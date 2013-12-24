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  3. 02 Aralık 2018 15:00
Ebru Eğinlioğlu Ebru Eğinlioğlu eeginlioglu@gmail.com
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Güne medya ile başlamak

Sabah uyanıyorum uyanır uyanmaz kahvemi alıp Halk Tv de her sabah izlemeye bayıldığım Ayşenur Arslan’ın programını açıyorum.

Adam akıllı, kaliteli muhalif habercilik nasıl yapılır onu izliyorum. Bence iktidar partisi de bu yayınları izlemeli.

İnsanın hep kendineden yana yüzleri görmesi hem sıkıcı, hem de kişisel gelişim açısından sakıncalı olmalı. Biraz da ayrık otlar, muhalif sesler olmalı hayatta her konuda…

Sonra sırayla nostaljik gazete okuma alışkanlığımdan kalan Hürriyet, Vatan gibi amiral gazetelerin internet sayfalarına bakıyorum.

Biraz magazin, biraz ülke gündemi, biraz dünya gündemi sonra sosyal medyada eş, dost ne yapmış, hangi kedili, köpekli paylaşımı yapmış, hangi öğretim üyesi, polis trafik cezası kesti diye koyun gibi bağırmış ona bakıyorum.

İşte baba çocuğu yaramazlık yaptı çite bağlamış orada saatlerce kalmış polis kurtarmış.

ŞEYMA OLMASA NE YAPACAĞIZ ?

Şeyma boşandıktan sonra ne yapmış, hangi Survivor yarışmacısı ile buluşup sonra o görüntüleri silmiş.

Efendim RTÜK’ten Şeyma’nın boşanma nafakası ile ilgili haberlere engelleme gelmeliymiş, boşanmayı özendirici haberler olmamalıymış.

Vallahi bende yalan yok, kim olsa 10 milyonluk ev ve ayda 125.000 liralık nafakaya özenir. Burası Türkiye, üniversitelerin en seçkin bölümlerini bitiren çocukların bile, zar zor, asgari ücretle iş bulabildiği bir ülke.

Bu rakamı duyunca; annemde, babamdan boşanmak isteyebilir, ben de “Yapma Anne” demem. Bir de ömür boyu nafaka konusu da gündemde biliyorsunuz. Biriyle iki hafta evli kaldın, ayrıldın, hooop gelsin ömür boyu nafaka….

MERVE’NİN BEKARETİ

Asıl haber konusu şu; Merve Taşkın isimli 20 yaşındaki genç kız yapacağını yapmış, artık bakire olmadığını gururla açıklamış. Bu cesur açıklamanın dışında da Beşiktaş’lı yıldız futbolcu Loris Karius’un kendine İnstagram DM’ den yürüdüğünü, yani asıldığını söylemiş.

Bir daha okuyorum haberi. Maşallahhaberi yazan magazin muhabirleri öyle özendirici cümleler kullanmışlar ki…. Normalde bu açıklama iki arkadaş arasında bile konuşulmaz ama, magazin sitelerinde rahatca yer buluyor. Hem de teşvik edici bir dille.

Kim soyunursa, kim cinsel hayatını aleni biçimde konuşursa, editör abi başlığı atıyor:

“ Cesur Açıklama ! “

Bizler, çocuklarımıza okusun, zihinlerini eğitilsin diye kendimizi paralarken, popüler kültür genç kızlara, mümkün olduğunca popolarını açmalarının, cinsel hayatlarıyla ilgili konuşmalarının , zengin koca bulup, bol sıfırlı nafakalarla ayrılmalarının övüldüğü bir hayatı öneriyor..

Bunun bir denetimi yok mudur, hele ki twitlerin bile gözlem altında olduğu bir ülkede; bizim hiçbir toplumsal değerimiz; namus, ahlak, kalite anlayışımız yok mu ?

20 Yaşındaki kızın bakireliğinin bittiğini resmen ilan etmesini  “ Cesur Açıklama “’ diye mi verilir ? Böyle yapılırsa, efendi gibi okuyan, çalışan çocuklarımıza doğru davranmanın önemini nasıl anlatabiiriz ?

Ve de daha önemlisi, bunu gerçekten istiyor muyuz ?

Yoksa, bizde çoktan popüler kültürün esiri mi olduk ?

Ebru Eğinlioğlu
twitter.com/sgnrgiornalista

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