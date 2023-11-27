CHP İzmir'de belediyeler yeniden şekilleniyor... İşte tam liste adaylar...

CHP Yerel Seçimlere iddialı hazırlanıyor. Kurultaydaki Genel Başkan değişimi sonrası partideki umutsuzluk havaları yerini umuda bıraktı. Bu umut rüzgarları CHP merkez yönetimine ve örgütlerine hareket getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Başkan Tunç Soyer dışında aday adaylığı için resmi başvuru yok ama ismi geçen var. En güçlü aday İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Çetin.

Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in ismi Büyükşehir Belediye Başkanlığı için anılıyor.

Bu isimlerin dışında Genel Merkezin anketlerinden sürpriz bir ismin çıkması olası.

Büyükşehir de belirsizlik devam ederken ilçelerde aday adayları ortaya çıkmaya başladı. İzmir’in 30 ilçesi için 180 aday adayı başvurdu. Aday adaylığı başvuru süresi ise 28 Kasım Salı günü sona erecek.

İlçeler için de başvurunun bitmesine 24 saat kala sürpriz başvuruların gelmesi de bekleniyor.

2019 Yerel Seçimlerinde CHP 30 ilçenin 24’ünde Belediye Başkanlığını kazandı. Tire ve Kiraz’da Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmadı İYİ Parti adayına destek verdi. Bu iki ilçede İYİ Parti Tire Belediye Başkanlığını kazandı ama Kiraz’ı AKP adayına kaybetti. İYİ Parti bu 2 ilçenin dışında

Karşıyaka’da da CHP’nin adayının dışında kendi adayını çıkardı.

AKP, Aliağa, Dikili, Foça’da MHP adayını destekledi. MHP bu ilçelerden sadece Aliağa Belediye Başkanlığını kazandı. Diğer 27 ilçede MHP aday çıkarmayarak, AKP adayını destekledi. AKP bu ilçelerden Bayındır, Bergama ve Kınık Belediye Başkanlıklarını kazandı. Seçimden bir süre sonra görevden alınan Menemen Belediye Başkanlığı AKP’ye geçti. Urla Belediye Başkanlığı ise kayyuma verildi.

2024 Pazar günü yapılacak Yerel Seçimde CHP ‘’30’da 30 Belediye ‘’ hedefiyle girmeyi planlıyor. Bu amaçla Belediye Başkan adaylığı için anketler yapılacak.

Genel Merkezin belirlediği yönteme göre, mevcut Belediye Başkanı’nın yeniden aday gösterilme şartı ise, seçimi kazanma yüzdesinin üstünde anketlerde sonuç alması gerekiyor.

Örneğin, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun yeniden aday olabilmesi için anketlerde yüzde 54, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin yüzde 70, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yüzde 63, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yüzde 70, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in yüzde 79 oranında anketlerde destek sağlamaları gerekiyor.2019 seçimlerinde yüksek oranla seçim kazananların oranları konusunda büyük düşüş olmadığı takdirde esneklik sağlanması da gündemde.

2019’da AKP ve MHP’ye kaybedilen Bayındır, Aliağa, Bergama, Kiraz ve Kınık Belediye Başkanlığı için özel bir çalışma yapılıyor.

54 bin 206 seçmenin oy kullandığı bu oyun 25 bin 268’ini kazanmasına rağmen CHP 2 bin 500 oy farkı ile MHP’ye kaybedilen Aliağa Belediye Başkanlığı için ilçe bazında isim anketi yapılması planlanıyor.

Bergama da istemiştii Belediye Başkanlığı 545 oy farkı ile, Bayındır 4 bin 772, Kınık 1505 oy farkı ile kaybedilmişti.

Kiraz da ise CHP seçimlerde başkanlığa aday göstermemiş İYİ Parti adayını destekleme kararı almıştı.

Ancak İYİ Parti adayı oy kullanan 29 bin 315 seçmenin 2 bin 637’sinin oyunu almış 3’ncü olmuştu.

Seçimi kazanan AKP adayını 12 bin 12 oy alan DSP adayı takip etti. DSP adayı Tayfur Çiçek Başkanlığı 1865 oy ile kaybetti.

CHP Beydağ da seçimi 200 oy fark ile kazandı.

İzmir İlçelerinde bazı ilçe Belediye başkanları için anket sonuçlarından çok büyük destek çıkmadığı sürece değişiklik kapıda. Bir iddia değiştirilecek başkan sayısının 20 olduğu…

31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde CHP’den Belediye Başkanı olmak için 180 aday adayı başvurdu. En fazla aday başvurusu 13 aday adaylığı ile Urla, 12 aday adayı ile Bayraklı, 10 aday adayı ile Buca üst sıralarda.

Diğer ilçelere ise Foça (9), Kemalpaşa (6), Narlıdere (5), Menemen (6), Seferihisar (5), Menderes (7), Konak (9), Ödemiş (8), Bayındır (7), Karşıyaka (7), Bornova (7), Aliağa (7), Karabağlar (7), Çiğli (7), Kiraz (6), Tire (7), Balçova (8), kınık (5), Güzelbahçe (4), Gaziemir (4), Bergama (6), Selçuk (3), Torbalı (3), Dikili (3), Çeşme (3), Beydağ (2) .

Aday adaylığı başvurusu yapan isimler arasında Eski Milletvekilleri Urla’dan Tacettin Bayır, Zeynep Altıok, Bayraklı’dan Erdal Aksünger, Atilla Sertel, Bornova’da Kamil Okyay Sındır, Konak’dan da Bedri

Serter aday adaylığı başvurusu yaptı.

CHP’den Belediye Başkanı adayı olmak için başvuruda bulunulan ilçeler ve isimler şöyle:

Balçova: Fatma Çalkaya (Mevcut Başkan), Onur Yiğit (Eski milletvekili Ali Yiğit’in oğlu), Banu Gençkan (Büyükşehir Meclis Üyesi), Sirhan Özen (İl eski Başkanvekili), Yiğit İstanbul (Eski İl Başkanı Suat İstanbul’un oğlu), Turabi Çelebi (Balçova Termal eski Genel Müdürü), Muharrem Dayanç.

Bergama: Mustafa Özuslu (Büyükşehir Başkanvekili), Mehmet Gönenç (Eski Bergama Belediye Başkanı), Mehmet Ecevit Cambaz (İlçe eski Başkanı), Salih Özçiftçi (İlçe eski Başkan Yardımcısı), Ali Bor (Belediye Meclis Üyesi), Selim Tok (Mali Müşavir) .

Dikili: Adil Kırgöz (Mevcut Başkan), Mesut Özmenay (İş İnsanı), Saygın Ekiz (Şehir Planlamacı), Kemal Doyuran (Doktor) .

Güzelbahçe: Mustafa İnce (Mevcut Belediye Başkanı), Tacettin Bayır (Eski Milletvekili), Mustafa Günay (Belediye Başkan Yardımcısı), Nilay Kökkılıç (Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi) .

Kınık: İsmail Yılmaz (İlçe Başkanı), Sema Bodur (İş İnsanı), Uğur Anar (Esnaf Odası ve Tariş Başkanı), Mustafa Göl (Belediye Meclis Üyesi), Ahmet Özkan (2019 Belediye Başkan Adayı) .

Foça: Fatih Gürbüz (Mevcut Başkan), Baran Gezmiş Yıldırım (Büyükşehir Yerel Yönetim Hizmetler Müdürü), Günal Biçer (Eski İlçe Başkanı), Gökhan Demirağ (Foça eski Belediye Başkanı), Gökalp Müstecaplıoğlu (Doktor), Filiz Taçbaş (sinema oyuncusu), Tülin Koç (Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı), Melih Tıraş (Gençlik kolları eski il sekreteri), Gürol Türkmentepe (Balkan-Rumeli Göçmen Derneği Başkanı)

Menemen: Tahir Şahin ( Eski Belediye Başkanı), Ömer Güney (İlçe eski Başkanı), Deniz Karakurt (Belediye Meclis Üyesi), Ali Kemal Elitaş (Büyükşehir Gediz Şube Müdürü), Halil Kahraman (İş İnsanı), Mustafa Kemal Sönmez (İş İnsanı) .

Urla: Mustafa Günay (Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı), Tacettin Bayır (Eski milletvekili), Zeynep Altıok (Eski Milletvekili), Hakan Özbudur (İlçe eski Başkanı) , Bahri Yalaz (İlçe eski Başkanı), Sibel Uyar (Urla eski Belediye Başkanı), Bülent Köklü (Belediye Meclis Üyesi), Ahmet Birol Aydınhan (Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı), Orkun Kalonya (Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı), Yener Kırmızı ( Büyükşehir Belediyesi Yarımada Şube Müdürü), Jale Karasu (Menderes Belediye Başkan Yardımcısı), Hakan Yiğit (Eski Basketbolcu), Şebnem Özdemir (Avukat) .

Gaziemir: Halil Arda (Mevcut Belediye Başkanı), Hakan Süvari (Dernek Başkanı), Yüksel Demirsoy (İlçe Eski Başkanı), İlhan Özköse (Belediye Meclis Üyesi), Yasin Ergül (l eski Yöneticisi) .

Çeşme: Ekrem Oran (Mevcut Belediye Başkanı), Muhittin Dalgıç (Eski Belediye Başkanı), Onur Saatli (İş İnsanı) .

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan (Mevcut Belediye Başkanı), Bülent Cumcum (İlçe eski Başkanı), Serdar Yasa (Belediye eski Başkanı), Kemal Yevimli (Milletvekili aday adayı) .

Seferihisar: İsmail Yetişkin (Mevcut Belediye Başkanı), Köksal Yıldırım (İl eski Başkan Yardımcısı), Gürhan Özata (Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Koordinatörü), İnanç Karabulut (Selçuk Belediye Başkan Danışmanı- Seferihisar Gazeteciler Dernek Başkanı), Senem Gürer Solak (İlçe eski Başkanı) .

Menderes: Erkan Özkan (Mevcut Belediye Başkanı), Mustafa Kayalar (Belediye eski Başkanı), Mustafa Öztürk (Eski Belediye Meclis Üyesi), Ahmet Pala ( İlçe eski Başkanı), Sezen Şen (İlçe eski Başkanı), Adnan Kavur (Karabağlar Belediyesi Eski Meclis Üyesi), Osman Sirkeci (Doktor) .

Torbalı: Mithat Tekin (Mevcut Belediye Başkanı), Övünç Demir (İlçe eski Başkanı), Sıla İlgi Aktaş (Belediye Meclis Üyesi) .

Selçuk: Filiz Şengel (Mevcut Belediye Başkanı), Emir Cömert (Milletvekili adayı), Şerafettin Budak (Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı) .

Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı (Mevcut Belediye Başkanı), Ahmet Cemil Balyeli (İlçe eski Başkanı), Arzu Külahçıoğlu (Belediye eski Başkan yardımcısı), Mehmet Türkmen (Belediye eski Başkan Yardımcısı), Ahmet Özken (Doktor), Erol Pektaş (Doktor) .

Konak: Abdülbatur Batur (Mevcut Belediye Başkanı), Bedri Serter (Eski Milletvekili), Heval Savaş Kaya (İzbeton Genel Müdürü), Ceyhan Kayhan (İl eski Başkan Yardımcısı), Barış Özgen (Meclis Üyesi), Aytekin Tunus (İlçe eski Başkanı), Şakir Başak (İlçe eski Başkanı), Uğur Yelekli (Eski İlçe Başkanı) Muhsin Kurt (Milletvekili adayı) .

Bayındır: Behzat Aydilek (İlçe eski Başkanı), Ufuk Sesli (Belediye eski Başkanı), Durmuş Köpüklü (Belediye Meclis Üyesi), Şükrü Süreroğlu (Belediye Meclis Üyesi), Tamer Yanık (İlçe Eski Başkanı), Davut Sakarsu (Şöförler Odası Başkanı), Ali Erişen, Bekir Gündoğdu.

Kiraz: Yücel Çetinkaya (İlçe eski Başkanı), Levent Çılı (İl eski Başkan Yardımcısı), Devrim Demirel (Doktor), Nasuh Coşkun (Esnaf ve Kefaret Odası Başkanı), Ümit Kazak (Büyükşehir Belediyesi Kiraz yerel Hizmetler Koordinatörü), Adnan Özdoğan (İş İnsanı) .

Tire: Ayten Gülsever (Kadın Kolları MYK Üyesi), Alp Ersen (İzelman Genel Müdürü), Ceyhan Kayhan (İl eski Başkan Yardımcısı), Hakan Şenoyar (İlçe eski Başkanı), Mahmut Eskiyörük (Tire Süt Kooperatifi eski Başkanı), Ali Doğu (Zeytinova Eski Belediye Başkanı), Ersin Güngör (İş İnsanı) .

Ödemiş: Mehmet Eriş (Mevcut Belediye Başkanı), Bekir Keskin (Eski Belediye Başkanı), Erdem Boyacı (İl Disiplin Kurulu Üyesi), Özay Kaptan (Eski Başkan Yardımcısı), Mualla Akgün (Mimar), Seçkin Dabak (Avukat), Hamdi Halis (İlçe eski Başkanı), Sema Bilgin (Belediye Meclis Üyesi) .

Beydağ: Feridun Yılmazlar (Mevcut Belediye Başkanı), Vasfi Şentürk (Eski Belediye Başkanı) .

Karşıyaka: Cemil Tugay (Mevcut Belediye Başkanı), Hasan İkat (Grand Plaza Yönetim Kurulu Başkanı), Murat Aydın (Büyükşehir Meclis Grup Başkanvekili), Savaş Yavaşoğlu (Eski Belediye Meclis Üyesi), Ahmet Diker (Başkan Yardımcısı), Mustafa Anıl Feroğlu (Konak Belediye Başkan Yardımcısı), Birgül Sural Üner (Belediye Meclis Üyesi) .

Bayraklı: Serdar Sandal (Mevcut Belediye Başkanı), Erdal Aksünger (Eski Milletvekili), Atilla Sertel (Eski Milletvekili) İrfan İnanç (Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı), Haluk Öncel ( YDK eski Üyesi), Yeşim Tekoğlu (Meclis Üyesi), Can Polat (Meclis Üyesi), Gamze Gül Çamur (Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü), Pınar Susmuş (İlçe eski Başkanı), Kerim Özer (İzulaş Yönetim Kurulu Başkanı), Hüseyin Kırmızı (İzelman Eski Genel Müdürü), Hüseyin Sezer (İzbeton eski Genel Müdürü) .

Bornova: Mustafa İduğ (Mevcut Belediye Başkanı), Tuncay Sayılkan (İzmir Eczacı Odası Başkanı), Hasan Küçükkurt (İş İnsanı), Kamil Okyay Sındır (Eski Milletvekili), Olgun Atilla (Eski Belediye Başkanı) Ömer Eşki (Tüm_Yerel Sen 2 no’lu Şube Başkanı), Ercan Kahya (Meclis Üyesi) .

Aliağa: Erol Güngör (Belediye Meclis eski Üyesi), Savaş Dağdeviren (Belediye Meclis Üyesi), Oğuzhan Özşahin (Belediye Meclis Üyesi), Barış Eroğlu (2014 Belediye Başkan Adayı), Özlem Şan Oğuzhan (Eski İlçe Başkanı), İlker Özer (Mali Müşavir), Osman Murat (İş İnsanı) .

Buca: Erhan Kılıç (Mevcut Belediye Başkanı), Berk Hızlıateş ( BucaMar eski Müdürü) Serkan Kalmaz (Belediye Meclis Üyesi), Görkem Duman (İl eski Başkan Yardımcısı), Barış Özrençber (Belediye Başkan Yardımcısı), Suat Nezir (Belediye eski Meclis Üyesi), Umut Orkun Uğraş (Milletvekili adayı), Ali Hıdır Uludağ (Milletvekili Adayı), Zeki Karaoğlu (İş İnsanı) Şehri Tuğcular (milletvekili aday adayı) .

Karabağlar: Muhittin Selvitopu (Mevcut Belediye Başkanı), Bedri Serter (Eski Milletvekili), Heval Savaş Kaya (İzbeton Genel Müdürü), Ceyhan Kayhan (İl eski Başkan Yardımcısı), Polat Manduz (İlçe eski Başkanı), Şakir Başak (Konak İlçe Eski Başkanı), Nazik Işık (Parti Meclisi eski Üyesi) .

Narlıdere: Ali Engin ( Mevcut Belediye Başkanı), Hakan Kılıç (Meclis eski Üyesi), Celal Yıldız (İl eski Yöneticisi), Asker Güneş ( Büyükşehir Meclis Üyesi) Erkan Karasu (Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı) .

Çiğli: Utku Gümrükçü ( Mevcut Belediye Başkanı), Erdal Mansuroğulları (Belediye Meclis Üyesi), Hasan Arslan (Eski Belediye Başkanı), Niyazi Arslan (İl eski Başkan Yardımcısı), Onur Emrah Yıldız (Izsu Kanalizasyon Daire Başkanı), Gürbüz Bal (İş İnsanı), Orhan Akıncı (Doktor) .