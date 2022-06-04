6 Haziran haftasında yükselen burçlarınız ve gökyüzü neler söylüyor ?

Bu hafta, Satürn’ün 4,5 ay sürecek geri hareketi başlıyor. Bu dönemde, başta Oğlak ve Kova burcu insanları olmak üzere, şunlara dikkat etmek gerekir. Bu zamanda inatçı ve katı tutumlar yerine, eski olandan ders çıkarmak, yeni başlangıçlar yerine, geride eksik kalanları tamamlamak daha uygundur. Bu dönemde, mental ve fiziksel olarak güçsüz hissedebiliriz. Mantıklı ve maddeci bakış açısı zayıflayabilir. Bunun yerine duygu ve sezgiler öne çıkabilir. Olumsuz düşüncelere ve depresyona eğilim olabilir. Eskiden kalan ve çözüm bekleyen sorunların tekrar önümüze geldiğini görebiliriz. Bunları tekrar düşünme, değerlendirme ve eski sorunlara çözüm bulma sürecidir.

Bunun dışında, haftaya özel olarak şunlar söylenebilir. Hafta başında Merkür-Algol kavuşumu, doğum haritanızdaki Boğa burcunun olduğu ev konularında kötücül haberler, konuşmalar, görüşmeler, anlaşmalar ya da türlü iletişimler için; dikkatli, sabırlı, esnek ve anlayışlı olmanızı gerektiriyor. Güneş ve Rigel bağlantısı; özellikle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri haritanızdaki İkizler burcunun olduğu ev konularında; bolluk, zenginlik, şans, yüksek mevkiler, toplumda öne çıkıp saygınlık kazanma ya da eğitimler için umut verici gelişmeleri ortaya çıkartabilir. Yardımseverlik, bilgiye merak duymak ve yaymak, insanlarla iyi iletişimler için uygun ortamlar hazırlar.

YÜKSELEN KOÇ: Canlı ve yoğun geçecek konularınız; kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre dostlukları, haberleşmeler, görüşmeler, tanıtımlar, iletişimler, kısa geziler ya da kısa eğitimler olabilir. Bu alanda; bolluk, zenginlik, öne çıkma, saygınlık bekleyebilirsiniz ve yararlı iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Sosyal arkadaşlıklar, gruplaşmalar ya da toplaşmalardaki bunalımlı durumlar, kısıtlanmalar ya da aldığınız baskılar yüzünden maddi yönden zarar edeceğiniz zorlu durumlar, anlaşmalar ya da haberler alma olasılığınız vardır. Cesur, girişimci, açık, direkt, hırslı ve keskin tavırlarınızı meslek alanında kullanmak, kayıplara neden olabilir. Gizemli ve duygusal yönünüz ise, meslek alanında yararlı ve önemli bir değişimi başlatabilir. Gizli iş anlaşmaları daha kazançlıdır.

YÜKSELEN BOĞA: Canlı ve yoğun geçecek konularınız; maddi kazanımlar, birikimler, öz değerleriniz, yatırımlarınız ya da maddi değeri olan eşyalarınızla ilgilidir. Bu alanda; bolluk, zenginlik, kazanç, öne çıkma, saygınlık bekleyebilirsiniz ve yararlı iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Bu dönemde; kişisel olarak sağlamcı, katı, inatçı tavırlarınız meslek ya da sosyal konumunuzda baskılara, kısıtlanmalara, bunalımlara ya da kayıplara neden olabilir. Biraz daha esnek olmak ve kendiliğinden giden akışa güvenmek gerekebilir. Özellikle yabancılarla ya da uzaktakilerle yapacağınız, mesleğinizi ilgilendiren gizli anlaşmalar daha yararlı olabilir. Hukuk davalarınız varsa ya da büyük amaçlarınız için, sizin yararınıza olan değişimi destekleyen görüşmeler ya da anlaşmalar için uygun zamandır.

YÜKSELEN İKİZLER: Canlı ve yoğun geçecek konularınız; çevresel konular, günlük sıradan kısa gezileriniz, insan ilişkileriniz, iletişimleriniz, sıcak sohbetler, sevecen ve arkadaş canlısı yüzünüzü göstermek olabilir. Bu alanda; bolluk, zenginlik, öne çıkma, saygınlık bekleyebilirsiniz ve yararlı iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Psikolojik yönden baskı altında hissedebileceğiniz zamandır. Hukuksal konular, eğitimler, yabancılar ya da uzaktakilerle bağlantılı olarak, hastaneler ya da kısıtlanmalı durumlar gündeme gelebilir. Gruplaşmalarda cesur ve öz güvenli girişimler saygınlığı arttırır. Miras, vergi gibi konularda ya da ortaklı paralarda yapılacak gizli görüşmeler ya da anlaşmalar yararlı görünüyor.

YÜKSELEN YENGEÇ: Canlı ve yoğun geçecek konularınız; daha çok psikolojik ağırlıklı gizli saklı işler, ilişkiler, gizli düşmanlar, sanat, yardımlaşma etkinlikleri, dua, ayin ve ibadet işleri olabilir. Bu alanda artan yoğunluk ile öne çıkma ya da saygınlık bekleyebilirsiniz ve yararlı iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Sosyal gruplaşmalar, toplaşmalar, dernekler gibi ortamlar için uygun zaman değildir. Başkalarıyla ortak paralar, miras ya da vergi gibi konularda anlaşma yapmamalısınız. İyi tanımadığınız kişileri yatağınızdan uzak tutmalısınız. Ancak yine de grup arkadaşlıkları, gizli bir sevgili ilişkisini başlatabilir. Öncelikle güvenilir bir iletişim kurmak koşuluyla, uzaktaki biriyle beraberlik öncesi iletişim kurulabilir. Meslek alanınız da hareketlidir, ancak duygusal yönünüzü göstermeyin.

YÜKSELEN ASLAN: Canlı ve yoğun geçecek konularınız; sosyal arkadaşlarınız, dernekler, aynı amaçla bir araya gelen insan gruplaşmaları ya da toplantılar olabilir. Bu alanda; bolluk, zenginlik, öne çıkma, saygınlık bekleyebilirsiniz ve yararlı iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Meslek alanı, kariyer ve gelecek planları ya da sosyal konumunuz için sağlamcı, güvenilir ve korumacı olmanız gereken zamandır. Özellikle ortaklık ilişkilerindeki bazı sıkıntılar ya da bunalımlı durumlar anlaşmaların ve görüşmelerin önünü tıkıyor gibidir. Eskisinden daha farklı bir iş ortamı için görüşme ya da anlaşmalar verimlidir. İş ortamından biriyle yakınlaşamalar olabilir. Yabancılar ya da uzaktakilerle ilgili alanda, cesur ve girişken adımlar ya da hukuk davaları için de hareketli zaman olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Canlı ve yoğun geçecek konularınız; meslek alanı, sosyal konumunuz, yöneticilerle ilişkiler, kariyer ve gelecek planlarınız hakkındadır. Bu alanda; bolluk, zenginlik, öne çıkma, saygınlık bekleyebilirsiniz ve yararlı iyi ilişkiler kurabilirsiniz. İş ortamı ya da sağlığınız ile ilgili bazı kısıtlanmalar uzaktakilerle yapmayı düşündüğünüz yeni anlaşmaları, görüşmeleri ya da buluşmaları engelleyebilir. Uzaktan olumsuz bir haber alma olasılığı da var. Bu aralar, uzaktakilerle yapacağınız en iyi şey, yeni bir cinsel ve duygusal yakınlaşmadır. Miras, vergi, ortak paralar ya da cinsel yakınlaşmalar için hareketli zaman olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Canlı ve yoğun geçecek konularınız; uzaktakiler, maceralar, yabancılar, hukuk, eğitimler, inançlar, kültür, gökyüzü, büyük hedefleriniz hakkındadır. Bu alanda; bolluk, zenginlik, öne çıkma, saygınlık bekleyebilirsiniz ve yararlı iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Yeni ilişki arayışlarınızda iletişimler kopabilir. Görüşmeler tıkanabilir. Sonucu küsme olan, olumsuz bir görüşme olabilir. Ayrıca, çocuklarla ilgili kısıtlanmalı durumlara karşı, dikkatli ve sabırlı olmalısınız. Aile mirası ya da yadigarları ile ilgili olumlu görüşmeler ve anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. Yakın ikili ilişkiler için de yoğun zaman olabilir. Sabırsız ve heyecanlı olmamalısınız. Cesaretinizi kontrolü elden bırakmadan kullanmak daha yararlıdır.

YÜKSELEN AKREP: Canlı ve yoğun geçecek konularınız; ortaklı paralar, eşin parası, başkalarına ait maddi olanaklardan yararlanma, bilinçaltı konular, cinsel yakınlaşmalar ya da ölüm ötesi ve gizli saklı yer altı konular olabilir. Bu alanda; bolluk, zenginlik, öne çıkma, saygınlık bekleyebilirsiniz e yararlı iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Aile büyükleri, baba ya da doğup büyüdüğünüz yerlerden olumsuz haberler alma ya da sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Bir ortaklık anlaşması bu yüzden bozulabilir. Yakın ikili ilişkilerde daha tedbirli, yavaş ve sağlamcı olmak gerekir. Yakın çevreden ya da akrabalar yoluyla, bir sevgili ilişkisi ya da ortaklık için görüşmeler ya da buluşmalar gündeme gelebilir. Eğer bir sevgili gelişmesi olursa, hızlı cinsel yönelimlerden kaçınmak daha doğru olacaktır. Meslek ve iş konularında hareketli ve verimli zaman olabilir.

YÜKSELEN YAY: Canlı ve yoğun geçecek konularınız; yakın ikili ilişkiler, evlilik, eş, sevgili ya da ortaklıklar olabilir. Bu alanda; bolluk, zenginlik, öne çıkma, saygınlık bekleyebilirsiniz ve yararlı iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Meslek alanındaki ya da sosyal konumunuzdaki bazı üzücü durumlar yüzünden ya da ev, aile ve kadınlarla anlaşmazlık yüzünden; psikolojik ve fiziksel sağlığınız bozulabilir. İş görüşmeleriniz ya da iletişimleriniz ve belki de anlaşmalarınız bozulabilir. Yakın çevrenizden ya da akrabalardan birinin sağlığı ile ilgili olumsuz haberler alabilirsiniz. Buna karşın, yeni bir para kazanma yolu; meslek, sağlık, iş ortamı, iş arkadaşları, ev ve aile üzerinde önemli ve mutlu gelişmeleri haber veriyor. Çocuklarla ilgili konular için de hareketli olabilir. Biraz maceracı yaklaşım, bunlar için yararlı olur.

YÜKSELEN OĞLAK: Canlı ve yoğun geçecek konularınız; sağlık, iş ortamı, iş arkadaşları, günlük sıradan işleriniz, görev ve sorumluluklarınız ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerdir. Bu alanda; bolluk, zenginlik, öne çıkma, saygınlık bekleyebilirsiniz ve yararlı iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Kişisel eğlenceleriniz, çocuklarınız ya da aşk arayışlarınızda daha sağlam ve korunaklı adımlar atmalısınız. Bu alandan gelecek bir haber, anlaşma ya da görüşme ile maddi zarar görme ya da maddi yönden kısıtlanma olasılığı vardır. Çevreye karşı öz güvenli, sağlam, dürüst ve gizemli davranışlarınız ya da görünüşünüz, yeni bir aşkı başlatan görüşmelere neden olabilir. Aile, ev, vatan ya da aile büyükleri ile ilgili konularda; katı, sert, inatçı, sivri ve saldırgan olmamalısınız. Yoksa siz kaybedeceksiniz.

YÜKSELEN KOVA: Canlı ve yoğun geçecek konularınız; kişisel zevkler, eğlenceler, geziler, şans oyunları, yarışmalar, çocuklar ya da aşk arayışları olabilir. Bu alanda; bolluk, zenginlik, öne çıkma, saygınlık bekleyebilirsiniz ve yararlı iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Ancak yine de kadın-erkek yakınlaşmalarında daha rahat etmek için, Perşembe’yi beklemekte yarar vardır. Ev, aile, aile büyükleri ya da doğup büyüdüğünüz yerler ile ilgili sıkıntılı durumlar ve iletişim bozukluğu olabilir. Sert, dik başlı ya da inatçı tavırlarınız daha sonra pişmanlık yaratabilir. Bu yüzden biraz daha sabırlı ve anlayışlı olmak iyidir. Aile iletişimlerinde biraz daha derinlere inebilmek ve perdenin arkasındakini anlayabilmek için direkt ve dürüst görüşmeler yapmak size daha yararlı olacaktır. Yakın çevre iletişimleriniz, meslek ya da para yönünden kazanç getirebilir.

YÜKSELEN BALIK: Canlı ve yoğun geçecek konularınız; daha çok ev, aile, aile büyükleri ya da doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili olacak. Bu alanda; bolluk, zenginlik, öne çıkma ve saygınlık bekleyebilirsiniz ya da yararlı iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Akrabalar ya da yakın çevre ilişkileri, iletişimler ya da gelen haberler psikolojik olarak can sıkıcı olabilir. Gizli düşmanlar, hastane ya da kısıtlanma gibi tehditler gündeme gelebilir. Maddi kazanımlar için yapacağınız girişimler, meslek alanında da başarı getiriyor. Gizemli yönünüz, sizi derin konuların işlendiği gruplaşmalara doğru çekiyor. Bunlarla iyi iletişimler kurabilirsiniz. Çevreye karşı; ince, nazik, yardımsever ve duygusal davranışlarınız sevgi ve saygı görecek.