Akşener'in sıkıntısı

Altılı Masa sallanmaya başladı. Sıkıntı büyük. Her kafadan ayrı ses çıkıyor. Birinin dediğine diğeri karşı çıkıyor. Yani çarşı karıştı.

Sıkıntı nerede?

Sıkıntı Akşener’de ; Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı. Bunu yeri geldiğinde değişik bahaneler ileri sürerek gündeme getiriyor.

Son olarak “Madem HDP kendi adayını çıkaracak.O zaman biz de farklı isimleri konuşalım” diyor. Aklında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu var.

Ama gönlündeki isim Ekrem İmamoğlu.

Peki Meral Hanım, 1 yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu kendisine gelip “Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Hayır.Ben Başbakan olacağım” cevabını verince Kemal Bey, “ Peki benim adaylığıma nasıl bakarsınız?” diye sorunca “Sonuna kadar desteğim size”dedi..

Kemal Bey, ittifakın CHP’den sonraki en büyük ortağının desteğini alınca yola çıktı..Peki ne oldu da Akşener “Abim” dediği ve “desteğim size” dediği Kılıçdaroğlu’na bugün niye karşı?

Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50 oya en yakın adaylardan biri olduğunu görüyor.

Anketlerde bir şey daha gördü;

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığın da seçime gidildiğinde İYİ Partini’nin oyu 3 ile 5 puan düşüyor. O oylar Kılıçdaroğlu’nun adaylığında CHP’ye kayıyor.

Bu durum, Akşener’in canını çok sıkıyor. Niye mi?

“Seçimden 1. parti çıkacağım.Başbakan olacağım” sözü hava da kalacak. Hatta partisinin oyu yüzde 14’lere düşerse “Başarısız Genel Başkan olacak.Koltuğu tartışılır hale gelecek”.

Bu oy kaybının önünü Ekrem İmamoğlu’nu aday yaparak aşmak isteyen Akşener, İmamoğlu’nun arkasına aldığı rüzgardan İYİ Partiye de fayda çıkarmak istiyor.

İmamoğlu ile sık sık bir araya gelip fotoğraf veriyor, adeta “Benim adayımsın” diyor.

İmamoğlu’nun aldığı ceza kesinleşip adaylığının önü kesilse dahi bu rüzgarın İYİ Partiyi yukarı CHP’nin üstüne taşıyacağına inanıyor.

İşte , bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu değil İmamoğlu’nun adaylığı için çırpınıyor.

Gelelim gerçeklere…

Kemal Kılıçdaroğlu her türlü engellemelere rağmen Cumhurbaşkanı adaylığında kararlı.

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ısrarı Akşener’e masayı yıktırır mı?

Zannetmiyorum…Altılı masa şunu iyi biliyor; “Masayı yıkan kaybeder”

Akşener de bunu biliyor ama oy kaymasının önüne geçmenin yolunu hatta ittifakın 1. partisi olmanın yolunu arıyor.

Ama zaman Akşener’in aleyhine işliyor.

Baha ÜLGEN