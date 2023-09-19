19 Eylül Gaziler Günü ve düzenlenen törenler

Bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı’nın çevresinden geçerken bir tören olduğunu tesadüfen fark ettim.

Sonrasında, bugün Gaziler Günü olduğunu ve çelenk sunma töreni yapıldığını öğrendim. Bu güne kadar yapılan benzer törenlerde edindiğim bir izlenim var. Genelde törene katılanlar Kaymakam, Belediye Başkanı ve İlçe Müdürleri başta olmak üzere, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, az sayıda STK temsilcisi ile vatandaşlardan oluşuyor. Tabir yerinde ise, hep aynı kişiler, hep aynı yüzler törenlere katılıyor. Vatandaşların ya da STK’ların yoğun katılımını ve ilgisini maalesef göremiyoruz. Böyle olunca, üzülerek ifade ederim ki, törenler yapılmış olmaktan öteye geçmiyor.

Anlamları ülkemiz açısından önemli olan ve gelecek nesillere aktarılması gereken, gün ve hafta kutlamalarının amacına uygun, vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu amaçla, katılımcı listesinden başlanarak, günümüzün iletişim çağında vatandaşlarımızın ve STK’ların yoğun katılımını sağlayacak yöntemler kullanılması ve etkinlikler düzenlenmesi yararlı olacaktır. Bu amaçla, İçişleri Bakanlığı’ndan başlayarak, Valilik ve Kaymakamlıklara görevler düşmektedir. Bu konuda neler yapabiliriz diye kamu, yerel yönetimler ve STK’lar olarak hep birlikte düşünmeli, fikirler üretmeliyiz.

19 Eylül Gaziler Günü’nde, vatanları uğruna hayatlarını hiçe sayan tüm gazilerimize minnetlerimizi sunuyor, sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)