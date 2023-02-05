CHP'de liste savaşları... Kimsenin yeri garanti değil!

14 Mayıs seçimlerine 97 gün kaldı. TBMM’de milletvekilleri son yasa görüşmelerini yapıyor.

Seçimden sonra bir çoğu meclise vekil olarak dönemeyecek . Bu nedenle meclis kulisleri boş ve hüzünlü.

Vekiller yeniden aday olma umuduyla Genel Merkez’de parti yönetimlerinin kapılarını çalıyor.

Her dönem, milletvekili adaylarının bir kısmını tüzük gereği ön seçimle belirleyen CHP’de bu defa ‘’ön seçim” yapılmayacak gibi.

Ön seçim olmayınca adaylar , örgütlere gitmek yerine Genel Merkez’de şans arıyor. CHP Genel Merkezinde seçim yaklaştıkça aday yoğunluğu yıllardır hiç eksik olmaz.

Ama bu defa farklı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali CHP’ye de adayların ilgisini daha da yoğunlaştırmış .

Bu kişiler arasında, CHP’ye bugüne kadar oy vermeyenlerden tutun da, Genel Merkezin yerini bile yeni öğrenenler bile var .

Onlardan bazılarına adaylık şanslarını sordum.

Bazıları ‘’Abi ben listeye gireyim yeter ‘’ derken, bazıları da seçim sonrası bürokrasi de etkili bir makamda görev alabilme umuduyla adaylık peşinde koşuyorlar.

Peki , CHP’li 135 mevcut milletvekillerinin durumu ne olacak ?

Araştırmam onlar için “ hiç iç açıcı ‘’ değil.

Parti yönetimine göre , vekillerin yarısından fazlası değişecek. Hatta , bazılarına göre gidici vekil sayısının 90’ı bulacağını söyleyenler bile var .

Tabii bu sayı için de ‘’ Bakan ‘’ olacaklar ile ‘’Belediye Başkanlığı’’ nı düşündükleri için aday olmayacaklar da var. Kemal Bey, kafasında ‘’Bakanlık ve Belediye Başkanlığı ‘’ olanlara vekillik kapısını kapatmış.

CHP’de mevcut milletvekilinin ve adayın kaderini 60 kişilik Parti Meclisi belirleyecek. 12 kattan gelecek listelere Parti Meclisi son noktayı koyacak.

Listeler ve adaylar konusunda da en etkili isimler illerin Belediye Başkanları olacak. Hatay ve Eskişehir başta olmak üzere aday listelerinin taslak oluşumunda Belediye Başkanları etkili olacak.

Vekil listeleri , PM’ye gitmeden önce Kılıçdaroğlu ve yakın kurmayları Oğuz Kaan Salıcı , Bülent Tezcan , Erdoğan Toprak , Faik Öztrak , Bülent Kuşoğlu’ndan oluşan heyetin ön incelemesinden geçecek.

İhtiyaç olan illerde ‘’Aday anket ‘’ araştırması veya dar kapsamlı ‘’ön seçim ‘’ yapılacak. Taslak listeler Merkez Yönetim Kurulu toplantısı’nda da değerlendirildikten sonra son karar mekanizması olan Parti Meclisi’ne gelecek.

Adaylar , burada il il oylanacak. Kesinleşen liste Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek . Milletvekili adayı belirleme süreci böyle işleyecek .

Tabii , bu süreçte en tartışmalı nokta , Millet İttifakı ortaklarına CHP listelerinden verilecek kontenjan ve bu kontenjanların illeri.

Bu kontenjan sayısı ise 20 ile 30 arasında değişecek. Kesin sayı, İyi Parti’nin vereceği kontenjandan sonra belli olacak.

İttifak Ortaklarından önerilecek ‘’Emanet Adaylar ‘’ ın büyük bölümü İstanbul , İzmir ve Ankara listelerinde yer alacak .

Sadece , Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal -Aydın’dan, Cemal Enginyurt Ordu 2’nci sıradan, Faik Altun Sakarya 2’nci sıradan , DP’li Salih Uzun İstanbul’dan CHP listelerinden aday gösterilecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan CHP Ankara 2. Bölge liste başı , İbrahim Çanakçı İstanbul Sadullah Ergin Hatay Nihat Ergün Kocaeli , Ramiz Ongun Adana‘dan CHP listelerine eklenecek .

Saadet Partisi de Konya , İstanbul ve Ankara’ya isim önerecek.

Gelecek Partisi’ den Feridun Bilgin İstanbul’dan , Selçuk Özdağ Manisa’dan , Hakan Tartan İzmir’den CHP listelerinden aday olacaklar .

Bu kadar karmaşık bir ortamda mevcut CHP milletvekilleri’nin hangileri vekilliğe devam edecek ?

Bu konuda elimde; il, il çok kapsamlı bir liste var. Ancak bugünlük yerim bitti. 24 saat bekleyin, salı sabahı CHP vekil listesi yine bu köşede olacak.

Seçim heyacanını haber3.com ve Baha Ülgen farkıyla izleyin….