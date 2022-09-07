Cenk Yağmur Saygılı: ''İsa'ya iman ettiysen cennete gideceksin''

Cenk Yağmur Saygılı 1986 Gaziantep doğumlu bir Türk genci. Genelde hep başka dinlerden Müslümanlığa geçen insanları okuduk. Onunsa hikayesi tam tersi olmuş. Bakın nasıl Hristiyan olmuş ve Hristiyan olmak onun hayatında neleri değiştirmiş ? Bu hikaye, daha önce dinlediklerimizin tam tersi...

Nasıl Hristiyan oldun?

15 Sene önce hayatımda İsa Mesih hayatıma girdi, kabul ettim İsa Mesih' i ama tabii sonra gençtim, genç bir insanın inanca yönelmesi zor çünkü bir çok şey kısıtlıyor insanı. O zaman kabul etmiştim ama ilgimi çekmemişti, sonra içinde bulunduğum ortamdan kaynaklı sektör değişikliği yapmak istedim.

Hangi sektör?

Menajerlik, müzik sektörü . 5-6sene önce çok iyi para kazanıyordum.

Boşluk mu hissettin hayatında neden ihtiyaç duydun Hristiyan olmaya?

Çok iyi para kazanıyordum, bir insanın yaşamak istediği hayatı yaşıyordum ama bir boşluk hissediyordum tatmin olmuyordum, ruhumun tatmin olacağı bir şey yaşamak istedim.

Müslüman olarak doğdun değil mi ? Hepimiz gibi ? Ailen de var mı, sonradan Hristiyan olmuş insanlar ?

Yok olmadı . Çok okudum çok araştırdım, ailem de çok müslümanlığı yaşayan bir aile değil.

Deist bir aile mi ?

Ateist bir aile denebilir babam eski devrimcilerden, babam İncil' i falan okur.

Hristiyanlıkla nasıl karşılaştın ?

Bir arkadaşım bana İncil verdi. Okudum önce çok ilgimi çekmedi ama sonra dilinin sevgi olduğunu gördüm o çok ilgimi çekti. Biz Anadolu kültüründe korku ile büyütülüyoruz, Yaratıcı ile ilişkimiz korkutarak yürüyor işte şunu yapmazsan cehenneme gidersin gibi. Ama İncil' deki Tanrı sevgi ile yaklaşıyor.

Sana İncil veren arkadaşın da senin gibi mi Hristiyan olmuştu ?

Annesi Hristiyan dı ama Hristiyan gibi yaşamıyordu.

Başka dinleri araştırdın mı, onları biliyor musun ?

Hiç araştırmadım biliyorum ki din kavramı, insanı Tanri' ya yaklaştırmıyor Hristiyanlık Tanrı ile ilişkidir. O hayatı değiştiriyor zaten.

Ne gibi değişiklikler oldu hayatında?

Çevrem değişti, yaşantım değişti, düşüncelerim değişti. Gelecek umudunu sadece Tanrı ile ilişkinde bulabiliyorsun, materyal yaşam, gece hayatı sana umut vaad etmiyor.

Nehir Kilisesi' ne bağlısın, orada sana görev mi veriyorlar? Vaazlar verirken görüyorum seni ?

Hristiyanlığı kabul ettiyseniz herkes için bir çağrı vardır. Tanrı size bir görev vermiştir. Ben konuşma ve bu çağrıyı duyurmayı seçtim.

İçki günah mı Hristiyanlıkta?

Kutsal kitapta sevap yok. Yalnız Tanrı diyor ki; bedenler benim tapınağımdır, siz o bedene iyi bakmak zorundasınız, alkol, sigara gibi şeyler kullanınca bedenin ömrü kısalıyor o yüzden bizler kullanmıyoruz

Ama şarap ve ekmek var Hristiyanlıkta?

İsa Mesih zamanında ki şaraplar yok şimdiki şarapların alkol oranı çok, biz onları kullanmıyoruz. Yani mantık şu, bir şeyi yasak olduğu için kullanmıyor değiliz, Baba yı üzmek istemediğimiz için kullanmıyoruz.

Başka bizim bilmediğimiz Hristiyanlıkta ne gibi ritüeller var?

Tanrı diyor ki siz yaptığınız kendi işlerinizle cenneti hak edemiyorsunuz çünkü bunun için yeteri kadar kalifiye değilsiniz, ben size benden birini gönderiyorum, bunu kabul ederseniz, O'na iman ederseniz, bütün yaşamınız değişecek sonsuz yaşama, yani cennete kavuşacaksınız. Çok basit aslında. Biz sadece beden değil ruhuz...

Kilise de neler yapılıyor?

İngilizce, Fransızca, Arapça, Türkçe ayetler okunuyor, anlatılıyor...

Hristiyan olduğunda vaftiz oldun mu? Nasıl?

Hristiyanlık içine bir çok şeyden semboller girmiş, Paganizim den bile var. Bebek vaftizi diye bir şey aslında yok. Çünkü birinin Hristiyan olması için, İsa' ya, O' nun doğumuna ve dirilmesine iman etmesi gerekiyor. Sizin dediğiniz Katolik inancında var. Protestanlıkta iman etmeniz gerekiyor İsa' ya. Biz havuzun içine, batırılıp, çıkarılıyoruz bu şunu sembolize ediyor eski yaşamımızda, öldük ve yeni yaşamımızda, İsa' ya iman ederek doğduk.

İnciller 4 tane mi ? Eski Ahit, yeni Ahit falan ?

Şöyle; Kitap ikiye ayrılıyor eski antlaşma, yeni antlaşma. Eski antlaşma Tevrat benzeri, Musa'nın ilk 5 kitabı, ilahiler ve ezgiler. Yeni antlaşma İsa Mesih ile başlayan İncil. Kutsal Kitap 3 ünün birleşimi ; Tevrat, Zebur, İncil. İncil de 4 öğrenci vardır. Matta, Markus, Luka, Yuhanna nın İsa' dan sonra yazmış olduğu mektuptur. Bu 4 öğrenci, 4 kitabı dört farklı dilde, 4 farklı yerde yazmışlar ama bunları birleştirdiğin zaman hepsi aynı şeyi anlatıyor. Bunun değiştirilmiş olması imkansız. Tanrı nın sözü değiştirilemez.

Ailenden Hristiyan olduğun için tepki görmedin mi ?

Çok iyi tepkiler gördüm. Çünkü herkes için dua ediyorum.

Misyoner diyebilir miyiz senin için?

Diyebiliriz. Türkiye de insanların misyoner kelimesine karşı alerjisi var ama misyoner aslında şudur. Bir misyon taşıyan kişi misyonerdir, İslamı yayan kişiler de misyonerdir aslında.

Ama biz onlara tebliğci diyoruz.

Ben mesela haftanın belli günleri dolaşıyorum insanlara İsa Mesihi anlatıyorum ve dua ediyorum onlara şifa alıyorlar. Ağrıları gidiyor mesela. İsa Mesih ölüyü diriltti ve dedi ki, benim yaptığımı siz de yapabileceksiniz, gidin ve bu müjdeyi insanlarla paylaşın, siz de şifa vereceksiniz. Körlerin gözünü açabileceksiniz, bunu yapıyoruz biz şu an. Çok mucize gördüğümü söyleyebilirim.

Ne gibi mucizeler bunlar ?

Sokakta yürüyorum biri ile konuşuyorum, sırtım çok ağrıyor diyor, dua edebilir miyim diyorum, ediyorum ve ağrısı geçiyor.

Reiki olamaz mı, reiki de böyle bir şey zaten?

Bence bu Tanrı ruhundan başka bir şey değil. Kanserli bir kadın geldi kiliseye dua ettik, gitti 6 ay sonra saçları çıktı ve kanseri iyileşti. Tanrı istiyor ki böyle şifayı ya da başka güzel şeyleri, onun için kullanalım.

Peki şey hakkında ne düşünüyorsun Darwin de önceleri papaz ama Türlerin Kökeni diye bir kitap yazıyor ve sonra Evrim teorisini ortaya koyuyor, yaratılışın doğru olmadığını canlıların evrimle çoğaldığını ispatlıyor?

Bütün dinlere bakın birisi çıkmış bir gün bir şey yazmış. Bunu genelliyorum nokta. Ama acaba gerçek gerçekten öyle mi?

Hemen agnostik zihnim bu cevabı kabul ediyor. Gerçeği nedir?

Aslında 1 tane gerçek var. Biz onu zorlaştırıyoruz. Mesela Adem ile Havva' dan sonra, dünyaya günah girdikten sonra.

Büyük günah Cennetteki elmanın yenmesi mi ?

Elma demiyor, meyve yazıyor Kutsal Kitap ta.

Tamam bu mu yani günah?

Tanrı Aden Bahçesi yaratıyor ve bu bahçedeki her şey size ait ama şu ağaçtan yememenizi istiyorum, aslında O' na sadık kalınmasını istiyor. Yani mesele meyve değil, insanın sadakatsizliği.

Ruhban sınıfı, spirtüelliğini arttırmak için bir şey yapıyor mu?

Biz sadece İncil okuyoruz ve dua ediyoruz. İmanımızın güçlenmesi için.

Para kazanabiliyor musun ?

Kilise den bir miktar para alıyoruz. Ama mesela biri diyor ki, ben kiliseye para yollamak istiyorum. İnsanlar seni bereketliyorlar. Bir de ondalık sistemi var imanlı biriysen kazancının yüzde 10 unu kiliseye veriyorsun, bu Tanrının da bolluk, bereketinin paylaşılması aslında.

Hristiyanlık ta 4 mezhep mi var?

Katolik, Protestan, Ortodoks ama İsa döneminde hiç biri yok sadece Hristiyanlık var. İlk Hristiyanların da Antakya da olduğu biliniyor. O yüzden Türkiye önemli bir yer.

Vatikan' a gittin mi?

Hayır gitmedim ama orasının meşruluğu tartışılır, Roma’ nın ayrıldığı dönemde, Katolikler tarafından kurulmuş ve bir güç merkezi haline gelmiş. İsa döneminde, Papa lık diye bir şey yok. Orada Papa' nın olması Hristiyanlığın başı olduğu anlamına gelmiyor.