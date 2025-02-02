Türkiye, ekonomik anlamda, dış siyaset anlamında hedef büyütmeli, 5. vitese geçmeli; Dünya'da Hak ettiği yeri mutlaka almalıdır...

Derdimiz çoktur ancak yaşadıkça umut vardır.

Bu bağlamda;

Dış ticarette yeni pazarlara açılmak eski ilişkilerini gözardı etmeden yeni bağlantılar kurmak her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de hakkıdır.

İhtiyacımız şudur:

Dışarıda: dengeli, dinamik, doğru siyasetin devleti; içeride: gelişmeci, güvenli, iktisadi olarak da güçlü bir toplumun demokrasisi...

Türkiye 20. yy.'ın anlayışlarıyla, sloganlarla bir yere varamaz. Türkiye, bu kalıba sığamaz...

Kalkınan, refah yaratan, büyüyen Türkiye esastır.

Öyleyse...

Katma değerimizi artırmak, yapısal dönüşüm katsayımızı yükseltmek, şirketleri, kooperatifleri bankalarımızla desteklemek zorundayız.

Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Limanlar, En yeni teknolojiye dayalı entegre ulaşım, dinamik şirketler, gelişen sektörler= Türkiye!

Denklem budur!

O arada, Gümrüklerimizin güvenliklerini ve etkinliklerini artırmaya yönelik, ekonomik işleyişe de katkı sağlayacak yenilikler mutlaka desteklenmelidir...

İçeride üretilen 'çürük mala', dışarıdan iç pazara girecek tüketim malına dur demek zorunludur.

Gerçek gündem şudur: yoksullaşan, yalnızlaşan, yozlaşmanın sosyal yaşamını sardığı bir Türkiye mi?

Üreten, Hakça bölüşen, Dünya ile rekabet eden, o arada kültürel kalkınmayı da baş tacı eden bir Türkiye mi?

Tercih, bizimdir!

Evet; Devleti "etkin", Demokrasisi "yetkin", Yurttaşı "zengin" bir Türkiye...

Özlemimiz, hedefimiz, idealimiz bu olmak gerekir!