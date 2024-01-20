22 Ocak haftası burç yorumları: 4 burç için kritik hafta...

Bana göre bu yılın en önemli göksel olayı Pluto’nun Kova burcuna girmesidir. 21 Ocak’ta Güneş ile birlikte Kova burcuna geçen Pluto, ileri-geri hareketine devam ederek, son bir defa daha 2 Eylül ile 20 Kasım arasında Oğlak’ta olacak. Sonrasında 2043-44 yıllarına kadar Kova’daki yoluna devam edecek. Pluto, yaklaşık 16 yıldır; Oğlak, Yengeç, Terazi ve Koç burçlarının yaşam düzenine; önemli köklü değişimler, bitişler ve zorlayıcı baskılar getirmişti. Pluto bundan sonraki yıllarda; Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarına baskı kurabilir. Ancak bunu dert etmeden önce, bu etkilerin karma borçlarınıza paralel yürüyeceğini asla unutmayın. Karması ve kalbi temiz olana hiçbir şey dokunmayacak..!

Pluto’nun önünüze çıkardıklarını kabullenip, yeni gelecek düzene hazırlık yapmak en iyi yoldur. Tarafsız gözle kişisel yanlışları ve eksikleri saptamalı, değişip dönüşümlere ve kişisel düzeltmelere gitmelisiniz. Bunu siz yapmazsanız, Pluto kendi bildiği yoldan gerçekleştirir ve acıması yoktur. Bunun dışında; toplumsal düzende değişimler, eski ve bağnaz düzenin yıkılıp gitmesi, çağdaşlık, özgürleşme, uzaya açılma, yeni buluşlar, bilim ve teknoloji gibi sosyal alanı etkileyen köklü dönüşümler bekleyebilirsiniz. Etki süresi uzun, yavaş ve zorlayıcı olan Pluto; önümüzdeki 20 yıl içinde küresel alanı ve yurdumuzu ilgilendiren devrim niteliğinde yenilikler getirecek.

Haftanın belirgin olayları; doğum haritalarınızın Kova evi konularında ve Kova burçlarının yaşamında yeniliklere götüren bir tünele giriyor olmanız ve perşembe günkü dolunaydır. Jüpiter kare açısı yüzünden rehavete kapılanlar, boş verenler, sınırları aşanlar ve değişmemek için Pluto ile inatlaşanlar zor yoldan boyun eğmek zorunda kalır. Dolunayın etkileri daha çok; Aslan, Kova, Akrep ve Boğa evlerinde ve burçlarında; dengesiz durumlar, çelişkiler ve bazı sonlanmalar olabilir. Göksel yerleşimlerin hepsinin kendine göre bir etki gücü vardır. Ancak bana göre; Satürn ve Pluto’nun kadersel etkilerinin ve yaptırım gücünün önünde hiçbir güç duramaz. Değişmemekte direnen ve yeni kurulacak düzenle inatlaşanlara karşı çok acımasız olabilirler. Çünkü bunların insan yaşamındaki etkileri ya da simgeleri daha doğmadan önce belirlenmiştir. İnsan yaşamındaki konumları; bilinç gelişimini ve bilinç düzeyini çok yakından ilgilendiren barkod numarası gibidir.

YÜKSELEN KOÇ: Benzer amaçlar için bir araya geldiğiniz sosyal çevreler, gruplar ya da takım çalışmalarından tanıdığınız kişilerle ilgili önemli değişimler gündemde. Ancak dikkat, bu değişim maddi yönden kayıplara da neden olabilir. Kariyer ve meslek üzerinden gelişen bir anlaşma ya da yeni bir girişim, size para kazandıracak gibi görünüyor. Gizli saklı işleriniz, ilişkileriniz ya da gizli bir düşman sizin meslek, kariyer ve yöneticilerle olan ilişkilerinize zara verebilir. Bu zarar, belki alkol benzerlerinden ya da iftiraya uğramaktan da olabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Meslek, kariyer, sosyal konum, toplumsal etiket, yönetici ilişkileri ya da gelecek planları hakkında, bu hafta önemi değişimler gündeme gelebilir. Bu konularda; katı, eskiye bağlı, aşırı inatçı ve abartılı davranışlardan kaçınmalısınız. Yabancılar ya da uzaktakilerle ilgili yeni ve olumlu girişimler, anlaşmalar ya da görüşmeler gündemde. Sosyal gruplaşma çevresinden duygusal ya da cinsel yakınlaşma arayışı, gerçeklerden uzak ve aldatıcıdır. Utanılacak durumlara düşmemek için daha akılcı olmalısınız.

YÜKSELEN İKİZLER: Yabancılar, yabancı ülkeler, uzaktakiler, eğitimler, davalar, büyük çaplı planlar, büyük işler ya da uzak geziler için bu hafta önemli bir değişim süreci başlayabilir. Bu konularda gizli saklı işlere, abartılı inatlaşmaya ve ölçüsüz durumlara girmeyin. Gizli cinsel yakınlaşma arayışları ve görüşmeleri hareketli geçecek gibi görünüyor. Ancak bu türden cinsel yakınlaşmalar ile meslek ve kariyer arasında kesinlikle bir bağ olmamalıdır. Yoksa; utanılacak durumlar, düş kırıklığı ve kayıplar olabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu hafta daha yoğun olarak; ortaklı olan para ya da başkasının parası, ölüm ötesi konular ya da cinsel yakınlaşmalar üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sosyal gruplardan tanıdığınız bir kişi, bu konularda sınırı aşmanıza neden olabilir. Bu yüzden bitişler ya da önemli bir değişim gündeme gelebilir. Ancak yine de daha kalıcı ve güvenilir ikili ilişkiler için sosyal çevrelerin yardımı olabilir. Kalıcı ve güvenilir ilişkiler için uzaktaki kişiler ya da yabancılar güvenilir değildir.

YÜKSELEN ASLAN: Eş, sevgili, ortaklık gibi kendinize en yakın bulduğunuz ikili ilişkide bu hafta değişim rüzgarları esiyor. Bu değişimden yara almadan çıkmak için meslek, kariyer ve yönetici ilişkilerini eş-sevgili ilişkisi ile yan yana getirmemek ve sınırları aşmamak gerekir. Meslekte, kariyerde ve iş yaşamında; olumlu ve yeni girişimler ya da anlaşmalar gündeme gelebilir. Özellikle iş ortamından biriyle yeni bir duygusal ya da cinsel yakınlaşma arayışları için uygun zaman değildir. Aldatıcı, sahte ve utandırıcı olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: İşiniz, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız, görev ve sorumluluklarınız ya da sağlık konusunda önemli bir değişim sürecine giriyorsunuz. Bu konularda, uzaktaki kişilerle aşırı ve ölçüsüz durumlara girmeyin. Eğer uzun bir yolculuk yaparsanız, sağlığınıza dikkat edin. Uzaktaki biriyle yeni bir aşk-meşk için olumlu görüşmeler, girişimler ya da bir gezi gündeme gelebilir. Eşiniz, sevgiliniz ya da yeni flörtleşmelerde güvensizlik ya da aldatıcı konular olabilir. Bu yüzden, gerçeklerden ve dürüstlükten ayrılmayın.

YÜKSELEN TERAZİ: Haftanın yoğunlaşan konuları; kişisel zevkleriniz, eğlence anlayışınız, çocuklar ya da flörtleşme işlerinde önemli ve zorlayıcı değişimler olabilir. Bu değişimler özellikle cinsel yakınlaşma işlerinde maddi ve manevi yönden üzerinizde olumsuz baskı kurabilir. Aileden gelen maddi destek ile ilgili olumlu görüşmeler ya da girişimler var. Sahte, yalan, dolan ya da kafa karıştırıcı bulanık işler, iş arkadaşı ilişkileri, görüşmeler, alkol benzerlerinden kendinizi ve ailenizi koruyun.

YÜKSELEN AKREP: Haftanın ağırlıklı konuları; ev, aile, aile büyükleri ya da doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili önemli ve zorlayıcı değişimlerdir. Bu değişimler özellikle eş ya da sevgili ilişkilerinde aşırı durumlara ya da maddi ve manevi kayıplara götürebilir. Ancak, eş, sevgili konusu ile yakın çevre tanıdıkları arasında olumlu bağlantılar da var. Eğlence anlayışı, flörtleşme ya da çocuklarla bağlantılı olarak; sahte, yalan, dolan, kafa karıştırıcı durumlar ya da alkol benzerleri yüzünden yakın komşular ya da akrabalarla başınız derde girebilir.

YÜKSELEN YAY: Haftanın öne çıkan konuları; kardeşler, yakın çevre dostları, akrabalar, komşular ya da her türlü iletişim ve görüşmelerde önemli değişimlerdir. Bununla bağlantılı olarak; iş ortamı, görev, sorumluluklar ya da sağlık alanında maddi ya da manevi yönden aşırı durumlara girmemeye dikkat edin. İş üzerinden para getirecek yeni girişimler ya da anlaşmalar olabilir. Aile içinde ya da evdeki; yalan, dolan ve güvenilmez durumlar yüzünden maddi zararlar olabilir. Beklentiler düş kırıklığı yaratabilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta daha çok; para kazanma, alacaklar, borçlar ya da sahip olduğunuz maddi değeri olan şeylerle ilgili değişimler gündeme gelecek. Çocuklar, flörtleşme ya da eğlence için yapacağınız aşırı harcamalar maddi zarar getirir. Bu konuda daha akılcı, gerçekçi, ölçülü ve hesaplı ilişkiler ya da görüşmeler kesinlikle daha yararlıdır. Kardeşler, yakın çevre ya da akrabalardan üzücü bir haber, güvensizlik ya da düş kırıklığı yaratan görüşmeler olabilir. Bunun için gerçeklerden uzaklaşmadan mantıklı düşünmek daha iyidir.

YÜKSELEN KOVA: Bu hafta; genel sağlığınız, yaşam tarzınız, dış görünüm ve davranış alışkanlıklarınız üzerinde yeni bir değişim sürecine giriyorsunuz. Bunlar; aile, ev, meslek ve kariyer üzerinde baskı ve aşırı durumlar yaratabilir. Aile ve ev ilişkilerinde yeni girişimler ve sıcak görüşmeler daha yararlı ve huzur vericidir. Para konusunda aldatılmaya ve kandırılmaya açık olduğunuz günlerdir. Bu konudaki bir beklentiniz boşa çıkabilir ve bu yüzden üzülebilirsiniz. Akılcı olmayan anlaşmalar, harcamalar ve alkol benzerleri tehlikelidir.

YÜKSELEN BALIK: Bu hafta gizli işler, ilişkiler, cinsellik gibi bilinçaltı dürtüler, hastane gibi izole ortamlar, gizlenmiş düşmanlar ve soyut kavramlar üzerinde önemli değişimler gündeme gelebilir. Bunlarla bağlantılı olarak; yakın çevre, kardeşler ya da akrabalardan hoş olmayan haberler alabilirsiniz. Yakın çevre ilişkileriniz, sosyal gruplarda yeni bir girişim ya da anlaşma olanağı verecek. Meslekte, kariyerde ve yöneticilerle olan ilişkilerde; kesinlikle dürüst, gerçekçi, planlı, disiplinli ve doğrucu olmalısınız.