Bakırköylü nasıl bir Belediye Başkanı adayı bekliyor ?

Yaklaşan yerel seçimler ve aday adaylarının ortaya çıkması ile birlikte, Bakırköy’de kimlerin aday olacağı veya aday gösterileceği konuşulmaya başladı. Hergün farklı isimler gündeme gelirken, birilerinin yakın adamı olmak, adaylıkta avantaj gibi gösteriliyor. Bazen de, yine mi aday adayı olmuş dediğimiz kişilere rastlıyoruz.

Bu dönemki aday belirleme sürecinde, Bakırköy’ün siyasi tercihleri ve parti genel kurul sürecindeki etkisi nedeniyle, Sn. Ekrem İmamoğlu’nun aday belirlemede çok etkin olacağı ve kendisine yakın kişinin Bakırköy Belediye Başkan Adayı yapılacağı konuşuluyor.

Aslında, birilerine yakın kişileri aday olarak belirlemek yerine, Bakırköylüler nasıl bir aday istiyor? sorusunun doğru cevabı olacak bir kişinin aday olarak belirlenmesi, daha doğru olacaktır.

Sürekli Bakırköylülerin içerisinde bulunan bir kişi olarak, aday profili konusunda Bakırköylülerin beklentilerini ön yargıdan uzak sizlerle paylaşmak istiyorum.

Konuştuğum, sohbet ettiğim herkes öncelikle Bakırköylü bir aday istiyor. Halk, Bakırköy’ün içinden, kendileri ile iç içe olmuş, görmüş tanımış, aynı havayı teneffüs etmiş bir Bakırköylünün aday olmasını istiyor.Bakırköy’ün kendi içinden böyle bir aday çıkarabileceğine inanıyor.

İkinci beklenti, aday belirlenirken halkın ve parti örgütlerinin tercihlerine önem verilmesini bekliyorlar. Yani, ön seçim ve gerçek bir kamuoyu yoklaması yapılmasını, halkın tercihlerinin dikkate alınmasını istiyorlar. Tepeden aday belirlenmesini veya daha önce hiç tanınmayan bir kişinin birden bire aday yapılmasını istemiyorlar.

Üçüncü beklenti, en basit ihtiyaç olan kaldırım ve yolların onarılmasından başlayarak, Bakırköy’e hizmet edecek ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere Bakırköy’ü geleceğe taşıyacak, marka değerini yükseltecek bilgili, tecrübeli ve liyakatlı bir aday istiyorlar. Etnik köken veya hemşehrilik yerine, hizmet anlayışı ve becerisinin ön planda olmasını istiyorlar.

Kısaca, Bakırköylü olan, Bakırköy’e hizmet edecek, halkın benimsediği, halk ile iç içe olan, bilgili, tecrübeli ve liyakatlı bir Belediye Başkan Adayı istiyorlar.

Beklentileri karşılamayacak veya bu da kim denilecek bir adayın belirlenmesi halinde, oy kullanmayacağını söyleyen Bakırköylüler ile karşılaşıyoruz.

Siyasi partilerin ve karar vericilerin dikkat ve değerlendirmesine sunmak istiyorum.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK