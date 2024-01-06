8 Ocak haftası burç yorumları: Yeniay'a dikkat

Hafta ortasındaki yeni ay fazı, bu hafta ve yeni yıl kapsamında planladığınız yenilikleri ortaya koymak için uygun zamandır. Oğlak burcunda; Güneş, Ay, Mars ve Pluto kümeleşmesi olduğu için doğum haritanızın Oğlak evi konularında; güçlü kararlar alma, planlama, uzun vadeli işlere girişme, adımlar atma ya da değişim ve dönüşümler başlatabilirsiniz. Ancak yine de Pluto’nun Jüpiter ile olumsuz bir kare açısı olduğu için asla durumu abartmamanız, ölçülü olmanız ve kontrol altında tutmanız gerekiyor. Şunu da hatırlatmam gerekli, 21 Ocak’ta Güneş ve Pluto, Kova burcunda hareket etmeye başlayacaklar. Özellikle Pluto, Oğlak burcunun sonlarında olduğu için burçtan çıkmadan önce kendisini yeniden göstermek isteyebilir. Burcun son derecesinde olduğu için biraz da dengesizdir. Bu bazılarınız için biraz sıkışıklık, kısıtlanma ya da zorlanma yaratabilir. Bazılarınız için de kontrolü elde tutarak gelecek planlaması için yararlı olabilir. Doğum haritanıza göre olumlu ya da olumsuz yönde değişebilen, dengesiz bir güç gösterisi gibidir.

Bunun dışında; Neptün kare açılarının getirebileceği; yalan-dolan işlere, sahte aşklara, duygusal ilişkide aldatılmaya, ihanete, sözleşme ya da anlaşmalarda dolandırılma gibi durumlara ve alkol benzerlerine karşı dikkatli olmalısınız. Gerçeklerden uzaklaşmayın.

YÜKSELEN KOÇ: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. Meslek, kariyer, yöneticilerle ya da devletle olan işler, ilişkiler, gelecekle ilgili planlar ya da toplumsal konumunuzdur. Bu alanlardan birinde atacağınız yeni adımlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken önemli şey; para harcamalarında, birikimlerde ya da borçlarla ilgili olarak kaldıramayacağınız bir yükün altına girmek ve ölçüsüzlüktür. Uzaktaki ya da yabancı olan biriyle gizli saklı aşk ya da para ilişkisi aldatıcı olabilir ve düş kırıklığı yaratabilir. Daha gerçekçi olmalı ve kafa karıştırıcı görüşmelerden kaçınmalısınız.

YÜKSELEN BOĞA: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. Sizi için yabancı ya da uzakta olan şeyler, eğitimler, davalar, uzak geziler, büyük çaplı işler, büyük planlar ve geniş konular. Bu alanlardan birinde atacağınız yeni adımlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Dikkat etmeniz gereken önemli şey; kişiliğinizin aşırı inatçı ya da eskiye bağlı yüzünü gösterirken daha ölçülü olmaktır. Aşırı harcamaya ya da cimriliğe de bir ayar getirmek iyi olur. Sosyal gruplaşmalardaki duygusal ya da cinsel yakınlaşma amaçlı bağlantılar ve görüşmeler; düş kırıklığı, bulanık, kaypak ya da aldatıcı durumlar yaratabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. Miras, vergi, sigorta, krediler, eşe ya da başkasına ait para, ortaklı para, cinsellik, fizik ötesi alan, bilinçaltı ve yer altı konular. Bu alanlardan birinde atacağınız yeni adımlar, başlangıçlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Dikkat etmeniz gereken gereken önemli şey; harcamalarda ve ilgili konularda aşırıya kaçmamak, ölçüyü ve kontrolü elde tutmaktır. Eş, sevgili ile meslek alanı ve yöneticiler arasındaki bağlantılarda; yalan-dolan, sahtecilik, iftira, yanıltan sözleşme ya da anlaşmalara dikkat edin, alkolden uzak durun ve gerçeklerden uzaklaşmayın.

YÜKSELEN YENGEÇ: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. Eş, sevgili, ortaklık benzeri olan ve kendinize en yakın bulduğunuz ikili ilişkiniz. Bu konularda atacağınız yeni adımlar, başlangıçlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Dikkat etmeniz gereken gereken önemli şey; eş-sevgili ya da ortağınız ile olan ilişkinizde ölçülü olmak ve özellikle diğer sosyal ilişkileri ya da diğer sosyal etkinlikleri, en yakın ilişkinizden uzak tutmaktır. Uzaktaki kişiler, yabancılar, duygusal ilişkiler ya da iş ve sağlık gibi konular arasındaki bağlantılarda; yalan, dolan, kafa yapıcı maddeler ve aldatılmaya dikkat edin.

YÜKSELEN ASLAN: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. Görev ve sorumluluklarınız, işiniz, iş ortamınız, bakımını yaptığınız kişiler, günlük sıradan işler ve sağlıkla ilgili konulardır. Bu alanlardan birinde atacağınız yeni adımlar, başlangıçlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Dikkat etmeniz gereken gereken önemli şey; söz ettiğim yoğunlaşan konularınız ile bağlantılı olarak; meslek, kariyer ve gelecekle ilgili planlamalar yaparken ölçüyü ve ayarı elde tutmaktır. Büyük adımlar ve harcamalar şu an yararsızdır. Yeni sevgili ve cinsel yakınlaşma arayışları bugünlerde aldatıcı olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. Kişisel gösteriler, zevkler, eğlenceler, flörtleşme, çocuklar, yarışmalar, danışmanlık yapma ya da şans oyunları gibi alanlar. Bu alanlardan birinde atacağınız yeni adımlar, başlangıçlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Dikkat etmeniz gereken gereken önemli şey; bu konularla ilgili olmak üzere; uzaktaki kişiler, yabancılar ya da eğitimler arasındaki bağlantılarda ölçülü olmak ve adaletin dışına çıkmamaktır. Eş, sevgili ilişkileri, duygusal bağlar ve aile arasındaki bağlantılarda yalan-dolan ya da kafa karışıklığına karşı gerçeklerden uzaklaşmayın.

YÜKSELEN TERAZİ: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. Aile bireyleri, büyükleri, ev, aile yadigarları, çocukluktan gelenler, doğup büyüdüğünüz yerler, vatan ya da içinizde saklı tuttuklarınız olabilir. Bu alanlardan birinde atacağınız yeni adımlar, başlangıçlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Dikkat etmeniz gereken gereken önemli şey, bu konularla bağlantılı olarak; miras, vergi, başkasının maddi olanakları hakkında aşırı durumlar, harcamalar, borçlu çıkma ya da kontrol etmeniz gereken diğer şeylerdir. Dikkat... İş ile ilgili görüşme ya da anlaşmalarda, duygusallık ve kafa karışıklığı çok aldatıcıdır.

YÜKSELEN AKREP: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. Kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre arkadaşları, dostlar, komşular ya da her türlü iletişim ve görüşmeler. Bu alanlardan birinde atacağınız yeni adımlar, başlangıçlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Dikkat etmeniz gereken önemli şey, yakınınızdaki bu kişilerle ya da kurduğunuz iletişimlerde eş-sevgili bağlantısını kontrol altında tutmaktır. Kişisel eğlenceler, flörtleşme, çocuklar, para kazanma ya da para anlaşmaları yaparken; alkol benzerleri, kafa bulanıklığı, aldatma, aldatılma ya da dolandırılmaya karşı, gerçeklerden uzaklaşmamak gerekiyor.

YÜKSELEN YAY: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. Para kazanma, biriktirme, harcamalar, borçlar, yatırımlar ya da maddi değeri olan eşyalar. Bu alanlardan birinde atacağınız yeni adımlar, başlangıçlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Dikkat etmeniz gereken önemli şey, para ile ilgili olarak; iş, görev, sorumluluklar, bakımını yaptığınız kişiler ve sağlık alanındaki harcamalarda aşırıya kaçmamak ve kontrollü gitmektir. Aile ve ev konularında yalan-dolan durumlar, duygusal anlaşmalar ve konuşmalar bugünlerde zarar getirir. Kesinlikle gerçeklerden uzaklaşmamak ve aldanmamak gerekir.

YÜKSELEN OĞLAK: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. Çevresel ilişkiler, günlük yaşam seçimleriniz, davranış alışkanlığınız, dış görünüm ve genel sağlık. Bu alanlardan birinde atacağınız yeni adımlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Dikkat etmeniz gereken önemli şeyler; kişisel zevkler, eğlenceler, flörtleşme, hobiler ve çocuklar hakkında yeni adımlar atarken; abartılı, kontrolsüz ve ölçüsüz olmamaktır. Yakın çevre ve dostlarla kurduğunuz iletişimlerde; gizli ve aldatıcı durumlara, yalan, dolan ve iftiraya karşı daha gerçekçi olmalısınız. Yoksa üzücü ya da utandırıcı durumlar olabilir.

YÜKSELEN KOVA: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. İnanç ya da ruhsallık gibi soyut kavramlarla ilgili alanlar, sanat, düşler, sezgiler, yaratıcılık, gizli işler, ilişkiler, gizli düşmanlar ya da hastane gibi izole ortamlar. Bu alanlardan birinde atacağınız yeni adımlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Dikkat etmeniz gereken önemli şey; bu alanlardan birisi ile aile ve ev konuları arasındaki bağlantılarda, kontrolü ve ölçüyü elden kaçırmamaktır. Sosyal gruplaşma çevrelerinden para kazanma amaçlı yapacağınız görüşme ve anlaşmalarda; üzücü ve bulanık durumlar, aldatılma ya da düş kırıklığı olabilir.

YÜKSELEN BALIK: Haftanın yoğun ve yeni başlangıçlar yapmaya uygun olan konuları şunlardır. Benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz insanlar, gruplaşmalar, etkinlikler ya da takım çalışması gibi ortamlar ve buralardan yüzeysel olarak tanıdığınız kişiler. Bu alanlardan birinde atacağınız yeni adımlar ya da uzun süreli değişim planları olabilir. Dikkat etmeniz gereken önemli şey; sosyal alandan yüzeysel olarak tanıdığınız kişilerle aşırı samimiyete girmek ya da ölçüsüz iletişimler olabilir. Genelde duygu ve sezgilerinize göre hareket ediyor olmanız; meslek, kariyer ve yönetici ilişkilerinde sizi aldatıcı durumlara ya da yanlış anlamalara götürebilir.