Binaların deprem risk tespitleri

Olası İstanbul depremi nedeniyle, İstanbul’da çok sayıda apartman ve site yönetimleri kendi aralarında ve kat malikleri ile toplantılar yaparak, binalarının deprem risk durumunu biran önce öğrenmek istiyorlar. Derneğimize ulaşan çok sayıda kat maliki, bu işlemleri nasıl yaptıracaklarını ve bedelinin ne olduğunu soruyorlar.

Bazı kat malikleri veya yönetimler, belediye, üniversite, meslek odaları ve özel firmalara müracaat ederek, binalarında tespit yapılması ve karot örneği alınmasını talep ediyorlar. Bazıları ise, belediyeye müracaat ettiklerini henüz tespit yapılmadığını ve süreci nasıl takip edip hızlandırabileceklerini öğrenmek istiyorlar.Bu açıdan, işlemlerin hızlandırılması ve vatandaşlarımızın süreç hakkında ayrıntılı biligi edinmeleri gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bina risk tarama çalışmalarının devam ettiğini ve 100 binden fazla başvuru olduğunu biliyoruz.

Bu çalışmalarda ilçe kaymakamlık ve belediyelerin rolünün ne olduğu ve bina sahiplerinin nerelere başvuru yapması gerektiği konularında daha anlaşılır bilgiler verilmesi gerekiyor. Örneğin, 1999 yılı öncesi yaptırılan her bina riskli midir? Ya da riskli binaların hemen tahliye veya yıkılması mı gerekiyor? Güçlendirme yapılabilir mi? Bina riskli çıkarsa yaptırımı ne olacaktır?

Vatandaşlarımızın panik ve korkuya kapılmadan, binalarına ilişkin biran önce tespit yaptırması ve tedbir alması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla, ücret karşılığı verilen hizmetlerde yüksek fiyat uygulamasının önüne geçilmesi, süreç ve başvuru hakkında sürekli bilgilendirmeler yapılması yararlı olacaktır. Bakanlık, valilik, kaymakamlıklar, belediyeler ve ilgili birimlerin dikkat ve değerlendirmesine sunmak istiyoruz.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Tüketiciler Derneği ( TÜDER )

Genel Başkan