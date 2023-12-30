2024 yılı burç yorumları: Bu 4 tarihe dikkat!

Yorumları yükselen burçlarınıza göre okumalısınız. Güneş ve Yükselen burç etkileri doğum haritalarımızda çok güçlü olduğu için, yükseleni bilmeyenler Güneş burcu olarak da okuyabilir. Genel görünüşe göre, yılın son çeyreğinde daha şanslı göksel yerleşimler var. Yıl içinde dört tutulma günü olacak. Tutulmalar tarih boyunca; gerginlikten uzak durulması gereken, sıkıntılı ve önemli olumsuzlukları harekete geçirebilecek günler olarak görüldü. Bu yüzden tutulma günlerinde; uzlaşmacı, anlayışlı, ölçülü ve barışçı duygulara daha çok yer vermek gerekiyor. Yılın tutulma günlerdeki genel durum şöyledir.

25 Mart Ay Tutulması: Daha ağırlıklı olarak; Terazi, Koç, Oğlak ve Yengeç burçlarında doğanlar ve kişisel haritalarınızdaki bu burçların durduğu evlerin konuları daha çok etki alır. Kadın-erkek, anne-baba, ben-onlar gibi konularda dengesiz ve uyumsuz durumlar, içsel duygu dalgalanması, iniş çıkışlı bozuk psikoloji, gizli saklı şeylere ve alkole yönelim olabilir. Bir şeyleri bitirme isteği yoğundur. Bu yüzden; ölçüyü kaçırmadan biraz içe kapanmak ve diğerlerinden kısa bir süre uzak kalmak yararlı olabilir.

8 Nisan 2024 Güneş Tutulması: Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarında doğanlar ve kişisel haritalarınızdaki bu burçların durduğu evlerin konuları daha çok etki alır. Özellikle doğum haritanızdaki, Koç burcunun durduğu ev konularında; aşırı heyecan, hırs, ölçüsüz girişkenlik ya da saldırgan tavırlara dikkat etmeli ve daha sakin kalmalısınız. Yeni bir şeylere başlama ve yeni adım atma isteğinizi kontrol edin ve bunu tutulmadan birkaç gün sonraya erteleyin.

18 Eylül 2024 Ay Tutulması: Daha ağırlıklı olarak; Balık, Başak, Yay ve İkizler burcunda doğanlar ve kişisel haritalarınızdaki bu burçların durduğu evlerin konuları daha çok etki alır. Duygu-mantık, akılcılık-hayalcilik, gerçekler-pembe düşler arasında kararsız ve belirsiz kalacağınız günlerdir. İlgili ev konularında duygusal iniş çıkışlar sonucu, olan bir durumu sonlandırma eğilimi olabilir. Jüpiter de bu Ay tutulmasına ölçüsüzlük, aşırılık ve kontrolsüzlük vereceği için her şeyden önce kendini bilmek ve ölçüyü kaçırmamak önemli olacak.

2 Ekim 2024 Güneş Tutulması: Terazi, Koç, Oğlak ve Yengeç burçlarında doğan kişiler ve kişisel haritalarınızdaki bu burçların durduğu evlerin konuları daha çok etki alır. Özellikle doğum haritanızdaki, Terazi burcunun durduğu ev konularında Mars’ın da tetiklemesi ile saldırgan, aşırı heyecanlı, var olan dengeyi ve uyumu bozacak yeni kararlardan ve adımlardan kaçınmalısınız. Yazıma yükselen burçlarınız ile devam ediyorum.

YÜKSELEN KOÇ: Yılın ilk çeyreğinde; meslek, kariyer, yönetici ilişkileri ile bağlantılı olarak para kazanma konuları şanslıdır. Ancak yine de dikkatli olmalısınız. Çünkü aşırılıklar ve meslekte önemli bir değişim yüzünden daha sonra bu konularda zorlanma yaşayabilirsiniz. Ayrıca bunlar sizi psikolojik yönden olumsuz etkileyebilir. Özellikle meslek yaşamında alkolden uzak durmalı ve daha sağlam adımlar atmalısınız. Yılın ikinci çeyreği başındaki Ay tutulması günlerinde; özellikle en yakın ikili ilişkide duygusal iniş çıkışlar olabilir. Dengeyi sağlamazsanız bitişler gelebilir. Eğer düzeltilmeyecek durumda olan varsa, bunu geride bırakmak gerekebilir. Mesleğinizi de olumsuz etkileyen eski bir sağlık sıkıntısı ya da eski bir üzüntü yeniden ortaya çıkabilir. Ancak yine de para ve meslek bağlantısı doğru kullanıldığında verimlidir. Yılın üçüncü çeyreğinde; aile, ev, aile büyükleri ya da çocukluktan gelen konularla bağlantılı olarak, fiziksel ya da psikolojik sağlık konuları gündeme gelebilir. Belki de eski anılarla yüzleşmek ya da onları şifalandırmak gerekecektir. Sosyal gruplaşmalardaki değişim, para kazanma ve yeni dostlar edinmek için yararlıdır. Yılın son çeyreğinde birçok konuda akıcı ve olumlu enerjiler yanınızda olacak. Soyut kavramlar, derin psikolojiniz, içsel duygular, iç huzurunuz, görev ve sorumluluklar ya da iş anlaşmaları, eş ya da sevgili konusu, para, meslek, kariyer, yakın dostlar gibi konular ve bunlar arasındaki bağlantılar şanslıdır. Bunların yerine gelmesi, iş anlaşmasındaki farklı fikirde ola diğerleri ile uyum sağlamanıza bağlı olarak değişebilir.

YÜKSELEN BOĞA: Yılın ilk çeyreğinde; yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkelerle ilgili olarak dürüst ve gerçekçi görüşmeleriniz ya da anlaşmalarınız şanslıdır. Ancak yine de bu konuda olacak önemli bir değişim ya da kontrolsüz durumlar, sonradan sizi zor durumda bırakabilir. Sosyal çevre arkadaşları ile yalan, dolan, güvenilmez ve içinde alkol benzerlerinin olduğu ortamlardan uzak durmalısınız. Yılın ikinci çeyreği başındaki Ay tutulması günlerinde; iş ya da sağlık konusunda duygusal beklentiler ile gerçekler arasında kararrsız kalabilirsiniz. En iyisi uyum ve denge kalmaktır. Yoksa bazı sonlanmalar olabilir. Yabancılar ya da uzaktakilerle kuracağınız dürüst bağlantılar şanslı durumdadır. Meslek ortamından tanıdığınız biriyle sertleşmemeye ve ilişkileri bozmamaya dikkat edin. Yılın üçüncü çeyreğinde; gizli kapaklı sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız kişiler ile yakın akrabalarınız arasında olumsuz iletişimler olabilir. Dikkat etmezseniz; yalan, dolan ve iftiralar gündeme gelerek psikolojik sıkıntı yaratabilir. Meslek ya da kariyerde önemli bir değişim; yaşamınıza ve maddi kazancınıza olumlu katkılar yapacak. Yılın son çeyreğinde birçok şanslı konu sizi bekliyor. Bunlar; sosyal arkadaşlıklar, gruplaşmalar, toplantılar, eğlenceler, flörtleşme görüşmeler, çocuklar, iş, görev, sorumluluklar, uzaktaki işler, yabancılar, uzun geziler, para, kişiliğinizdeki yenileşmeler olabilir. Ancak bunlar için bazı koşullar da var. Sosyal gruplaşma arkadaşları ile kişisel zevkleriniz ve eğlence anlayışınız hakkında tartışmalardan kaçınmak ve uyum göstermek önemli olacaktır.

YÜKSELEN İKİZLER: Yılın ilk çeyreğinde; miras, vergi, başkasına ait para, fizik ötesi alan ya da cinsel amaçlı kurduğunuz iletişimler şanslı ve eğlenceli görünüyor. Ancak bu alanda bazı değişimler ve aşırılıklar yüzünden, sonradan zor durumlara düşme olasılığı da vardır. Meslek ve kariyer yaşamınızda ayağınızı yere sağlam basmalı, kaypak durumlardan ve alkolden uzak durmalısınız. Yılın ikinci çeyreği başındaki Ay tutulması günlerinde; duygusal aşk arayışlarınız ile sosyal gruplaşmaların daha hareketli ve canlı ortamları arasında kararsız kalabilirsiniz. Uzlaşmaya bakın çünkü, hareketli sosyal gruplaşmalar ve uzaktakiler ya da yabancılarla ilgili önemli bir değişim sizin için daha şanslıdır. Değişken kişiliğinize dikkat edin. İstikrarsız davranışlarınız; kariyer ya da yöneticilerle olan ilişkilere zarar verebilir. Yılın üçüncü çeyreğinde; para kazancı, maddiyat, yatırımlar ya da birikimleriniz; meslekte gelişen kaypak, utandırıcı, aldatıcı durumlar yüzünden bozulacak gibi görünüyor. Akılcı ve gerçekçi olmalısınız, yoksa beraberinde psikolojik sıkıntılar da var. Uzaktakiler, yabancılar ya da yabancı ülkelerle olan bağlarınız yaşam tarzınıza ve psikolojinize önemli ve olumlu yenilikler getirebilir. Yılın son çeyreğinde birçok şanslı göksel konum sizi bekliyor. Meslek, kariyer, toplumsal konum, kişiliğiniz, çevrenizde bıraktığınız algı, psikolojinizi olumlu etkileyen yenilikler, aile, ev, miras hakkı, çocuklar, eğlenceler, kişisel zevkler ya da yeni flörtleşme olabilir. Dikkat etmeniz gereken; ev, aile, flörtleşme ya da çocuklarla ilgili konular ile meslek ve kariyer konuları arasında, diğerleri ile zıtlaşmaya girmemektir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Yılın ilk çeyreğinde; sosyal gruplaşmalar üzerinden kurduğunuz bağlantı ile eş ve sevgili ilişkisi geliştirme çalışması şanslı görünüyor. Ancak bazı önemli değişimler ve kontrolü kaybetmeniz yüzünden, bu şanslı görüşmeler sonradan bozulabilir. Yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler ve uzun yolculuklarda; alkol benzerlerine, kandırılmaya ve düş kırıklığına dikkat edin. Yılın ikinci çeyreği başındaki Ay tutulması günlerinde; aileniz, eviniz ile mesleğiniz arasında bazı görüş ayrılıkları ve dengesizlik ortaya çıkabilir. İkisi arasında bir uyum sağlamak en iyisidir. Yoksa tutulma günlerinde küsmeler kolay olur. Yabancı ülkeler, uzaktakiler, yabancılar gibi konular da öne çıkıyor. Ancak yine de gerçeklerden uzaklaşmamak gereklidir. Sosyal gruplaşmalar üzerinden cinsel arayışlar tehlike yaratabilir. Meslek ortamında bazı anlaşmalar bozulabilir. Yılın üçüncü çeyreğinde; yaşam tarzınız, genel davranış alışkanlıklarınız, istekleriniz ve beklentileriniz ile uzaktaki kişiler ya da yabancılar arasında bağlantı kuran pembe düşleriniz yıkılacak gibi görünüyor. Bu durum, beraberinde psikolojik sıkıntılar da getirebilir. Sosyal gruplaşmalardan cinsel yakınlaşma bulmak için şanslı zamandır. Yılın son çeyreğinde şanslı olduğunuz konular var. Bunlar; yabancılar, uzaktakiler, uzun geziler, eş ya da sevgili, kardeşler, yakın dostlar, ev, aile, anne, baba, ya da yeni sosyal gruplar hakkındadır. Bunlar arasındaki bağlantılar akıcı ve olumludur. Ancak yine de baba ya da bir aile büyüğü ile yabancılar, uzaktakiler ya da uzun bir gezi hakkında fikir ayrılığına girmemek gerekiyor.

YÜKSELEN ASLAN: Yılın ilk çeyreğinde; iş, sağlık, meslek, kariyer, gelecek planları ve yöneticilerle olan ilişkiler için şanslı zamandır. Ancak dikkati olmalısınız. İş ortamındaki bir değişim ve bazı kontrolsüz durumlar yüzünden bu şanslı durum, sonradan bozulabilir. Gizli saklı ilişki ve cinsel yakınlaşma arayışları tehlikelidir. Güvenilmez ve kaypak durumlar ya da ilişkiler öfke ile sonuçlanabilir. Yılın ikinci çeyreği başındaki Ay tutulması günlerinde; uzaktakiler, yabancılar, uzak geziler için hareketli görünse bile duygusal olarak bu düşünceye yakın olmayabilir ve kararsız kalabilirsiniz. Eğer daha gerçekçi ve dengeli olursanız; yabancılar, uzaktakiler eğitimler, görüşmeler, anlaşmalar, yabancı ülkeler ya da gizli saklı cinsel yakınlaşmalar için şanslı görünüyorsunuz. Meslek-kariyer ortamı ile eş-sevgili arasındaki olumsuz bağlantı yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Yılın üçüncü çeyreğinde; psikolojik ağırlıklı ya da soyut kavramlarla ilgili gizli kapaklı konular, işler ve özellikle de gizli cinsel yakınlaşmalar sizin için sıkıntılı ve utanılacak durumlara neden olabilir. Bunun yerine, sosyal gruplaşmalardan daha sağlam ve kalıcı ilişkiler bulmak sizin için daha şanslı ve daha yararlıdır. Yılın son çeyreğinde şanslı konular sizi bekliyor. Bunlar; kardeşler, dostlar, yakın akrabalar, para kazandıran anlaşmalar, sosyal gruplaşmalar, kariyerde yenilikler, başkalarına ait olan ya da ortaklı olan paralar, iş, sağlık, görev ve sorumluluklardaki önemli değişimlerdir. Bunların yolunda gitme koşulu, para hakkında diğerleri ile fikir tartışmasına girmemek ve uzlaşmacı olmaktır.

YÜKSELEN BAŞAK: Yılın ilk çeyreğinde; eğlence, zevkli uğraşlar, yarışmalar, şans oyunları, çocuklar, flörtleşme ve bunların uzaktaki bağlantıları ya da eğitimler için şanslı görünüyor. Ancak yine de bu konuları ilgilendiren önemli değişimler ve aşırı durumlar yüzünden, şanslı günlerin ardından zorlayıcı bir dönem gelebilir. Eş ya da sevgili ilişkisinde; yalan, dolan, kandırılma ya da ihanete dikkat etmelisiniz. Yaşça büyük bir ilişki daha sağlamdır. Yılın ikinci çeyreği başındaki Ay tutulması günlerinde; para konusunda karasız, belirsiz ve diğerleri ile geçimsiz durumlar olabilir. Zaman geçirmeden hızla bir anlaşma yolu bulun. Yoksa bazı bitişler ya da kayıplar gündeme gelebilir. Eş, sevgili, cinsel yakınlaşmalar gibi konular olumlu yönde hareketleniyor. Uzaktaki işlerde ya da uzun gezilerde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yılın üçüncü çeyreğinde; sosyal gruplaşma arkadaşları, toplumsal etkinlikler ile eş ya da sevgili ilişkileri arasında kaypak, aldatıcı, bulanık ve sisli durumlar ortaya çıkabilir. Bu durum, düş kırıklığı ve psikolojik sıkıntıya neden olur. En iyisi; işler, görevler, uzaktaki kişiler, uzun geziler, meslek ve kariyer bağlantısına odaklanmak ve şanslı durumu değerlendirmektir. Yılın son çeyreğinde; şanslı konular yoğunlukta görünüyor. Bunlar; eş, sevgili, ortak, para kazanma, biriktirme, kendinizi ve düşüncelerinizi kolay anlatma ve gösterme, meslek, toplumsal konum, uzaktakiler, yabancılar, astroloji, çocuklar, eğlence dünyanız ya da sevgili arayışları olabilir. Bunlar arasındaki bağlantı noktalarında, akıcı enerjiler iş başında. Ancak yine de eş ya da sevgili ile olan görüş ayrılığında, uzlaşmacı ve uyumlu olma koşulu vardır.

YÜKSELEN TERAZİ: Yılın ilk çeyreğinde; aile, ev, aile büyükleri, vatan ile miras konuları arasında şanslı görüşme ve anlaşmalar var. Ancak dikkat, bu alandaki bazı değişimler ve kontrolden çıkan durumlar yüzünden, şanslı durum daha sonra tersine dönebilir. Aile ile bağlantılı olarak psikolojik sıkıntı ya da üzüntü ortaya çıkabilir. Ayrıca sağlığınız için alkol benzerlerinden uzak durmalısınız. Yılın ikinci çeyreği başındaki Ay tutulması günlerinde; eş ya da sevgili gibi en yakın ikili ilişkinizde anlaşmazlık, görüş ayrılığı ya da dengesiz durumlar olabilir. Duygusal beklentilerinizde daha gerçekçi ve uyumlu olmalısınız. Yoksa küsmeler olabilir. Sağlık, meslek, iş arasında olumlu ve şanslı bağlantılar var. Ancak meslek ve kariyer konusu, bu dönemde eş ya da sevgili ilişkileri üzerinde olumsuz ve zorlayıcı bir baskı da yaratabilir. Fazla zıtlaşmak kopma getirir, dikkatli olun. Yılın üçüncü çeyreğinde; meslek, kariyer, görevler, sorumluluklar, çalışma yaşamı gibi konular arasında aldatıcı, kandırıcı, kaypak ve bulanık durumlar yüzünden üzüntü ve psikolojik sıkıntı olabilir. Bu konularda akılcı ve gerçekçi olmak gerekiyor. Ayrıca, hareketli ve şanslı görünen; uzun geziler, eğitimler, davalar, flörtleşme, eğlence ve cinsel arayışlar sizin için daha yararlıdır. Yılın son çeyreğinde, ağırlıkta olan ve daha şansı görülenlere odaklanmak gerekli. Bunlar; çevresel ilişkileriniz, kendinizi çevrenizde parlak biçimde göstermeniz, soyut ya da sanatsal alandaki yazma, çizme, bilgilenme, konuşma, aile, ev ya da miras konuları, yabancılar, uzaktakiler, davalar, eğitimler, uzak geziler, iş, görevler ve sağlık konuları olabilir. Tüm bunların arasında, birbirlerini destekleyici olan göksel konumlanma var. Yapmanız gereken şey; iş, görev ve sağlık konularında diğer kişilerle tartışmaya ve zıtlaşmaya girmemektir.

YÜKSELEN AKREP: Yılın ilk çeyreğinde; yakın çevre dostları, akrabalar ve eş sevgili arasında olumlu ve şanslı giden görüşmeler, daha sonra bazı önemli değişimler, görüşmelerin kısıtlanması ya da kontrolsüz durumlar yüzünden bozulabilir. Kişisel zevkler, eğlenceler ve flörtleşme konularında alkol benzerleri ya da kaypak durumlar yüzünden, öfke krizleri ve maddi zararlar olabilir. Yılın ikinci çeyreği başındaki Ay tutulması günlerinde; sağlığınız, sorumluluklarınız ya da iş ile ilgili konular psikolojik sağlığınızı ve duygu dengenizi bozabilir. Bu konularda diğerleri ile anlaşmazlıklar gelişebilir. Genel olarak daha gerçekçi ve diğerleri ile uyumlu olmak gerekiyor. Yoksa tutulma günlerinde sonlanmalar kolay olur. Kişisel zevkler, eğlenceler, flörtleşme ya da çocuklarla ilgili konular şanslı görünüyor. Yine de gerçeklerden uzaklaşmamakta ve ölçülü olmakta yarar vardır. Aile ve sevgili arasında ters durumlar olabilir. Yılın üçüncü çeyreğinde; uzaktaki kişiler, yabancı ülkeler, davalar, uzun yolculuklar ile sizin eğlence ya da flörtleşme anlayışınız arasında olumsuz terslikler var. Eğer; alkol benzerleri, karanlık, kaypak ve sahte işler içinde olmayı seçerseniz büyük bir düş kırıklığı, kısıtlanma ve psikolojik bozukluk ile karşılaşırsınız. Bu dönemde daha şanslı olan konular; aile, eş ve cinsel yaşam hakkındaki değişimlere ayak uydurmaktır. Yılın son çeyreğinde; şanslı konular var. Bunlar; kardeşler, yakın dostlar, aile, ev, soyut kavramlar, sanat, bir yerde izole kalmak, kişisel eğlenceler, zevkler, eş ya da sevgili konularıdır. Bir konuda dikkatli olursanız, bu akıcı enerjiler işe yarar. Kişisel eğlenceler ve alkol benzerleri yüzünden otorite kişi ile görüş ayrılıkları, tüm iyicil olasılıkları bitirebilir. Cinsel yakınlaşmalarda da aşırı ve ölçüsüz durumlara girmemek gerekiyor. Yoksa şans tersine dönerek, hastane ya da cezaevi gibi bir ortamda kısıtlanabilirsiniz.

YÜKSELEN YAY: Yılın ilk çeyreğinde; çalışma, iş ortamı, meslek ve para üçgeninde olumlu görüşme ve anlaşmalar gündemdedir. Ancak paranızı iyi korumalısınız. Çünkü bunun ardından, aşırılık ve ölçüsüzlük yüzünden, zorunlu olarak paraya sıkışacağınız günler var. Ev ve aile konularında; alkol benzerleri, yalan dolan işler ve kaypak durumlar yüzünden öfke krizleri olabilir. Yılın ikinci çeyreği başındaki Ay tutulması günlerinde; gruplaşma ve sosyalleşme ortamlarındaki duygusal beklentileriniz tam olarak karşılanmıyor ve diğerleri ile anlaşmazlık içindesiniz. Daha gerçekçi olan kendi zevklerinize yönelmek, sizin için daha iyi olabilir. Aile ve ev konularındaki olumlu ve olumsuz yoğunluk devam ediyor. Çocuklarla ilgili gelişmeler de ön planda olabilir. Kişiliğinizden kaynaklanan; muhalefet etme, yüksek ve sert karşılıklar verme alışkanlığınızı, özellikle aile ve ev konularında bir dengeye getirmelisiniz. Yılın üçüncü çeyreğinde; aile mirası, aile yadigarları, aile ve ev konularında kandırılma, aldatılma ve yanlış anlaşmalar yapma tehlikesi vardır. Kesinlikle akılcı ve gerçekçi olmak gerekir. Yoksa bu konu, üzüntü ve psikolojik sıkıntı kaynağı olur. Bu dönemde daha şanslı olan; akrabalar, eş ve iş ortamı ile ilgili yeniliklerdir. Yılın son çeyreğinde, bazı konularda daha akıcı ve şanslı enerjiler iş başındadır. Bunlar; ev, aile, meslek, sosyal konum, sosyal ilişkiler, para ve iş konusundaki yeni değişimler olabilir. Ancak öncelikle şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Aile içinde alkol benzerleri ya da bulanık ve sisli durumlar yüzünden, sosyal gruplaşma ve toplumsal durumunuz arasında görüş ayrılıkları var. Bu alanda inat yapmak ve gerçeklerden uzak olmak, birçok şeyi kaybettirebilir. Bu yüzden daha farklı düşünenlere uyum sağlamalı, gerçekçi ve akılcı olmalısınız.

YÜKSELEN OĞLAK: Yılın ilk çeyreğinde; kişisel zevkler, eğlenceler, flörtleşme ve çocuklarla ilgili konularda ve onlarla kurduğunuz görüşme ve anlaşmalarda şanslısınız. Ancak eğer dikkat etmezseniz ve ölçüyü kaçırırsanız, bu konularda daha sonra zorunlu değişimler geliyor. Yakın çevre dostları, akrabalar ve kurduğunuz türlü iletişimlerde kandırılma ve bu yüzden psikolojik sıkıntı olasılığı vardır. Yılın ikinci çeyreği başındaki Ay tutulması günlerinde; meslek ve kariyer alanındaki duygusal istekleriniz ile aileden ve evden gelen fikir ayrılığı can sıkıcı olabilir. En iyisi aralarında bir uyum sağlamaktır. Yakın akrabalar, dostlar, iletişimler ve aile konuları daha olumlu yönde öne çıkıyor. Flörtleşme, eğlenceler, geziler, çocuklar ve neşeli uğraşlar için de uygun zamandır. Yılın üçüncü çeyreğinde; eş ya da sevgili ilişkisi ile bağlantılı olan kardeşler, akrabalar ya da aile arasındaki; yalan, dolan, sahtecilik, iftira ya da utanılacak durumlara dikkat edin. Bu yüzden üzüntü ve psikolojik sıkıntı olabilir. Daha şanslı olan konular; para, çocuklar, flörtleşme ve eğlenceler arasındaki akıcı bağlantıdır. Yılın son çeyreğinde, birçok şanslı konu siz bekliyor. Bunlar; değişen kişiliğinizi ortaya koyma, sosyal konum, eğitimler, davalar, uzaktakilerle iletişimler, anne sorumlulukları, yeni sevgili arayışları, aile, ev, yakın dostlar ve akrabalar. Bunlar arasındaki bağlantılar; kolay, akışkan ve olumludur. Ancak, devlet, toplum ya da yönetici kişi ile aranızda bir zıtlaşmaya düşmemelisiniz. Dengede kalmak birçok iyicil kapıyı açacaktır.

YÜKSELEN KOVA: Yılın ilk çeyreğinde; ev aile, aile büyükleri, aile yadigarları ya da vatan ile ilgili konularda huzurlu ve mutlu eden görüşmeler yoğundur. Ancak bu alanda aşırı ve ölçüsüz durumlara girmeyin. Çünkü abartılar yüzünden görüşmeler bozulabilir. Para konusunda dolandırılmaya karşı dikkatli olun. Sosyal gruplardan yüzeysel olarak tanıdığınız kişilere güvenmeyin. Yılın ikinci çeyreği başındaki Ay tutulması günlerinde; yabancılar, uzaktaki kişiler, yabancı ülkelere gitme isteği ya da eğitimler gibi konulardaki duygusal istekleriniz ile daha yakında bulunan kişiler ve akrabalar arasında bir kararsızlık ve belirsizlik olabilir. En iyisi daha uzlaşmacı ve uyumlu olmaktır. Çünkü ipi germek, bitişlere neden olabilir. Para kazanma, yatırımlar, birikimler, yakın çevre dostları, meslek ve kariyer arasında şanslı bağlantılar görülüyor. Ayrıca, bu dönemde aile ve ev ile olan bağlantınız ve davranışlarınız daha anlayışlı ve ölçülü olmalıdır. Yılın üçüncü çeyreğinde; duygusal, sezgisel, içe dönük ve gizli kapaklı konular ağırlık kazanıyor. Bu alan; sisli, bulanık ve kaypak olduğu için özellikle; iş, sağlık ve para kazanma konularında aldanmamaya ve ayaklarınızı yere sağlam basmaya dikkat etmelisiniz. Maddi konulardan kaynaklanan psikolojik sıkıntılar gündeme gelebilir. Yaşam düzenindeki bir değişiklik, aile ve eğlence yaşamınıza yeni renkler katacak. Yılın son çeyreğinde, çoğu kişi için birçok şanslı göksel yerleşim var. Sizi şanslı konularınız; para, yatırımlar, birikimler, başkasının parası, miras anlaşmaları, yurt dışı konular, uzaktakiler, davalar, eğitimler, aile, ev, eğlence yaşamı, psikolojik değişimler olabilir. Ancak yine de tüm bunların bozulmaması için para konusunda diğer kişilerle uyumlu ve uzlaşmacı olma koşulu vardır.

YÜKSELEN BALIK: Yılın ilk çeyreğinde; gruplaşmalar, sosyal etkinlikler, kardeşler, yakın dostlar, komşular ve her türlü iletişimleriniz neşeli ve şanslıdır. Ancak yine de aşırı ve ölçüsüz durumlara girmemelisiniz. Çünkü, olumlu durumun ardından, zorlu bir dönem gelebilir. Çevreye karşı güvenilmez ve sorumluluktan kaçan davranışlarınız, sosyal çevrede ve kariyer ortamında kayıplara neden olabilir. Yılın ikinci çeyreği başındaki Ay tutulması günlerinde; başkalarına ait ya da ortaklı olan para konusundaki duygusal beklentileriniz karşılık bulmayabilir ve sizi üzebilir. En iyisi dengeyi bozmamak ve kendi paranızla ilgili gerçeklerle yaşamaktır. Para konusunda eski üzüntüleri geride bırakma, meslek ve kariyer için yeni görüşmeler ya da anlaşmalar yapmak için iyi zamandır. Yaşlı-genç yakınlaşması gündeme gelebilir. Yılın üçüncü çeyreğinde; eğlence, gizli flörtleşme, çocuklar hakkında kendinizi dışarıya anlatma sıkıntısı çekebilirsiniz. Bu konularda gizli saklı hareket etmek tehlikelidir. Çünkü, yolun sonunda, utanılacak durumlara düşebilirsiniz. Açık ve dürüst olmak daha iyidir. Yakın akrabalar, kardeşler, ev, aile büyükleri ile sıcak yakınlaşmalar, geziler, yardımlaşmalar ya da iyi görüşmeler bu dönemde size huzur verecektir. Yılın son çeyreğindeki göksel yerleşimler, sizin için bazı konulara şans getiriyor. Bunlar; kişiliğinizi ortaya koyma, herkese gösterme, yakın dostlar, akrabalar, aile, ev, sosyal gruplaşmalar, takım çalışmaları, eş, sevgili konuları, miras, başkasına ait ya da ortaklı olan para hakkındaki anlaşmalardır. Bunların bozulmaması için diğerleri ile anlaşmazlığa düşmemek ve uzlaşmacı olmak gerekir.