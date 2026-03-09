Fenerbahçe gerçeği

Skriniar, Asensio, Guendouzi, İsmail ve formda Kerem ile Kante dışında; şampiyonluktaki rakibin GS’ın ilk 11’inde oynayabilecek futbolcun var mı?

Kaleci Ederson’un sadece ismi var. Beklentilerin çok gerisinde kalmıştır. Levent, M. Müldür ve Yiğit Efe ise bırakın ilk 11’i, kadroya girmekte bile zorlanır.

Nene, Cherif, Musaba, Oosterwolde, Oğuz, Brown, Talisca, Alvarez, Fred, Çağlar ve Semedo gibi futbolcuların benzerleri, hatta daha iyileri Süper Lig’de birçok takımda bulunmaktadır.

Başkanı ve yönetimi değişmiş, teknik heyeti değişmiş bir takıma; transfer hataları ve yanlış kadro yapılanması da eklenince, ortaya böyle bir tablonun çıkması kaçınılmazdır.

Dün Samsunspor’un attığı iki gol de basit savunma hatalarından, özellikle stoperlerin bireysel hatalarından kaynaklanmıştır. İngiltere’de çok iyi bir maç çıkaran Tarık Çetin’i bir sonraki maçta neden oynatmazsın?

Tedesco, iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak sık sık yaptığı oyun düzeni değişiklikleri ve oyuncu tercihleriyle güven sorunu yaratmıştır. Buna rağmen son dakikaya kadar kazanmaya ve mücadele etmeye odaklı bir takım oluşturma çabası, elde kalan en önemli kazanımdır.

Kendimizi kandırmayalım. Hakem hataları ve tartışmalı yönetimler liglerde yıllardır var. Bir Fenerbahçeli olarak kendimize şu soruyu sormalıyız:

Takımımızın oynadığı oyunu beğeniyor muyuz? Bu takımdan memnun muyuz?

Kişisel kanaatim elbette HAYIR.

Şampiyonluktaki rakibin GS’ın çok gerisinde olan bir Fenerbahçe’den fazlasını beklemek hayal kırıklığı yaratabilir. Hatta mevcut konumumuz bile bazı açılardan başarı sayılabilir.

Asıl önemli olan; eksiklikleri ve yapılan hataları görerek geleceğe adım atmak ve aynı yanlışları tekrar etmemektir. Şampiyonluk beklentisi her Fenerbahçelinin doğal beklentisidir. Umarım bu beklenti gerçekleşir.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK 💛💙