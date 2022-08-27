29 Ağustos haftasında, olumlu ve olumsuz göksel yerleşimler var.

Yaklaşık 15 gün daha gökyüzünde kalacak olan Güneş-Mars kare açısının tetiklediği; öfke, yakıcı yıkıcı durumlar, askerlik ve savaş ortamları, kalp ve tansiyon sorunları gibi etkilere karşı dikkatli, sabırlı ve sakin kalmanız gerekiyor. Diğer önemli Uranüs ve Satürn karesinde, ikisi de 23 Ekim’e kadar geri harekette olacaklar. Bu yüzden bu zaman aralığında, önceki tarihlerde düşüncesizce verdiğiniz kararlarınızın daraltıcı, bunaltıcı ve beklenmedik olumsuz sonuçları bir biçimde yeniden gündeme ya da aklınıza gelebilir. Geri hareket dönemleri bir hatırlatma zamandır. Bazen hatırlatmalar sıkıcı olabilir elbette. Ancak gezegenlerin geri hareket dönemleri; çoğunuzun yanlış bildiği gibi yandık, bittik, mahvolduk zamanları değildir. Geri hareket dönemleri; kendinizi sorgulamanız, eski yanlışlarınızdan ders çıkarmanız ve yeni kişisel düzeltmelere gitmeniz gereken zamandır. Geri hareket dönemleri, bir eyleme geçmek için değil, doğru yolu bulmak için kullanılmalıdır. Şimdi önünüzde yaklaşık 2 ay kadar kişisel gelişim için geçirebileceğiniz bir öz sorgulama zamanınız var. Bunu iyi değerlendirin. Çünkü geri hareket dönemleri evrenin bizden istediği bilinç gelişimi ve yükselmesi için kullanabileceğimiz zamanlardır. Satürn söz konusu olduğu için yapacağınız kişisel düzeltmeler kalıcı bir bilinç yükselmesi sağlar.

Gökyüzünde daha birçok ilginç durum var, ancak hepsini anlatmaya zamanımız yok. Bir ilginçlik de Pluto’da var. Daha çok kötücül ya da zorlayıcı özellikleri ile tanıdığımız Pluto, bu defa sanki iyilik meleği gibi birçok olumlu açı yapıyor. Basit bir anlatımla, yaşamlarımıza köklü ve eskisinden çok farklı yenilikleri çekebileceğimiz zamandır. Bunun bir anlamı da alışık olduğumuz şeylerin devrinin kapanmakta olduğudur. Ancak, açılar olumlu olduğu için bu bitiş ve ardından gelecek yeni başlangıçlar kolay ve kendiliğinden olur. Hafta boyunca yeni iletişimler, tanışmalar, görüşmeler, anlaşmalar ve yakınlaşmalar olabilir. Yaşamınızda ve toplumda daha geniş ve devrim niteliğindeki değişimleri ise 1 Kasım’a kadar görebilirsiniz. Genel olarak duygusal ve sezgisel yaratıcılığınızı kullanarak yarar elde edebileceğiniz zamanlardır. Yükselen burçlarınıza göre etkilenme alanlarınız değişecektir.

YÜKSELEN KOÇ: Yükselen Koç kişiliğinizden kaynaklanan yerinde duramamazlık, heyecan, harekete geçme isteği ve diğerleriyle yarışıp öne geçme dürtüleriniz, bu hafta özellikle sevgili ve eş ilişkilerinde önemli fikir ayrılıkları ve sürtüşmelere neden olabilir. Sakinleşmezseniz küsmeler ve ayrılıklar gelebilir. Yakın çevre ya da akrabalardan olumsuz sağlık haberleri alma olasılığı vardır. Ayrıca, özellikle iş ortamında yıkıcı ve öfkeli durumlardan uzaklaşmanız, sizin sağlığınız için de gereklidir. Sosyal gruplaşmalar üzerinden daha önce maddi kayba uğradığınız bunaltıcı ve sıkıcı bir durum, bu günlerde yeniden gündeme ya da aklınıza gelebilir. Daha önce nerede yanlış yaptığınızı sorgulamanız ve kişisel dersler çıkarmanız gerekiyor. Duygusal ve içsel iniş çıkışlarınızı bir dengeye getirmek koşuluyla; sanat çalışmaları, diğer kişilere yardım, gizli aşklar, gizli inançlar ya da huzur ve barış arayışlarınız için bu hafta şanslı zaman olabilir. Sosyal konumda ya da meslekte önemli bir değişim ve yakın çevrenin desteği size huzur verecek gelişmeleri sağlayacak görünüyor.

YÜKSELEN BOĞA: Boğa kişiliğinizin size verdiği dürüst, kararlı, disiplinli ve sabırlı davranış alışkanlıkları, özellikle bugünlerde yaşamınızda iyice etkinleşen; çocuklar, kişisel eğlence alanınız, flörtleşmeler, diğerleriyle yapacağınız yarışmalar, danışmanlık hizmetleri, borsa, kumar gibi spekülatif alanlar ve kendinizi öne çıkarmak istediğiniz konular üzerinde size çok yararlı olacaktır. Ancak bu konularda hesapsız harcamalar yüzünden sinirinizi gerecek kayıplarla karşılaşma olasılığı da vardır. Meslek ve gelecek planlarınız ile ilgili daha önceden vermiş olduğunuz kararlar ve sonrasında yaşadığınız bunalımlı durumlar, bu günlerde yeniden gündeme ya da aklınız gelebilir. Bunları yeniden değerlendirerek kendi kişisel gelişiminiz üzerinde doğru bir saptama yapma zamanıdır. Şanslı konularınız; uzaktaki işler, ilişkiler, iş anlaşmaları üzerinden maddi kazançlar, gizli sosyal gruplaşmalar, geziler, hukuk davaları, büyük hedefleriniz ve bunlar hakkındaki önemli değişimlerdir.

YÜKSELEN İKİZLER: Yükselen burcunuzun size verdiği; okuma, yazma konuşma gibi doğuştan gelen özellikler; aile içinde, evde ya da aile büyükleri ile sert tartışmalara girmenize neden olabilir. Kırıcı ve fazla konuşmamanız gereken zamandır. Özellikle babanıza ya da erkek bir aile büyüğüne karşı daha sakin, sabırlı ve anlayışlı olmalısınız. Yabancılar, kültür, hukuk davaları ya da büyük hedeflerinizle ilgili konularda daha önce verdiğiniz hızlı ve düşüncesiz kararları şimdi yeniden sorgulamalısınız. Buradan çıkaracağınız dersler, Satürn’ün ileri harekete geçeceği 23 Ekim sonrasında size lazım olacak. Sevgili arayışları, yakınlaşmalar, yeni tanışma ve görüşmeler için şanslı ve eğlenceli zamandır. Diğer şanslı ve huzurlu konular; meslek, gelecek planları ve yöneticilerle olan sıcak, duygusal, yaratıcı ve barışçı ilişkilerdir. Yakın çevre ve sosyal gruplaşmalar üzerinden, aşkı bulma ya da para kazanma olasılığınız var. Sosyal gruplaşmalar eski üzüntülerin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Yükselen burcunuzun yardımseverlik ve anaç davranışlar gibi doğuştan gelen yumuşak başlı özellikleri bu hafta meslek alanında para kaybı, aile ve ev ortamında ise iletişim sıkıntılarına yol açabilir. İçe kapanmayı, gereksiz inatçılığı, alınganlığı, kaypaklığı ve mağdur rollerini bırakmanız gerekiyor. Açık, dürüst ve net olun. Ancak yüzünüzü dışa dönerken, özellikle aile içindeki anlaşmazlıklara ya da meslek ortamında yönetici kişilerle para konusundaki gerginliklerden uzak durun. Yakın çevrenizden birinin hastane işleri ve sağlık sorunları olabilir. Miras, başkalarının sunduğu maddi olanaklar, kendi kazancınız ya da vergi gibi konularda daha önce düşüncesizce aldığınız bir kararın olumsuz taraflarını şimdi yeniden gözden geçirme ve kişisel yanlışlarınızı saptama zamanıdır. Doğru bir kişisel düzeltme, 23 Ekim’den sonra çok işinize yarayabilir. Evlilik ya da kalıcı birliktelik için önemli bir değişime gidebileceğiniz şanslı zamandır. Diğer huzurlu konular; yabancılar, yabancı ülkeler, uzun yolculuklar, kültür, eğitim ya da dinsel inançlar olabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Yükselen Aslan kişiliğiniz ile bu hafta; yabancılar, dinsel inançlar, uzun yolculuklar, büyük hedefleriniz, hukuk davaları ya da yüksek eğitimlerle ilgili kazançlı ve başarılı büyük adımlar atabilir, bu konularda yönetici kişiliğinizle doğru hedeflere yönelebilirsiniz. Ayrıca, yakın çevre ve sosyal gruplaşmalarda kendinizi gösterme ve öne çıkma fırsatları vardır. Sosyal gruplaşmalarda, özellikle para konusunda sert tartışmalar gündeme gelebilir. Sevgili, evlilik ya da ortaklık gibi yakın ikili ilişkinizde daha önceleri aldığınız yanlış kararları, şimdi yeniden gözden geçirme ve “ne yapsaydım daha doğru olurdu” diye düşünme zamanıdır. Sağlık, iş ortamı, sosyal gruplaşmalar ya da yazılı ve sözlü iş anlaşmaları için önemli ve başarılı değişiklikler yapabilirsiniz. Gizli saklı inançlar, bilinçaltı konular, gizli ayinler, gizli sanatlar ya da cinsel yakınlaşmalar için sezgilerinizi ve yaratıcılığınızı başarı ile kullanabileceğiniz şanslı haftadır.

YÜKSELEN BAŞAK: Yükselen Başak kişiliğinizdeki; dürüstlük, detaycılık, araştırma ve mantıklı yollar bulma yeteneklerinizi çevrenize gösterebileceğiniz, öne çıkabileceğiniz ve saygınlık kazanabileceğiniz bir haftadır. Ancak dikkat..! Meslek ve kariyer alanında ya da yöneticilerle olan ilişkilerde bu özelliklerinizi asla keskin biçimde yansıtmayın, yoksa kopmalar ve kayıplar yaşayabilirsiniz. İş ortamında ya da sağlık konularında önceden aldığınız olumsuz bir kararı şimdi yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor. Öncekinden daha doğru bir yapılanma için zihninizde hazırlıklar yapmalısınız. Çünkü bugünden yapacağınız kişisel düzeltmeler, 23 Ekim sonrasında çok işinize yarayacak. Meslek, geleceğin planlanması, maddi kazançlar, yeni sevgili arayışları, kişisel eğlenceleriniz, şans oyunları, çocuklarınız, mutlu bir evlilik ya da ortaklık için kazançlı ve şanslı haftadır. Bunlar için yaratıcı sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Vergi, sigorta, miras gibi alanlarda; ölçülü, uyumlu ve dengeli bir anlaşma yapmanın yollarını aramalısınız.

YÜKSELEN TERAZİ: Yükselen Terazi kişiliğiniz ile; uzlaşmacı, anlaşmacı ve barışçı yollarla çevreniz, aileniz ve uzaktaki yabancı kişiler üzerinde çok olumlu görüşmeler, yazılı sözlü anlaşmalar, arabuluculuk yapma ve iyi iletişimler kurma zamanıdır. Ancak yönetici ilişkilerinde ise tam tersine dengesiz ve gereksiz iletişimler olumsuz bir hava yaratabilir. Özellikle uzun yol kazalarına, yaralanmalara ya da ateşli hastalıklara karşı daha dikkatli, tedbirli, yavaş, sakin ve sabırlı olmalısınız. Sevgili arayışlarınızda ya da çocuklarla ilgili konularda önceden verdiğiniz hızlı ve düşüncesiz bir kararı şimdi yeniden gözden geçirmek ve yanlışlarınızı saptamak zamanıdır. Yapacağınız kişisel düzeltmeler, Kasım ve sonrasında işinize yarayacak. Sağlığınızın hem psikolojik, hem de fiziksel yönü bu hafta mükemmel görünüyor. İş ortamında huzurlu ve barışçı arkadaşlıklar ya da yakınlaşmalar için şanslı zamandır. Aile ya da ev konularında önemli ve rahat giden değişimler olabilir. Sosyal gruplaşmalar üzerinden hızlı ve beklenmedik yakınlaşmalara dikkat etmeli, tedbirli ve yavaş olmalısınız.

YÜKSELEN AKREP: Yükselen Akrep kişiliğinizdeki gizli çekicilik, özellikle sosyal gruplaşmalar üzerinde etkili olabilir. Bu tür yüzeysel ya da sadece gruplar üzerinden tanıdığınız kişiler üzerinde, Güneş gibi parlama fırsatları bulabileceğiniz, ancak bunun eski eş ilişkisinde beklenmedik krizler yaratabileceği haftadır. Şuna da dikkat etmelisiniz. Yakınlaşmalar için sabırsız ve öfkeli davranışlar yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Önemli olumsuzluklar doğuran, aile içinde sizin bir kararınız ya da babanızla ilgili bir durumu şimdi yeniden gözden geçirme ve kişisel olarak kendinizi sorgulama zamanıdır. Kendinizi tarafsız olarak yeniden gözden geçirin, yapacağınız kişisel düzeltmeler kalıcı olacaktır. Yakın çevrenizde yapacağınız ya da kendiliğinden gerçekleşecek olan önemli bir değişiklik; psikolojinize, maddi konulara, kişisel eğlence ve yeni sevgili arayışlarınıza iyi gelecektir. İş ortamından biriyle yakınlaşmalar olabilir.

YÜKSELEN YAY: Yükselen Yay burcunun kişiliğinize verdiği; canlı, heyecanlı, yerinde duramaz enerjiler bu hafta çocuklarla ilgili konular, kişisel eğlence alanınız, yeni sevgili arayışlarınız ya da sosyal alanlarda tanışık olduğunuz kişilerle olan ilişkileriniz için olumlu yansımalar yapacak. Ancak; meslek, kariyer alanı ve yönetici kişilerle sertleşmemeye dikkat etmelisiniz. Burada yakıcı ve yıkıcı davranışlarınız ile hem zarara uğrayabilirsiniz, hem de bu durum eş ilişkiniz üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sakin, sabırlı ve anlayışlı olmak bu konularda çok işinize yarayacaktır. Yakın çevre, kardeşler, akrabalar, iletişimler ya da kısa eğitimler ile ilgili önceden olan bir sorun, bu günlerde yeniden gündeme ya da aklınıza gelebilir. Kişisel gelişim ve düzeltmeler için şimdi kendinizi yeniden gözden geçirme zamanıdır. Şanslı konularınız; aile, ev, eş, çocuklar, para, sosyal arkadaşlıklar ve sosyal konumunuzla ilgili alanlardır. Maddi konularda önemli değişimler, yenilikler, yeni sosyal gruplar ile iletişimler ya da sevgili ilişkileri için de doğru zamandır.

YÜKSELEN OĞLAK: Yükselen Oğlak’ın verdiği; disiplinli, planlı, dürüst, mesafeli ve kontrollü davranışlar; çevrenizde, uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla olan ilişkileriniz için yararlı, başarılı ve saygınlık kazandırıcıdır. Ancak uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla birlikte iş yaparken sertleşmemeye dikkat etmelisiniz. Yakıcı ve yıkıcı durumlar, kopmalara ya da bitmelere neden olabilir. Kalp ve tansiyon sorunu olanlar ayrıca dikkatli olmalıdır. Daha yavaş, sakin ve sabırlı olmalısınız. Para kazanma konularında önceden almış olduğunuz yanlış kararları ve size kaybettirdiklerini, bu günlerde yeniden gözden geçirmek ve dersler çıkarmanız gerekir. Yapacağınız kişisel düzeltmeler 23 Ekim’den sonra daha çok işinize yarayabilir. Yakın akrabalar, kardeşler, iletişimler, kısa geziler, romantik okuma ve yazmalar için şanslı, başarılı ve kazançlı haftadır. Yaşamınızda ve kişisel zevklerinizde önemli yenilikler ve değişimler kendiliğinden gelen bir kolaylık ile gerçekleşebilir. Aile ve ev konularında fazla katı ve inatçı olmamalısınız.

YÜKSELEN KOVA: Yükselen Kova burcunun verdiği yenileştirici ve özgürleştirici enerjileri iyi kullanırsanız; bu hafta yaşamınıza ve içsel dünyanıza önemli değişimler, uzak geziler, yabancı ülkeler, yabancılarla görüşmeler, anlaşmalar, hukuk davalarında çözümler, eğitimler, flörtleşmeler ve maddi kazanımlarla ilgili şanslı ve kazançlı durumları kendinize çekebilirsiniz. Yalnız şuna dikkat etmelisiniz; flörtleşmeler, sevgili arayışları ve cinsel yakınlaşmalarda öfke patlamaları, sinir gerginlikleri, yakıcı ve yıkıcı durumlar olabilir. Bu yüzden sakin, soğukkanlı ve sabırlı olmalısınız. Yaşamınızda daha önce yanlış bir yapılanma, yanlış planlar ya da kararlar ve bunların sevgili ilişkilerine de yansıyan dengesizlikleri yeniden gündeme ya da aklınıza gelebilir. Şimdi bunlar üzerinde düşünme, kişisel sorgulama ve eski hataları yeniden gözden geçirme zamanıdır. Yapacağınız kişisel düzeltmeler kalıcı olacağı için dikkatli olmalısınız. Maddi konularda yaratıcı zekanız sizi kazançlı çıkaracak, içsel dünyanızdaki değişimleri destekleyecektir. Özelikle yabancılar ya da uzaktaki kişilerle yeni flörtleşmeler için şanslı ve eğlenceli zamandır.

YÜKSELEN BALIK: Yükselen Balık kişiliğinizden kaynaklanan; yaratıcı, yüksek sezgili, gizemli, duygusal, barışçı ve sanata yatkın kişiliğiniz ile hem huzur duyabileceğiniz, hem de bunu çevrenize yansıtarak sevilip saygı göreceğiniz bir haftadır. Yakın çevre arkadaşlıkları, eskisinden farklı sosyal gruplaşmalar, gizli topluluklarla görüşmeler, gizli ayinler ya da cinsel yakınlaşmalar için şanslı ve başarılı bir haftadır. Eş ya da sevgili ilişkileri ile aileniz arasında sertleşme ya da çatışmalar olabilir. Dikkatli, uzlaşmacı ve ağır başlı olmalısınız. Daha önceden psikolojik iç dünyanızda ya da hastanede geçirdiğiniz bir zamanda ya da bunlarla ilgili olarak almış olduğunuz eski kararların olumsuz sonuçları bugünlerde yeniden gündeme ya da aklınıza gelebilir. Şimdi kişisel bir sorgulama ve eski yanlışları zihninizde düzeltme zamanıdır. Bu konularda yapacağınız doğru kişisel düzeltmeler, 23 Ekim’den sonra aynı konular daha canlı gündeme geldiğinde, size olumlu yönde yardımcı olabilir. İş ortamında para kazanmak, eski bir para sorununu ortadan kaldırabilir.