıç yapmak isterseniz, hafta sonundaki yeni ay fazı günleri uygundur. Yabancılar, uzaktakiler, davalar, yüksek eğitimler ya da büyük planlar gibi konularda; girişim yapmak, sıcak ilişkiler kurmak ya da kadın-erkek yakınlaşması için şanslı zamandır.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu haftanın ağırlık kazanan konuları; yabancılar, uzaktaki kişiler, büyük işler, büyük planlar, davalar, uzun geziler, yüksek eğitimler ya da kültürel konulardır. Bu alanda yükselen enerjiyi kontrollü ve ölçülü kullanmalısınız. Yoksa aşırı durumlar yaşayabilir ve üzülebilirsiniz. Bu alanlardan birinde, eğer bir başlangıç yapmak isterseniz, hafta sonundaki yeni ay fazı günlerinde bu daha hızlı sonuç verebilir. Beklenmedik ve hızlı gelişen gizli aşk-meşk işleri ya da cinsel yakınlaşmalar için yeni adım atmaya uygun zamandır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Başkalarının ya da ortağınızın parası, miras, vergi, sigorta işleri, bilinçaltı dürtüler ya da cinsellikle ilgili konularda yükselen bir enerji var. Ancak bu konular ile sosyal ortamlardan tanıdığınız biri arasında bağlantı kurmak yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Çünkü ölçüyü kaybetme eğiliminiz var. Bu alanda yeni bir adım atmak isterseniz, hafta sonundaki yeni ay fazını bekleyin ve kontrolü elden bırakmayın. Buna karşın, sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız biriyle, ayağı yere sağlam basan, güvenilir bir eş ya da sevgili ilişkisi geliştirmek için uygun zaman olabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Kendinize yakın bulduğunuz; eş, sevgili ya da ortaklık konuları bu hafta daha çok ağırlık kazanacak. Bu alanda artan bir enerji var. Ancak bu yükselen enerjiyi iyi kontrol edin ve özellikle meslek alanınızla olan bağlantılarda sınırları aşmayın. Yoksa taraflardan birisi yara alabilir. Bu alanda yeni bir adım atmak için hafta sonundaki yeni ay fazını beklemek daha iyi olur. Ayrıca, iş, iş ortamı, iş arkadaşları, sorumluluklar, görevler ya da sağlık konuları ile meslek ve gelecek planları arasında uyumlu yeni bağlantılar için şanslı zamandır.

YÜKSELEN BAŞAK: Görevleriniz, sorumluluklarınız, iş alanı, iş ortamı, iş arkadaşları ya da sağlık konularında yükselen bir enerji var. Bunu dikkatli ve ölçülü biçimde kontrol etmelisiniz. Çünkü bu konularla bağlantıda olan ve uzakta yaşayan biriyle aşırı durumlar gündeme gelebilir. Bu konuyla bağlantılı uzun yolculuklar tehlikeli olabilir. Bu alanda atmak istediğiniz yeni bir adım ya da plan varsa, hafta sonundaki yeni ay fazı günleri uygundur. Eğlenceler, zevkler, hobiler, flörtleşme, çocuklar, yarışmalar ya da şans oyunları gibi konularda; heyecanlı, başarılı ve kazançlı zamandır.

YÜKSELEN TERAZİ: Artan enerjiniz; daha çok eğlenceler, kişisel zevkler, sevgili arayışı, çocuklar, oyunlar, hobiler, yarışmalar gibi alanlarda kendini gösterecek. Ancak kesinlikle bunu belli bir ölçüde ve kontrolde tutmak gerekiyor. Yoksa aşırı durumlar yıkıcı olabilir. Hafta sonundaki yeni ay fazı günlerinde, bu konularda sağlam gitmek koşulu ile yeni adımlar atma ya da başlangıçlar yapmaya uygun bir ortam bulabilirsiniz. Aile, ev ve aile büyükleri arasında sıcak sevgi duyguları ve beklenmedik olumlu bir para bağlantısı gündeme gelebilir.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta yoğunlaşan enerji çoğunlukla; aile, ev, aile büyükleri ya da doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgilidir. Ancak dikkat etmezseniz artan enerji alanı yıkıcı tehlikeler getirebilir. Özellikle eş ya da sevgili ilişkisini, aile ve ev ile tartışmalı duruma getirmekten kaçınmalı ve ölçülü olmalısınız. Aile ve ev konusunda hafta sonundaki yeni ay fazında yeni adımlar atma ya da bir şeyleri başlatma düşünceniz olursa sağlamcı ve kontrollü olun. Yakın çevre dostları, akrabalar ya da kardeşlerle ilgili iyi haberler almaya ve onlarla sıcak sevgi bağları kurmaya uygun zamandır.

YÜKSELEN YAY: Bu hafta daha çok öne çıkan konular; kardeşler, akrabalar, yakın çevre dostları, kısa yer değiştirme, haberleşme ya da görüşmelerdir. Bu alanda yükselen enerjiyi, özellikle sağlık ve iş ile ilgili bağlantılarda kontrollü kullanmak gerekiyor. Yoksa aşırı durumlar ortaya çıkabilir. Yine aynı konularda hafta sonundaki yeni ay fazı günleri, bir başlangıç adımı atmak için uygun olabilir. Maddi konularda, alacaklar, borçlar ya da birikimlerle ilgili olarak yeni ve olumlu iş bağlantıları, heyecan veren hızlı gelişmeler, girişimler ya da sağlığı ilgilendiren yeni olumlu durumlar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Haftanın yoğun konuları maddi değeri olan şeylerle ilgilidir. Alacaklar, borçlar, eşyalar, yatırımlar ya da birikimler hakkında yükselen enerjiyi ölçülü biçimde kontrol etmelisiniz. Özellikle eğlence ve flörtleşme harcamalarına dikkat edin. Hafta sonundaki yeni ay fazı günleri; yine aynı konularda daha sağlamcı adımlarla bir başlangıç planı ya da yenilenme için uygundur. Bu hafta, kendinizi çevrenize sevgi dolu ve çekici gösterebileceğiniz zamandır. Bu gösteriş size yeni flörtleşme yolları açabilir.

YÜKSELEN KOVA: Birkaç haftadır olduğu gibi bu hafta da kendinizle daha çok ilgileniyor olacaksınız. Dış görünüm, genel sağlık ve çevreye olan davranışlarınızda bir enerji yükselişi var. Ancak bunu özellikle aile ya da ev konularında kontrol etmelisiniz. Yoksa yıkıcı davranışlara dönebilir. Ayrıca yükselen enerjinizi hafta sonundaki yeni ay fazında; yeni bir başlangıç yapma ve önemli bir konuda harekete geçme yönünde kullanmak isteyebilirsiniz. Aile ve ev konularında sevgi dolu anlar için daha çok çaba göstermek psikolojinize de iyi gelecek.

YÜKSELEN BALIK: Haftanın yükselen enerjisi; gizli işler, gizli ilişkiler, gizli haberleşmeler, bir yerde izole kalmak, gizli düşmanlar ya da bilinçaltı konular ve soyut kavramlar hakkındadır. Bu konular ile çevredeki dostlar arasında, aşırı durumları haber veren görüşmeler gündeme gelebilir. Ölçüyü ve kontrolü kaybederseniz yıkıcı sonuçlar doğabilir. Bu alanda hafta sonundaki yeni ay fazı size yeni girişimler yapma olanağı verecek ancak sağlamcı ve ölçülü gitmelisiniz. Sosyal gruplaşmalarda gittikçe ısınan ilişkiler, şaşırtıcı biçimde kadın-erkek yakınlığı kurmaya doğru gidebilir.