2021 Best Modeli Batuhan Boz: ''Ben de uygunsuz teklifler aldım!''

Best Model Yarışması üzerindeki şaibeler bir süredir magazin gündemini meşgul ediyor, bu yıl düzenlenen yarışmaya da katılımın az olduğu söyleniyor. Tabii ki, derece alan yarışmacılarının, geçmişte de, günümüzde de dizilerin ve sinema sektörünün en ünlü oyuncuları arasında olduğunu varsayarsak, bu yarışma ile ilgili iddiaların bitmeyeceği de aşikar, o yüzden bu sefer biz de mikrofonumuzu, derece alan bir yarışmacıya uzattık ve o da tüm samimiyeti ile bomba iddialardan bahsetti. O halde hep beraber bakalım, daha önce iddiaları, dereceye giremeyen çocuklar çıkarttı demişlerdi, biz de yarışmada bu sefer derece almış bir yarışmacı bulduk ve bu iddiaların aslı astarı var mı, sorguladık .Dereceye giren yarışmacılar bakalım neler yaşamış?

Evet şaibeler doğru, ben de uygunsuz teklif aldım reddettim ama dereceye de girdim.

Batuhan' cığım seni tanıyalım kaç yaşındasın, ne eğitimi aldın neler yaptın ?

23 yaşındayım Ankara da yaşıyorum, Hacettepe Üniversitesi öğrencisiyim, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum, modellik yapıyorum, ticaretle uğraşıyorum.

Yarışmaya ne zaman katıldın?

2021 de katıldım, Best Fotomodel oldum.

oldun değil mi ?

Evet..

Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin?

Best Model öncesi ajanslar çok teklif gönderiyordu katılmaya çok niyetim yoktu ama teklifler devam edince, kendimi denemek istedim.

Peki yarışma öncesi çok şaibeler vardı, erkeklere uygnsuz teklifler kızlara ayrı uygunsuz teklifler gibi bunlar senin hiç gözünü korkutmadı mı ?

Zaten ailemin içinde Best Model olduğu için, dayım 96 birincisiydi, yabancı değildim yarışmaya ama bu söylentilerin olduğunu biliyordum, bilerek girdim yarışmaya o yüzden çok korkmadım, olduğunda da şaşırmadım. Ama rahatsız oldum tabii.

Peki nasıl hazırlandın yarışmaya nasıl katıldın, vücut mu yaptın, resim mi yolladın?

İlk başvuru fotografla oluyor, slip mayolu fotograf boy, kilo, eğitim, bir de kıyafetli, seçilirsek yarı finale gidiyoruz.

Kaç kişi arasından seçildin ?

Yarı finalde4000 aday olduğu söylendi, çeyrek finalde 197 erkektik, finalde 30 kişi kaldı.

Yarışmada beğendiğin biri var mıydı, kendinden başka bu kazanır, dereceye girer dediğin?

Bir kaç arkadaşım vardı isimlerini hatırlamıyorum ama 1. olarak kendimi görüyordum.

olan arkadaşın uygun muydu sence 1. liğe?

Hayır değildi, o yarışmada da bazı şeyler adaletli yürümüyor maalesef....

Peki kamp süreci nasıl geçti ?

Güzeldi ama psikolojik baskısı da olabiliyor erkek modeller üzerinde...

Kızlar için olmuyor mu uygunsuz teklifler?

Kızlar için tam olarak neler olduğunu bilmiyorum ama erkeklere ciddi bir psikolojik baskı oluyor.

Kampta iken kim birinci olur, favoriler kim falan kulis gibi konuşmuyor muydunuz?

Şöyle aslında, menajerler az, çok bir şeyleri konuşuyorlar bir de onların kendi isteklerini onlara vermenizle ilgili, bazı şeylerin belli olabilmesi için.

Yarışmacı olmak için, menajerinle mi girmek gerekiyor?

Hani bir tanıdığın olması menajer vasıtasıyla girmen daha etkili oluyor ama benim menajerim yoktu mesela, yarışmanın menajeri beni seçti...

Demek seni beğenmişler ki, yarışmada derece alman için desteklemişler...

Peki ailen demedi mi, oğlum bak bu yarışmada erkek çocuklarına böyle uygunsuz teklifler geliyor ne işin var falan ?

Ailem modellik yapacağımı söyleyince de dikkat etmem gereken şeyleri baştan söylediler.

Peki seni şok ettiren teklif neydi, duyduğun andaki tepkin neydi ?

Cinsel birliktelik teklifi oldu. Çeşitli cümlelerle, çeşitli kelimelerle anlatıyorlar.

Karşı cinsten mi geliyor uygunsuz teklif, hemcinsinden mi?

Hemcinsimden....

Peki bu teklifi nasıl geri çevirdin?

Net tavır koydum, onlar da anladılar ama her model bu kadar net tavır koyamayabilir veya koymayabilir. Kandırılabilenler oluyor derece vaadi ile. Ayrıca her istedklerini yapana da derece vermiyorlar. Modellere bunu anlatmak lazım.

Sen peki seçilmezsem seçilmem diye her şeyi göze alıp mı net tavır koydun?

E tabii o saatten sonra, derece alsam ne olur benim kırmızı çizgim her şeyden daha önemli.

Ama reddetmene rağmen derece aldın 4. oldun, hiç seçilememiş de olabilirdin hemcinsinle cinsel ilişki teklifini kabul etmediğin için ?

Evet ama çok da desteklediler aynı zamanda seni 1. yapacağız 2. yapacağız, 3. yapacağız diye ama bu desteğin ardında da hep bir baskı vardı. İstedikleri olamayınca 4. lük verdiler. Onların istediklerini yapıp da bir şey olamamış da çok model gördük bu camiada.

Bu söylediklerinden şunu da çıkarıyorum, bu yarışmadan çıkıp da çok meşhur olmuş isimler de bu ahlaksız tekliflere karşı çıkmış ama derece almış da olabilirler, bu sonucu anlayabiliriz?

Bu yarışma Türkiye nin en büyük modellik yarışması 95 yılından beri yapılıyor, bütün birincilerin hepsi bu düzenden geçti demiyorum.

Ama bu uygunsuz tekliflere maalesef evet diyenler de olmuştur Batuhan?

Tabii ki.

Dayım 96 da birinci oldu dedin, onla konuştun mu bu konuyu?

97 de Kenan İmirzalıoğlu, Deniz Akkaya ile mesela dayımı hiç duymadınız bilmiyorsunuz adı Fuat Çingiler kadın partneri de Güzide Duran. Dayım o dönem Erkan Özerman ile yaşadığı diyalogları ortaya çıkardığı için bu camiada çok barınamadı...

Sen hem ailenin işinde çalışıyorsun hem de çok iyi gitar çalıyorsun, konserlerde veriyorsun değil mi?

Evet caz, blues, ispanyol pek çok tarz da çalıyorum ve konser de çok verdim. Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya da da verdim.

Yarışma dışında model olarak uygunsuz teklifler alıyor musun?

Hayır almıyorum. Artı tavrımı net koyduğum için piyasa da tarzım biliniyor da olabilir.

Peki kızlar için de böyle uygunsuz teklif olmuş mu?

Olduğunu duydum kadın bir jüri üyesinden yarışma için de böyle uygunsuz bir teklif gelmiş bir modacıdan.

Erkan bey in yanındaki insanlar, jüri, menajerleri falan bu teklifleri yapıyor dedin, onun bu dönen olaylardan haberi var mıdır?

Best model de Erkan Bey in bilmediği hiç bir şey yok.

Kendisinden de geliyor mu böyle uygunsuz teklif?

Zaten yıllardır Erkan Özerman' dan geliyor, menajerlerle birlkte yürütüyorlar o işi.

Sen şahsen Erkan Özerman dan bir teklif aldın mı ?

Yok ben şahsen almadım. Ama menajeri bayağı uğraştı benimle.

Kendisi için mi, Erkan bey için mi ?

Her ikisi için de...

Sosyal medyayı nasıl kullanıyorsun hangilerini?

İnstagram kullanıyorum. Artık iş hayatı da, sosyal hayat da instagramdan yürüyor. Ama hayatının her ayrıntısını instagramdan paylaşmaya gerek yok.

Güncel yazarları okur musun, kimleri okursun mesela?

Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Sabahattin Ali . Fransız Edebiyatı Victor Hugo...

Yabancı dilin nasıl , dünyaya açılabilecek kadar yabancı dilin var mı?

Evet biraz İngilizce biraz da Almanca' dan kendimi ifade edebilecek kadar konuşuyorum. Yurtdışına iş ya da tatil için gitmek isterim ama ülkemde yaşamak isterim.

Ankara' mı, İstanbul' mu?

Ankara benim doğduğum şehir tabii ki benim için yeri çok başka ama iş hayatı veya modellik için burada yaşamayı düşünebilirim.

Son olarak hep güzel kızların, güzel çocukların biraz akılsız olduğunu düşünürüz ya bir arkadaşım dedi ki, varoluş üzerine düşünmüş mü, farkındalığın farkında mı dedi, istek ve sonu soru olarak da bunu sorayım. Çok teşekkür ediyorum, açık yürek ve samimiyetle sorularımı yanıtladığın için....

Farkındalığın farkındayım kimse merak etmesin, farkında olmayan insan ne yaptığını bilmez.

Kişisel gelişim kitapları okur musun ?

Kişisel gelişim bence en güzel hayatın içinden öğreniliyor ama ben tarih, siyaset felsefe gibi şeyleri okumayı seviyorum.

Son dedim ama bir kaç soru daha geldi ama sanırım bu, son soru. Varoluşu sorguladın mı?

Tabii ki annem ilkokul çağında iken neye inandığımızı anlattığından beri neden burada olduğumuzu, nereye gittiğimizi sorguluyordum.