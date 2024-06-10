Fenerbahçe’miz kazandı

Yarınlarımıza gururla anlatacağımız, dostlarımızın sevindiği, dost olmayanlarımızın ise titrediği, birlik ve beraberliğin devleşerek tek yumruk olduğu bir seçimi geride bıraktık.

Seçimden öte birlik ve beraberliğin zirve yaparak kardeşlik bağlarının sarı lacivert örgülerle sıkı sıkıya sarıldığı Fenerbahçe aşkını çok muazzam özetleyen bir atmosferi yaşadığımız ortamı oluşturmanın mutluluğunu gururla yaşıyoruz.

Bu bağlamda; başkan adaylarımızın ikisini de canı gönülden tebrik ediyorum. İkisi de Fenerbahçe için çalıştı. İkisi de birlik ve beraberliği devleştirmek adına çalıştı. İpi göğüsleyen Ali Koç başkanımız oldu, Fenerbahçe oldu, 12 numara oldu. Fenerbahçeliler kazanırken, Fenerbahçeli olmayanlar kaybetti.

Bir Fenerbahçelinin arzu ettiği Dünya’nın en muazzam tablosu oluştu. Aziz Yıldırım’ın ortaya koyduğu olgun tavır, Ali Koç’un birleştirme arzusuyla yapıcı yaklaşımları günün sonunda Fenerbahçe ailesini tek bilek tek yumruk yaptı.

Herkes açıkça gördü ki Fenerbahçe’mizin en büyük mahareti, ötekileştirmeden birleştirmektir. Bu seçimde bunu yaşadık ve yaşattık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan santim şaşmadan yaşatmaya da devam edeceğiz.

Fenerbahçe; birliğin, beraberliğin, dostluğun ve kardeşliğin devleştiği, ötekileştirmeden birleştirme çabaları içerisinde olan ve bunu en üst seviyede dillendiren, alçak gönüllü, insan sevgisini ön plana almaktan geriye durmayan, gönüllere nakşeden ve nakşettiği gönlü sarı lacivert renklerle donatan, sevgiyi paylaşan ve paylaştıkça büyüten dünyanın en büyük ailesidir.

Fenerbahçe fedakârlığın ve samimiyetin adresidir. Fenerbahçe bir çıkar uğruna değil, başarı ve başarısızlık gözetilmeksizin sarı lacivert aşkıyla sevilir. Fenerbahçe gönüllere sıkı sıkıya nakşedilmiş koparamayacağımız bir parçamız olması hesabiyle de herkes Fenerbahçeli olamaz.

Ama şunun da altını kalın puntolarla çizeyim. Her fert Fenerbahçeli doğar, spor müsabakaları renklensin, rekabet olsun, dostluklar gelişsin diye küçük bir kısmı Galatasaray’a verilir. Galatasaraylılarında bunu bilmesini isterim.

Başkanların yapıcı tavrı takdire şayandı!

Buradan hareketle, her dönemde olduğu gibi ülkemizde hedefleri büyüten takım Fenerbahçe’miz olmuştur. Bu defa sadece hedefleri büyütmekle kalmayarak iç dinamikte bulunan ağır taşları da yerine oturtarak her anlamda vitesi sona takıp yol almaya başladı. Gönüller de tek ses Fenerbahçe için samimi olarak atmaya başladı. Düşman çatlatan bir kongrenin ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetimlerinin yapıcı tavır ortaya koyarak el ele, gönül gönüle, tek bilek, tek yürek olarak; “Rakiplere balyoz gibi ineceğiz” mesajı verdi.

Bu sese duyarsız kalamayan mangal gibi yüreği olan, şahsi menfaatlerini Fenerbahçe’sinde yok etmiş, fedakâr ve cefakârlığın öncüsü, babayiğit kongre üyelerimiz her zaman olduğu gibi, ”Fenerbahçe’m benim, Biricik sevgilim, Söyle senden başka kimim var benim…"dizeleri ile bütün sevgi ve aşklarının önüne Fenerbahçe’sini koymaktan geriye kalmadı.

Seçim olmadı, kaynaşma günü oldu

Yıldırımların birleşerek dev güç haline geldiği kaynaşma günün ardından güven tazeleyen Başkanımız Ali Koç ve Yönetimi, ortaya koyduğu birleştirici tavırla Aziz Yıldırım ve yönetiminin destek ve tecrübeleri ile bütün engellerin kolayca aşılacağı bir sezona başlangıç yaptığımızın altını çizerim. Bu gönül birlikteliğinin kongre üyeleri ve on iki numara ile birleşerek “Fenerbahçe her şeyin üstündedir” mantalitesi ile bir daha yıkılmayacak kale haline gelmesini ve devleşerek büyümesini temenni ederim.

Fenerbahçe sevdalısı olarak başta Başkanımız Ali Koç ve yönetimine, Aziz Yıldırım ve yönetimine, fedakârlık yaparak seçimden çekilen Sadettin Saran’a ve sarı lacivert renklere gönül veren cefakârlara başarılar dilerim. Bu sene başkanlarıyla, yönetimiyle, üyelerle, seyircisiyle tek bilek, tek yürek olduk. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu devasa selin önünde kimse duramayacak, durmaya çalışanda selin derinliklerinde sürüklenip gidecektir.

İbreyi kaydıran kaybeder

Bu birlikteliğe gölge düşüren, dengede olan ibreyi kaydıran kaybedecektir. Önemli olan ibreyi bu şekilde dengede tutmaktır. Dengede tutmanın yolu Fenerbahçe’yi şahsi menfaatlerinizin önüne koymaktan geçtiğini belirtmek isterim. İbreyi ilk kaydıranın şahsi menfaati için Fenerbahçeli olduğu anlamı çıkar. Ez cümle seçimden öte kaynaşma günü olan bu büyük günde Fenerbahçe’miz kazandı, sizler kazandınız, bizler kazandık. Hayırlı olsun.