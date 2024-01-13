15 Ocak haftası burç yorumları: 2 burç için şans haftası

Doğum haritanızın Oğlak evi konularında ve Oğlak burçları için güçlü, kararlı, girişken, atak ve cesur adımlar atılabilecek zamandır. Doğum haritanızın; Oğlak ve Başak evlerinizin konuları ve bu burçların kişileri için daha kolay ve şanslı zaman olabilir. Yengeç evinizin konularında ve Yengeç burcu kişileri için genelde diğerleri ile bazı fikir ayrılıkları, inatlaşma ya da uyumsuzluk görülüyor. Daha esnek ve anlayışlı olarak, durumu yeniden dengeye getirebilirsiniz. Koç ve Terazi evlerinin konuları ve bu burçlar için hava biraz daha karamsar. Bu yüzden; gerginliklerden, yakıcı ve yıkıcı durumlardan mutlaka uzak durmalısınız. Aslan ve İkizler evlerinizin konuları ve bu burç kişileri; bugüne kadar önemli gördükleri ancak artık kullanışlı olmayanları geride bırakmak ya da ilgili konulara bir süre ara vermek iyi gelebilir. Akrep evinizin konuları ve bu burç kişileri; az bir çabayla üstesinden gelebileceğiniz girişimler, anlaşmalar ve değişimler için uygun günlerdir. Balık evi ve bununla bağlantılı Yay ve İkizler evlerinizin konularında ve bu burçlardan olan kişiler; aldatıcı, yalan-dolan, bulanık, sisli, güvenilmez, değişken durumlara ve alkol benzerlerine dikkat edin. Boğa evi ve bununla bağlantılı Kova ve Aslan evi konularında ya da bu burç kişileri; beklenmedik biçimde ortaya çıkan ani ve aşırı durumlara karşı, dikkatli, kontrollü ve daha ölçülü olmalısınız.

YÜKSELEN KOÇ: Haftanın öne çıkan konuları; meslek, kariyer, gelecek planları, sosyal konum, devlet, devlet büyükleri ya da yöneticilerle olan ilişkiler hakkındadır. Bu konularda kontrollü ve sabırlı olmak koşuluyla; yeni sağlam adımlar, atılımlar, girişimler, değişimler, gelişmeler, kararlar ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. Ancak dikkat... Meslekte bazı değişimlere uyum göstermeli ve özellikle aşırı harcamalara dikkat etmelisiniz. Yabancı ya da uzaktaki biriyle gizli aşk ya da yakınlaşma arayışları gerçekçi değildir ve sonu üzücü olabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Haftanın ağırlıklı konuları; yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, hukuk, eğitimler, din, kültür gibi geniş çaplı ya da küresel konular ya da büyük planlar olabilir. Bu konularda; atılım, girişim, değişim, karar alma ya da anlaşma yapmaya uygun zamandır. Ancak bu konulardaki davranışlarda ölçüyü ve sınırı aşmayın. Yoksa zorlanacağınız bir değişim gündeme gelebilir. Sosyal gruplaşmalar içinden ya da takım çalışması yaptığınız biriyle cinsel ya da duygusal yakınlaşma beklentisi düş kırıklığı ile sonuçlanabilir. Gerçekçi olmakta yarar vardır.

YÜKSELEN İKİZLER: Haftanın ağırlıklı konuları; ölüm ötesi konular, bilinçaltı korkular, dürtüler, cinsellik, miras, vergi, sigorta, ortaklı para ya da eşinizin parası ile ilgilidir. Bu konularda; atılımlar, girişimler, değişimler, kararlar ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. Ancak dikkat, bunlarla ilgili kontrolü elden bırakmayın ve ölçülü olun. Çünkü özellikle gizli işler ya da ilişkiler tehlikeli olabilir. Meslekte, kariyerde ya da yöneticilerden beklentilerinizde düş kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ayrıca bu, eş ilişkinizi de olumsuz etkileyebilir. Daha gerçekçi olmakta yarar vardır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Haftanın öne çıkan konusu; eş, sevgili, ortak gibi en yakın bulduğunuz ikili ilişkinizdir. Bu konuda; atılımlar, girişimler, değişimler, kararlar ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. Ancak dikkat etmelisiniz. Çünkü sosyal gruplaşma çevrelerinde; abartılı, ölçüsüz, uyumsuz ya da kontrolsüz durumlar yüzünden, en yakın ikili ilişkiniz de olumsuz etkilenebilir. Uzaktaki biriyle, görev alanınızı ya da işinizi de ilgilendiren duygusal yakınlaşma beklentisi gerçeklerden kopuk ve aldatıcıdır. Düş kırıklığına uğramamak için daha akılcı olmalısınız.

YÜKSELEN ASLAN: Haftanın yoğunluk kazanan alanları; işiniz, görevler, sorumluluklar, bakımını üstlendiğiniz kişiler, günlük sıradan işler ve sağlıkla ilgili konulardır. Bu konuda; atılımlar, girişimler, değişimler, kararlar ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. Ancak yine de dikkatli olun. Çünkü meslek ve kariyerde aşırı durumlar, kontrolsüzlük ve ölçüsüzlük yüzünden iş ortamınızda değişen durumlar olabilir. Sevgili ve yakınlaşma arayışlarında, gerçeklerden kopuk pembe bulutlarda dolaşmak düş kırıklığına neden olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu hafta öne çıkan konular; kişisel zevkler, eğlenceler, kendinizi gösterme, anlatma, yarışmalar, danışmanlık, flörtleşme, çocuklar ya da şans oyunları ile ilgili olabilir. Bu konularda; atılımlar, girişimler, değişimler, kararlar ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. Ancak dikkat etmelisiniz. Bu yoğun konulardan birisi ya da birkaçı, uzaktaki ya da yabancı biriyle aşırı durumlar ve ölçüsüzlük yüzünden bozulabilir. Eş-sevgili gibi en yakın ikili ilişkiniz ile aileden sevdiğiniz birisi arasında; güven kırıcı ya da üzücü durumlar ortaya çıkabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Haftanın öne çıkan konuları; ev, aile, aile büyükleri, vatan ya da doğup büyüdüğünüz yerlerdir. Bu konularda; atılımlar, girişimler, değişimler, kararlar ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. Ancak yine de dikkat etmelisiniz. Çünkü, aile mirası, ev vergisi, sigorta ya da ortaklı paralarla ilgili abartılı ve ölçüsüz durumlar yüzünden maddi kayıplar gündeme gelebilir. Göreviniz ya da işiniz ile ilgili görüşmeler ya da yakın çevreden biriyle duygusal yakınlaşma beklentisi aldatıcıdır. Gerçeklerden fazla uzaklaşmayın.

YÜKSELEN AKREP: Haftanın öne çıkan konuları; kardeşler, yakın akrabalar, yakın dostlar, tanıtımlar, kısa eğitimler, yakın geziler ve her türlü iletişimlerle ilgilidir. Bu konularda; atılımlar, girişimler, değişimler, kararlar ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. Eğlence, alkol, flörtleşme ya da çocuklarla ilgili konular bulanık, sisli, aldatıcı ve para kaybettiricidir. Somut gerçeklerden ayrılmayın. Eş, sevgili, birliktelik ya da ortaklık konusunda, başlangıçta olumlu görünen gelişmeler sonradan; aşırılıklar, bozuk iletişim ve ölçüsüzlük yüzünden sonlanabilir.

YÜKSELEN YAY: Haftanın öne çıkan konuları; para kazanma, alacaklar, borçlar, ödemeler, yatırımlar ya da maddi değeri olan eşyalarla ilgilidir. Bu konularda; atılımlar, girişimler, değişimler, kararlar ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. Ancak dikkatli olmalısınız. İş, görev ya da sağlıkla ilgili beklenmedik gelişmeler ve ölçüsüz durumlar yüzünden para kaybı da olabilir. Ev, aile, aile yadigarları ya da doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili beklentilerinizde düş kırıklığı ve aldatıcı durumlar olabilir. Bu yüzden duyguları bir kenara bırakıp, daha gerçekçi olmalısınız.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta daha çok kendiniz ve çevresel alışkanlıklarınızla ilgileniyor olacaksınız. Dış görünüm, genel sağlık, belki yeni girişimler, görüşmeler kararlar ya da anlaşmalar gündeme gelebilir. Ancak bunlar aile ve kariyer ilişkilerini bozmamalıdır. Yakın çevre dostları, kardeş ya da akrabalar hakkında üzüleceğiniz ya da düş kırıklığına uğrayacağınız gelişmeler olabilir ya da haberler alabilirsiniz. Kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar ya da flörtleşme işlerinde; başlangıçta hızlı olan gelişmeler, abartılı ve ölçüsüz durumlar nedeniyle sonlanabilir.

YÜKSELEN KOVA: Bu haftanın öne çıkan konuları; daha çok soyut kavramlar, inançlar, ruhsal durum, sanat, yaratıcılık, gizli işler, gizli ilişkiler ya da bir yerde izole kalmakla ilgilidir. Bu konularda; atılımlar, girişimler, değişimler, kararlar ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. Ancak bunların aile ya da ev ile olan bağlantısında kontrolsüz ve ölçüsüz durumlara dikkat etmelisiniz. Para konusunda; aldatıcı, bulanık, sisli ya da kaypak durumlar var. Düş kırıklığına uğramamak için gerçekçi olmak ve gruplardan tanıdığınız birine fazla güvenmemek daha iyi olur.

YÜKSELEN BALIK: Haftanın öne çıkan konuları; sosyal çevreler, gruplaşmalar, takım çalışmaları, dernekler, kuruluşlar ve bu çevrelerden yüzeysel olarak tanıdığınız kişilerle ilgilidir. Bu alanda; atılımlar, girişimler, değişimler, kararlar ya da anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. Ancak yine de dikkatli olmalısınız. Çünkü yakın dostlardan birisi ile ilgili abartılı ya da ölçüsüz durumlar, sosyal gruplar içindeki durumunuzu sarsabilir. Özellikle meslek, kariyer ya da yöneticilerle olan ilişkilerde daha gerçekçi, kontrollü ve dürüst olmalısınız.