Hayata dair bir yazı: Bayan Sara'nın şapkaları

Bekârlık yıllarımda, Vergi Denetmeni (Müfettişi) arkadaşlarımla Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde bulunan Engin Apartmanı zemin kattaki maliye lojmanında yaşamıştım. Önden yüksek girişli, zeminden arka bahçeye açılan, yüksek tavanlı o eski evde, bizden önce başka meslektaşlarım, üstatlarımız da kalmıştı. Evin bazı duvarlarında, iskambil oyunlarına ilişkin rekor sayıları yer alıyordu.

Apartmanda genelde, ebeveynleri veya eşleri ile yaşayan yaşlılar ikamet ediyordu. Oldukça sakin bir apartmandı. Bekar kişiler olmamıza rağmen, yan dairede yaşayan Apartman Görevlisi Mahmut dışında, kendileri ile iyi komşuluk ilişkileri içerisinde bulunduğumuz komşularımız vardı. Bayan Sara ve Bayan Ayda isimli komşularımız, bu komşularımızdan bazılarıydı. Giriş çıkışta komşularımız ile karşılaşır, selamlaşır, hal hatır sorardık. Bayramlarda birbirimizin bayramlarını mutlaka kutlardık.

Komşularımızdan Bayan Sara, Mercan Yokuşu’nda şapka imalat ve satışı işi ile uğraşıyordu. İlerlemiş yaşına rağmen, her gün şık olarak giyinir, işine gider ve yeni model şapkalarını yurtiçi ve yurtdışında satışa sunardı. İşini uzun yıllardır severek yapan bir girişimci idi. Zaman zaman yeni model şapkalarından bana hediye olarak getirirdi. Kendine has konuşma aksanıyla, bu model size çok yakıştı ya da bu model bu sene çok moda şeklinde yorumlarda bulunurdu. Ben de yolum Mercan Yokuşu’na düştüğünde, mutlaka kendisini ziyaret eder, bir selam verirdim. Sonraki yıllarda Bayan Sara’nın şapka işini bıraktığını, işyerini devrettiğini öğrenmiştim.

Aradan 25 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da, Bayan Sara’nın hediye ettiği şapkaları saklıyorum. Yılda birkaç kez şapka kullandığımda, mutlaka O’nun şapkalarından birini takıyorum. Bugün Bayan Sara’nın şapkasını takınca, o yıllar ve Bayan Sara aklıma geldi, sizler için yazayım istedim.

Nişantaşı’nın hoş sokaklarında, çiçekçileriyle, güzel giyimli, görgülü, kültürlü insanlarıyla geçirdiğim o güzel yıllar çok keyifli idi. Gayrimüslimler ile birlikte yaşama kültürünü öğrendiğim Nişantaşı Semti’ni ve Engin Apartmanı’ndaki o güzel komşuluk ilişkilerini asla unutamam. Hayattaki komşularıma sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bayan Sara’yı ise saygıyla anıyor, toprağı bol olsun diyorum.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)