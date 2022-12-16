2023 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınırlar

16 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince, 01 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilçe ve il tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınır, KDV dahil 66 Bin TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda, tüketicilerimizin satın aldığı bir mal veya hizmetin KDV dahil tutarı 66 Bin TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda (Ayıplı mal veya hizmetlerde)

-İkametgâh adreslerinin bulunduğu İlçe Kaymakamlık Tüketici Hakem Heyetlerine,

-Mal veya hizmeti satın aldıkları işletmenin adresinin bulunduğu İlçe Kaymakamlık Tüketici Hakem Heyetlerine,

-Veya ikametgah adreslerinin bulunduğu İl Tüketici Hakem Heyetlerine, başvuruda bulunabileceklerdir.

İlçe kaymakamlık tüketici hakem heyetleri ile il tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki parasal sınır 66 Bin TL olarak eşitlenmiş bulunmaktadır. Tüketicilerimiz tercihlerine bağlı olarak il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilecektir. Tüketici hakem heyetlerine başvurular, dilekçe ile bizzat gidilerek, dilekçeyi posta yoluyla göndererek veya e-devlet üzerindeki tüketici başvuru portalı üzerinden internet yoluyla yapılabilmektedir.

KDV dahil parasal tutarı 66 Bin TL'yi aşan uyuşmazlıklarda ise (Ayıplı mal veya hizmetlerde) tüketicilerimiz, önce arabulucuya müracaat edecek, arabulucu ile uyuşmazlık çözüme kavuşmaz ise tüketici mahkemelerine başvuruda bulunabileceklerdir.

2022 yılındaki mal ve hizmet fiyatlarındaki artışın, yeniden değerleme oranı (% 122,93) ve buna bağlı olarak Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurulardaki parasal tutarlar üzerindeki etkisini açıkça görüyoruz. Satın aldığımız mal ve hizmetlere ilişkin sonradan yaşadığımız uyuşmazlıklarda (Ayıplı mal ve hizmetlerde) yasal tüketici haklarımızı kullanırken, yetkili hangi mercilere başvuruda bulunacağımız açısından bu tutarların bilinmesi gerekli bulunmaktadır. Tüketicilerimiz açısından yararlı olmasını diliyoruz. Saygılarımla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)