29 Mayıs haftasında gökyüzü neler söylüyor ? 29 Mayıs haftası burç yorumları...

Geçtiğimiz haftadan beri devam eden göksel yerleşimlerin geneli yine karşımızda olacak. Bunun anlamı; hafta boyunca, yenilikçi, hızlı, toplumun ve zamanın ilerisindeki düşünceler, özgürlükler ya da yeni buluşlar konuşulacak. Yeniliklere, devrimlere, toplumsal anlaşmalar ve sözleşmeler yapmaya ya da imzalar atmaya uygun zamandır. Güneş’in Satürn karesi, yaşam enerjisini düşürüp kısıtlamalar getirebilir. Baba, otorite kişi, yönetim ya da geçmiş ile ilgili can sıkıcı olan ve zorlu bir çalışmayla düzeltilmesi gereken işler ve yeni kurallar bizi bekliyor olabilir. Bu zorlu çabadan sonra, aynı alanda; uyumlu, yardımsever, duygusal, huzurlu, sevgi ve barış ortamına geri dönüş vardır. Başka bir bakışla, bunun diğer anlamı; zorluğu atlattıktan sonra, aşk ve sevgi arayışları için şanslı bir haftadır.

Olumsuz haber, geçtiğimiz haftanın Jüpiter t-kare açısı ile devam ediyor. Bunun anlamı; hedeflere ulaşma güçlüğü, hızlı gelişen aşırı durumlar, anlaşmaların bozulması, iletişim kopukluğu, suça yönelik artan sertleşmeler, şiddet, yangın ve kazaya davetiye çıkarmak, aşırı tutkuların ve doyumsuzluğun yol açtığı restleşmeler, toplumda kontrolsüz güç kullanımı ve artan baskılardır. Tedavisi; yükselen enerjiyi fiziksel güç gerektiren verimli işlerde kullanmak, uyum ve dengeden uzaklaşmamak, kontrollü ve ölçülü olmak, inatçılık yapmamak ve diğerlerinin haklarına saygı göstermektir.

YÜKSELEN KOÇ: Haftanın yoğunlaşan konuları; yakın çevrenizdeki dostlar, akrabalar, komşular, kardeşler, her türlü iletişimleriniz, kısa eğitimler ve ve kısa geziler hakkındadır. Bu alanlardan birinde ya da birkaçında; enerjinizi ve motivasyonunuzu düşüren can sıkıcı durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Söz gelimi yakınlarınızdan birinin hastane işleri ya da bir yerde kısıtlanıp kalma gibi olasılıklar hem üzücü olabilir, hem de durumu düzeltmek için biraz çaba göstermeniz gerekebilir. Jüpiter’in t-kare açısı, özellikle maddi konularda; yanlış anlaşmalar ve hızlı gelişmelerle birlikte kayıpları işaret ediyor. Sosyal çevre arkadaşları ya da flörtleşme ve yakınlaşma arayışları yüzünden yapacağınız harcamalara çok dikkat etmelisiniz. Aile büyükleri ve özellikle de anne ile duygusal sevgi bağları size psikolojik yönden yardımcı olabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Haftanın yoğunlaşan konuları; kazandığınız para, yatırımlar, birikimler, alacaklar, borçlar ve maddi değeri olan eşyalarınız hakkındadır. Bu konuda, özellikle çok yakınınız olmayan, ancak sosyal gruplaşma çevrelerinde eskiden beri tanıdığınız kişilere güvenmeyin. Çünkü size para kaybettirebilirler, çabalarınızın boşa gitmesine neden olabilirler ve enerjinizi düşürebilirler. Ancak yine de bu çevreden biriyle duygusal yakınlık kurma olasılığı da vardır. Jüpiter’in t-kare açısı, özellikle kendiniz ve günlük karşılaşmalar yaşadığınız çevresel ilişkilerde aşırı ve sıra dışı durumlar yaratabilir. Eğer davranış alışkanlıklarınızda kontrol ve ölçüden uzaklaşırsanız; özellikle aile büyükleri ve kariyer yöneticileri ile gittikçe sertleşen, şiddete eğilim gösteren ve bitişlere neden olan durumlarla karşılaşabilirsiniz.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta daha çok kendinizle ilgileneceksiniz. Günlük çevresel ilişkileriniz, dış görünümünüz, sıcak iletişimler kurmaya dayanan her zamanki alışkanlıklarınız daha ağırlıklı olarak gündemde olacak. Ancak bunlar meslek, kariyer ve yönetici ilişkilerine olumsuz yansıyabilir. Kısıtlı durumlar yaratabilir ve enerjinizi düşürebilir. En iyisi, özellikle konuşma ve davranışlarınızı kontrol etmek ve düzenli çalışmaya devam etmektir. Ayrıca, meslek ve kariyerde daha ince, nazik ve duygusal davranışlarınız, size para da kazandıracaktır. Jüpiter’in t-kare açısı, psikolojik yönden sizi üzecek gelişmelere neden olabilir. Yabancılar, uzak geziler, eğitimler ya da inançlarınızla ilgili önemli bir değişim, yakın çevre, dostlar ve akrabalarla sürtüşmeler ve yüksek gerilimler, bu hafta hastanelerle ilgilenmenize ya da psikolojinizde aşırı durumlara yol açabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu hafta daha yoğun olarak; içsel durumlar, inançlar, sanat çalışmaları, gizli düşmanlar, hastaneler, kısıtlı kalabileceğiniz durumlar ve psikolojinizi ilgilendirecek konular ağırlıktadır. Bunlar daha çok hukuk davaları, büyük amaçlarınız, büyük planlar, yabancılar, uzaktakiler, uzak yolculuklar, inançlar ya da yabancı ülkelerle ilgili kısıtlı durumlar ya da zorlu çalışma koşulları yüzünden gündeme gelecek. Sabırla ve dürüstçe çalışmaya devam etmekte yarar vardır. Uzaktaki bir kişiyle duygusal yakınlaşmalar için şanslı zamandır. Jüpiter’in t-kare açısı; benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz kişilerle aşırı ve sıra dışı durumlara, tartışmalara, gerilime, kontrolü ve paranızı kaybetmenize neden olabilir. Bu tür gruplaşmalar üzerinden cinsel yakınlaşma arayışları da oldukça tehlikelidir.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta genel olarak yoğunlaşan konu; benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz insanlar, gruplaşmalar, toplantılar, ekip ya da dernek çalışmaları olabilir. Bu tür gruplaşmalarda; açık seçik ortada olan, fiziksel ve cinsel yakınlaşma arayışlarınız ya da onların parasından yararlanma planlarınız başarısız olur ve bunalımlı sonuçlar doğurabilir. Daha çok şanslı olan ise duygusal ağırlıklı olan, üzeri örtülü ve gizemli yakınlaşmalardır. Jüpiter’in t-kare açısında; özellikle meslek, kariyer ve yönetici ilişkilerinde gerilimli durumlardan, öfkeden, kontrolsüz ve abartılı davranışlardan ve aykırı kişi olmaktan uzak durmalısınız. Bunlar meslek ve kariyer yaşamında aşırı durumlara ve kayıplara götürebilir. Ayrıca bu durum, eş ve sevgili ilişkisini de olumsuz etkileyerek sorunlar yaşatabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu haftanın ağırlıklı konuları; meslek, kariyer, gelecek planları, yöneticilerle olan ilişkiler ve toplumsal konumunuzla ilgilidir. İnce eleyip sık dokuyan detaycı Başak kişiliğiniz ve eş-sevgili ilişkileriniz haftanın ağırlıklı meslek konularındaki enerjinizi düşürebilir ve planlarınızı kısıtlayabilir. Davranışlarınızda ve eş-sevgili ilişkisinde, daha sade, anlayışlı ve dürüst olmanız, meslek konumunuza çok daha olumlu yansıyacaktır. Bir ilişkisi olmayanlar için sosyal tanışıklık ortamından biriyle, duygusal yakınlaşmaya uygun zamandır. Jüpiter’in t-kare açısında; yabancılar, uzaktaki kişiler, yabancı ülkeler, hukuk davaları, inançlar, eğitimler ve büyük amaçlar için aşırı ve topluma aykırı durumlara dikkat etmek gerekiyor. Burada kontrolü ve ölçüyü kaçırırsanız, özellikle iş, sağlık ve psikolojiniz üzerinden zarar görürsünüz.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu haftanın yoğunlaşan konuları; yabancılar, uzaktaki kişiler, yüksek eğitimler, davalar, büyük amaçlar ve uzak gezilerle ilgilidir. Ancak bu alanlarda; dikkatli, sade, dürüst ve kontrollü olmalısınız. Yoksa uzak bir yolculukta kaza, sağlık sıkıntısı ya da uzaktaki bir konu yüzünden, iş ile ilgili sıkıntılar gündeme gelebilir. İş ortamında nezaket, incelik, yardımseverlik gösterirseniz, kariyeriniz için daha iyi olur. Ayrıca, iş arkadaşları ile duygusal yakınlaşmalar kurmak için doğru zamandır. Jüpiter’in t-kare açısı, miras, vergi, sigorta, başkalarının maddi olanakları, cinsellik, fizik ötesi ve yer altı konular için aşırı ve sıra dışı durumlara ya da görüşmelere dikkat etmelisiniz. Bunlarla bağlantılı olarak, gruplarda sert tartışmalar, kazalar, yaralanmalar ve cinsel yakınlık arayışları tehlikelidir.

YÜKSELEN AKREP: Haftanın ağırlık kazanan konuları; başkalarının maddi olanakları, miras, vergi, sigorta gibi alanlar, cinsellik arayışları, önemli tehlikeler ya da ölüme dair konulardır. Cinsel yakınlaşma arayışlarında boşa giden çabalar, tehlikeli durumlar, kısıtlanma ve engeller görünüyor. Daha sade ve dürüst olmak gerekir. Flörtleşmelerde, uzaktaki biriyle duygusal yakınlaşma olabilir. Çocuklarınız varsa, onlarla birlikte huzurlu bir yolculuk için doğru zamandır. Jüpiter’in t-kare açısı; eş, sevgili, ortaklık gibi en yakın gördüğünüz ilişkide aşırı durumları, kontrolsüzlüğü ve ölçüsüzlüğü işaret ediyor. Bu durum; aile büyükleri, meslek, kariyer ve yöneticilerle olan ilişkiler için; gerginlik, kopma, bitme ya da ayrılık gibi olumsuzlukları anlatıyor. Kontrol ve ölçüden uzaklaşmamak ve zihni tazeleyici bir yol seçmek gereklidir.

YÜKSELEN YAY: Bu hafta daha çok öne çıkan konuları; eş, ortak ya da sevgili gibi en yakın ikili ilişkiniz hakkındadır. Bu konu; aileniz ve eviniz ile ilgili bazı kısıtlı durumlar, sıkıntılar ve psikolojik etkilenme yaratabilir ya da yaşam enerjinizi düşürebilir. Bu konularda; açık, net, sade ve dürüst olmak daha iyidir. Ayrıca, aile yadigarları, ev ya da miras konusu için olumlu maddi gelişmeler olabilir. Jüpiter’in t-kare açısında; sağlığınız, günlük sıradan işleriniz, başkalarının bakımı ya da görev ve sorumluluklar hakkında, hızlı gelişen aşırı ve sıra dışı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden bu alanda kontrollü ve ölçülü olmalısınız. Yoksa hem yakın dostlar ve kardeşlerle ilgili yapmak istemediğiniz şeylere zorlanırsınız, hem de uzaktaki kişiler, davalar, yabancılar ve uzak yolculuklar hakkında gerilimler ya da kazalar yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN OĞLAK: Haftanın yoğun konuları; işiniz, iş ortamınız, sağlığınız, bakımını yaptığınız kişiler, görev ya da sorumluluklarınız hakkındadır. Bu yoğun konularınız ile yakın çevre dostlarınız arasındaki bağlantılı konularda; eğer kısıtlanma, engellenme, zorlu bir çaba içine girme gibi durumlarla karşılaşırsanız, olabildiği kadar sade ve dürüst olmalısınız. Yakın çevreden biriyle duygusal yakınlaşmalar yeni bir ilişkiyi gündeme getirebilir. Bugünlerde; cinsel yakınlaşma arayışlarında eğer kontrolü kaybeder ya da ölçüyü kaçırırsanız tehlikeli durumlarla ya da kazalarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca; eğlenceye ve kişisel zevklere aşırı harcamalar ve savurganlık, para konusunda önemli ve zorunlu bir değişime girmenizi ya da para kaybını gündeme getirebilir.

YÜKSELEN KOVA: Haftanın yoğun alanları; kişisel zevkleriniz, eğlenceler, kendinizi diğerlerine gösterme ya da anlatma isteğiniz, çocuklar, yarışmalar ya da sonucunu sizin belirlemediğiniz şans oyunları gibi konulardır. Eğer bu konular yüzünden para kaybı, para sıkıntısı ya da darboğaza girme gibi durumlar yaşarsanız, dürüst kalmalı ve vazgeçmeden çalışmaya devam etmelisiniz. İş ortamındaki uyumunuz, sevecenliğiniz ve yardımseverliğiniz size yeniden maddi kazanç getirecektir. Jüpiter’in yaptığı t-kare açı; aileniz, eviniz, vatanınız, doğup büyüdüğünüz yerler ve aile yadigarları ile ilgili alanlarda, hızlı gelişen aşırı ve sıra dışı durumlara neden olabilir. Bu yüzden alışkın olduğunuz davranış biçiminde önemli bir değişime gitmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca, aile içindeki aşırı durumlar ve hızlı gelişen olaylar; eş ya da sevgili ilişkinizde gerginliğe neden olabilir.

YÜKSELEN BALIK: Haftanın canlı ve yoğun konuları; eviniz, aileniz, aile büyükleriniz, doğup büyüdüğünüz yerler ya da aile yadigarları hakkındadır. Onlara karşı; katı, sert, mesafeli ya da inatçı olmamalısınız. Çünkü bu, gereksiz yere can sıkıntısı, bunalım ve kısıtlı durumlar yaratabilir. Bu günlerde; uyumlu, nazik, yardımsever ve duygusal yönünüzü diğerlerine göstermek çok yararlı olur. Hatta yeni bir flörtleşme de başlatabilir. Jüpiter’in t-kare açısı, çok yakın çevrede; dostlar, akrabalar, kardeşler, komşular gibi ilişkilerde; aşırı ve aykırı durumlara, iletişim bozukluğuna ve ölçüsüzlüğe neden olabilir. Eğer kontrollü ve dikkatli olmazsanız; psikolojik bozukluk, gizli düşmanlar, baskı altında kalma, iş ortamında gerginlikler, kazalar ve önemli sağlık sorunları gündeme gelebilir.