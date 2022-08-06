8 Ağustos Dolunay haftasında, kaza, yangın yaralanma ve çatışma riski devam ediyor

Geçen hafta başlayan patlama, kaza, yangın, yaralanma ya da çatışma gibi riskler bu hafta da devam ediyor. Hafta ortasından başlayarak dolunay da devreye gireceği için sonlanmaya yakın duygu ve düşünceler, karamsarlık, endişeler ve psikolojik gerilimleri olan bir hafta bizi bekliyor. Bu yüzden; ABD-Çin geriliminin, geçtiğimiz haftanın yerel patlama ya da yangın haberlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Biriken yüksek enerjinizi spor gibi verimli alanlarda kullanmalısınız. Yine geçen hafta göksel yerleşimlerin; aşk, meşk ve yakınlaşmalara sağladığı kolaylık bu hafta da bazı burçlar için devam edecek. Dolunay haftasından en çok etkilenen burçlar Kova, Aslan, Akrep, Boğa ve dolunayın yükseleni Yengeç burçları olacak. Etkilenme konularınızı yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz.

YÜKSELEN KOÇ: Maddi kazançlarınız, yatırımlarınız, birikimleriniz ya da maddi değeri olan sahip olduğunuz herhangi bir şey için yakıcı, yıkıcı durumlar, kazalar, patlamalar, gergin durumlar ya da sert çatışmalar yaşayabileceğiniz bir haftadır. Ancak, meslek alanında önemli bir değişiklik, yine de maddi kazançlar için iyi olabilir. Dolunay; sizin kişisel zevklerinizin uyuşmadığı, hoşlanmadığınız ya da farklı bakışa sahip olduğunuz; sosyal arkadaşlarınız, gruplaşmalarınız ya da toplantılarınızdaki geçimsizliği harekete geçirecek gibi görünüyor. Kutuplaşmalar ayrılık getirebilir. Aile ile birlikte sıcak ve sevgi dolu zamanlar geçirmek ve yardımlaşmalar sizi mutlu edecektir.

YÜKSELEN BOĞA: Çevresel ilişkileriniz, davranışlarınız ve öfkeli yüzünüz bu hafta başınıza dert açabilir. Yakıcı, yıkıcı durumlar, kazalar, yaralanmalar, ameliyatlar, genel sağlık sorunları ya da diğerleriyle sert çatışmalar için dikkatli olmanız ve sakin kalmanız gerekiyor. Dürüst kişiliğiniz, size uzaktaki işler, yabancılar, hukuk davaları ya da daha büyük hedeflerinizdeki önemli değişimlerle birlikte şans getirebilir. Dolunay; meslek alanında, kariyerinizde gelecek planlarınızda ya da yöneticilerle olan ilişkilerinizde sizi endişelendirecek fikir ayrılıklarını körüklüyor. Yine de sakin ve uzlaşma içinde kalmak sizin için daha iyidir. Yakın çevre ya da akrabalarla kısa geziler ve sevgi dolu ilişkileriniz sizi yeni ve gizemli gruplaşmalara doğru taşıyabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta hastaneler, tutuklanmalar ya da psikolojik iç dünyanız için riskli durumlarla karşılaşma olasılığınız vardır. Yakıcı, yıkıcı durumlar, ameliyatlar, diğerleri ile sertleşen çatışmalar, kazalar ya da yangınlar gündeme gelebilir. Gizemli ve enerji dozu yüksek olan cinsel yakınlaşmalar olabilir. Dolunay; yabancılar, uzaktakiler, yüksek eğitimler, hukuk davaları ya da yabancı kültür ve inançlarla ilgili olarak yaşayacağınız iniş çıkışlı duyguları, çelişkileri, anlaşmazlıkları ya da uyumsuz durumları gündeme getirebilir. Sakin ve uzlaşmacı kalmakta yarar vardır. Meslek alanınızda ya da kariyerinizde duygu ve sezgilerinizi kullanarak maddi kazançlar elde edebileceğiniz haftadır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Yüksek gerilimler, kazalar, yangınlar ya da çatışmalar sosyal tanışıklık ortamlarında ya da gruplaşmalarda olabileceği için, iyi tanımadığınız kişilerle ortak amaçlar için bir araya gelmemeye dikkat edin. Dolunay daha çok başkalarıyla ortaklı olduğunuz maddi konularda endişelerinizi körükleyen, anlaşmazlıkları, geçimsizlikleri ve sonlanmaya yakın durumları harekete geçirebilir. Duygusal ya da fiziksel yakınlaşmalar meslek alanında ya da yabancılarla olabilir. Gruplaşmalardan tanıdığınız bir kişiden evlilik ya da birliktelik teklifi gelebilir. İletişimler kurmak, görüşmeler ya da anlaşmalar yapmak için çevrenizden yeni fırsatlar bulabilirsiniz.

YÜKSELEN ASLAN: Yükselen gerilimler, kazalar, yangınlar ya da çatışmalar meslek ortamında, kariyer planlarınızda ya da yöneticilerle olan ilişkilerinizde olabileceği için özellikle; patron, müdür, şef gibi yöneticilerle sert tartışmalardan kaçınmalısınız. Çünkü bulunduğunuz mevkiyi ya da durumu kaybetmenize neden olabilir. Dolunay; eş, sevgili ortak gibi önceden süregelen yakın ikili ilişkilerinizde tartışmalı ve sonlanmaya yakın durumları ortaya çıkartabilir. Yabancılarla ya da uzaktakilerle yeni duygusal ve fiziksel yakınlaşmalar olabilir. İş ortamınızdaki önemli bir değişiklik, kariyeriniz ve gelecek planlarınız için yararlı yenilikler getirebilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Sizin için haftanın gerilimi, riskli durumları, kazalara, yangınlara ve belki de çatışmalara açık ortamları; uzak geziler, uçak yolculukları, yabancı ülkeler, yüksek eğitimler, inançlarla ilgili konular ya da hukuk davaları olabilir. Bu alanlardan uzak durmanızda yarar vardır. Dolunay daha çok sağlık ve iş alanınızda endişe duyabileceğiniz anlaşmazlıkları, çelişkili ya da uyumsuz durumları tetikleyebilir. Sosyal gruplaşmalarınız üzerinden kuracağınız duygusal bağ, kalıcı evliliğe doğru gidebilir. Bunun için yabancılar ya da uzaktaki kişiler daha uygundur. Kontrollü ve ölçülü iletişimler kurma yeteneğinizi çevrenize gösterebileceğiniz zamandır.

YÜKSELEN TERAZİ: Haftanın gerilimli durumları sizin için biraz daha yüksek ve önemli riskler taşıyor. Bu hafta kazalara, yangınlara, patlamalara, karşı dikkatli olmalısınız. Önemli bir ameliyatınız varsa, mümkünse erteleyin ve her türlü gerilimden uzak durun. Dolunay, daha çok zevk aldığınız uğraşlarınız, eğer varsa çocuklarınız, yeni sevgili arayışlarınız gibi konularda iniş çıkışlı ve çelişkili durumlar yaratma eğilimindedir. Sonlandırmaya yakın duygularınızı kontrol etmeli ve sakin kalmalısınız. İş ortamında duygusal ya da fiziksel yakınlaşmalar olabilir. Eski bir aile yadigarı ya da miras gibi bir konu ya da bu konulardaki önemli bir değişim bu hafta sizi mutlu edebilir.

YÜKSELEN AKREP: Eş, sevgili, ortak gibi yakın ikili ilişkilerdeki gerilimler, çatışmalar, beklenmedik ayrılıklar hatta kaza ve yaralanmalara karşı dikkatli olmalısınız. Bu riskler sadece sizin için değil, yakın ilişkide olduğunuz kişi için de geçerlidir. Dolunay; aileniz, eviniz, aile büyükleriniz arasında anlaşmazlıklara, iniş çıkışlı ve çelişkili durumlara ya da dengesizliklere neden olabilir. Olabildiğince sakin kalmalı ve aile işleri için sonraki haftayı beklemelisiniz. Uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla yeni duygusal yakınlaşmalar gündeme gelebilir. Yakın çevre ilişkileriniz, akrabalarınız ya da kardeşlerle iletişimleriniz bu hafta daha güçlü ve yenilikçi olabilir. Bu durum, tehlikedeki eş ilişkinize de yardımcı olabilir.

YÜKSELEN YAY: Bu hafta; sağlığınız, iş ortamı, görev ve sorumluluklarınız için riskli haftadır. Kazalar, yaralanmalar, yangınlar ya da ameliyatlar için dikkatli olmalısınız. Bu riskler, bakımını üstlendiğiniz insan ya da hayvanlar için de geçerlidir. Dolunay; yakın çevre ilişkileriniz, iletişimleriniz, akrabalarınız ya da kardeşleriniz için geçimsizlik, uyumsuzluk ve sonlanmaya yakın durumları harekete geçirebilir. İş ve meslek ortamında, eskisinden farklı bir para kazanma yolu için şanslı haftadır. Aile ile duygusal yakınlaşmalar ve su kenarı geziler olabilir. Çocuklar ya da yeni aşk arayışlarınızda; uzaklar, uzak akrabalar, yabancılar ya da hukuk davaları için şanslı zamandır.

YÜKSELEN OĞLAK: Kişisel zevk alanınız, gezileriniz, eğlence yollarınız, yeni sevgili arayışlarınız ya da eğer varsa çocuklarınız için riskli günlerdir. Patlama, kaza, ameliyat ya da yaralanmalara karşı dikkatli olmalısınız. Bu riskli konulardaki etkinlikleri sonraki haftaya erteleyebilirsiniz. Ayrıca, bu konulara ölçülü ve kontrollü yaklaşımlarınız durumu kurtarabilir. Dolunay; çalışarak kazandığınız para ve birikimleriniz için dalgalı ve güvensiz hissedebileceğiniz ya da anlaşmazlık yaşayabileceğiniz durumları harekete geçirebilir. Yakın çevreden tanıdıklarla ya da akrabalarla güvenli iletişimler kurabilirsiniz. Bunlar kalıcı bir birlikteliği destekleyebilir. Uzaktaki kişilerle kontrollü ve ölçülü iletişimler ya da anlaşmalar için uygun zamandır.

YÜKSELEN KOVA: Bu haftanın riskli ve tehlikeli konuları sizin için; aile, aile büyükleri, ev ya da vatandır. Ev kazaları, yangınlar, patlamalar, aile ile sert ve çatışmalı durumlar, yaralanmalar, aileden birinin ameliyatı gibi durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Bilinçaltı ya da fizik ötesi alana doğru çekiliyorsunuz. Belki anlayamadığınız şeylere bir anlam katmak için olabilir. Dolunay; çevresel ilişkileriniz, davranış alışkanlıklarınız ile yakın ikili ilişki kurma heyecanlarınız arasında çelişkili ve uyumsuz durumlar yaratıyor. Eski alışkanlıklarınıza göre hareket etmemelisiniz. Yeni ilişkiye kapı açacak biçimde bakışınızı değiştirmelisiniz. Duygu ve sezgilerinizi, iş ortamında yeni kazanç olanakları yaratacak biçimde kullanabileceğiniz haftadır. Bu belki de iş ortamında aşkı bulmanıza da yardımcı olabilir.

YÜKSELEN BALIK: Yakın çevreniz, akrabalarınız ve kardeşleriniz ile ilgili kaza, yaralanma, ameliyat, iletişimlerinizde sert ve çatışmalı durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Bu konularda daha soğuk kanlı olmanız gereken haftadır. Gerekirse, onlarla görüşmeleri sonraki haftaya erteleyebilirsiniz. Dolunay; özellikle psikolojik sağlığınızda dalgalı ve iniş çıkışlı durumlar yaratabilir. İş ortamındaki kişilerle anlaşmazlık ve uyumsuzluk yaşayabilirsiniz. Yeni aşklar ve duygusal yakınlaşmalar sizi bu hafta pembe bulutlara taşıyabilir. Meslek ortamından biriyle geleceğe ya da birlikteliğe yönelik görüşmeler için uygun zamandır. Benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz gruplarda yapacağınız önemli bir değişiklik, farklı kişilerle daha yakın arkadaşlıkları getirebilir.