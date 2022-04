Ceketimin düğmelerini ilikleyip ayata alkışlıyorum.. Fenerbahçe ve İsmail Hoca geçiyor!

Geçenlerde bir iftar yemeğinde Sayın Başkan Ali Koç, "Pereira bize güzel miras bıraktı. Samuel'i sağbek, Ferdi'yi solbek yaptı. Zajc'ı sattırmadı, Crespo'yu ve Kim'i aldırdı. Gençlerin performansını arttırdı. Bazılarına da yaramadı, mesela Pelkas geri gitti" demişti.

Sevgili başkanın söylemleri bir yere kadar doğru olabilir ama Pereira konusunda yanıldığı bir şey var:

-Kim'in dışında aldıklarına bir faydası olmadı bu biiir...

-Zajc ve Crespo'yu Mehter Takımı misali "bir oynattı iki kesik attı" bu ikiiii....

-Samuel ile Ferdi şu anki performanslarının yarısında bile değildiler, bu üüççç...

-Pelkas o zaman da yedekti, şimdide yedek ama şu sıralar oyuna girince iş bitiriyor.

-Pereira'nın kalıcı bir ilk 11'i olmadı.

-Genç Muhammed'i vasatlaştırdı Arda'ya ve diğer gençlere şans vermedi.

-Takım içinde arkadaşlık yoktu.

-Oyun düzeni yaz-boz tahtası gibiydi, maç içi kenardan müdahaleleri saç-baş yoldurtuyordu.

Evet, bugün göze güzel gözüken ve çatır çatır kazanan bu Fenerbahçe'yi İsmail Kartal hoca yarattı.

-Futbolculara güvenin gelmesini sağladı, birbirini seven bir ekip yarattı.

-Zajc şu ana kadar 8 gol attı, Serdar Aziz'e güven geldi ve Kim'in en iyi partneri oldu.

-Crespo, Osayi, Ferdi, Altay daha fazla ter dökmeye başladılar.

-Galatasaray'a 2'nci golü atan Serdar Dursun bile çok koşup, çok pres yapmaya başladı.

-Genç Arda'yı, Muhammed gibi zamanlı zamansız sahaya sürüp harcatmadı.

-İrfan Can Kahveci öz be öz futboluna döndü.

-Mert Hakan Sivas'takinden daha iyi performans göstermeye başladı.

-Sosa, Mesut, Ozan, Tisserand, Valencia gibilere forma vermemesi takımın oyun sistemini hızlandırdı.

İşte Galatasaray derbisinde hepimiz bu yapılanların semeresi olan güzellikleri tekrar gördük.

Pres yapan, koşan ve birbirine yardım eden dev bir Fenerbahçe izledik...

Kimse kusura bakmasın ama; biz Fenerbahçeliler İsmail Kartal'a bugünleri bizlere yaşattığı için teşekkür borçluyuz... Sağolsun varolsun.

Hah bu arada size de teşekkürler Sayın Başkan Ali Koç, Pereira yanılmasından sonra iyi ki doğru bir kararla İsmail Kartal'ı seçmişsiniz...

Gelelim kısaca derbiye;

İyi oynayan Fenerbahçe'ydi... Rakibi hakkında iyi ders çalışan Fenerbahçe'ydi... 6 yıldır devam eden "Kadıköy'de yenilmez Galatasaray masalını" bitirmek için canını dişine takan Fenerbahçe'ydi... Sistemine uyum sağlayan, pres üstüne pres yapan, Galatasaray'a top vermeyen, hücuma çıkmasını engelleyen ve isabetli pasların sahibi Fenerbahçe'ydi... Ve tabi ki, bileğinin hakkıyla Fenerbahçe kazandı.

Tebrikler İsmail hoca, tebrikler Fenerbahçe...

Bir dip not vereyim;

Galatasaray'da seçim biter Torrent gider... Galatasaray'da devrim şart, ihtilal gerekli.