Hayata dair bir yazı: Bu sabah Bakırköy çarşıyı dolaştım

Günlük sabah yürüyüşümü yapmak üzere sabah saat 07.30 sularında evden çıktığımda, yürüyüş parkurumun bulunduğu Ataköy 2.Kısım’daki Kazakistan Parkı’na gitmek yerine, aniden karar değiştirerek, Bakırköy çarşısının cadde ve sokaklarını dolaşmak istedim.

Bakırköy çarşısında sabahın erken saatlerine ilişkin gözlemlerimi, sizlerle paylaşmak istiyorum.

1- Evden çıktığım an hissettiğim ıhlamur ağacının ve beyaz yasemin çiçeğinin muhteşem kokusu, güne başlarken müthiş bir keyif ve mutluluk veriyordu,

2- İlk karşılaştığım ve “Günaydın” dediğim kişi, evimizin karşısındaki parkta, motorunun arkasında çalan müzik eşliğinde tek başına bira içen kişiydi, bu saatte neden içilir? diye düşünmeden edemedim,

3- Ardından, geceden kalma çöpleri temizleyen, yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Belediye temizlik görevlileri ile selamlaştım ve onlara “Kolay gelsin” dileklerimi ilettim, cadde ve sokaklarda hoş olmayan görüntüler vardı,

4- Bu arada dükkanlarının içini yıkayan bazı esnaflar ile karşılaştım. İşin ilginç yanı, dükkanlardan çıkan kirli sular kaldırıma ve sokaklara akıyordu, kirli sular dışarı, sokaklara anlayışı hakimdi,

5- İşyerinin önündeki kaldırımı yıkayan “Eskişehir Çibörek” işletmesi sahibini görünce, böyle esnaflar da var diye mutlu oldum,

6- Karşılaştığım bazı aileler evlatlarıyla kahvaltı yapıyordu, YKS sınavına götürme telaşındaydılar,

7- Fırında yeni çıkmış kızarmış ekmek ve simitleri görünce, hangisinden alsam diye düşündüm. Günümüzde, ekmek çeşitleri artınca, tüketim alışkanlıklarımız da değişti. Simit ve tam buğday ekmeği alarak fırından çıktım,

8- Bir sokakta tesadüfen gördüğüm ve varlığını ilk kez öğrendiğim Kız Öğrenci Yurdunun hemen yanında bir Suit Otel görünce, Bakırköy’deki Suit Otel tartışmaları aklıma geldi. Bu arada başka cadde ve sokaklarda çok sayıda Suit Otele rastladım,

9- Bir zincir markete mal getiren kapalı kasa kamyonet sürücüsü, o sokağa giren yolu taşlarla kapatarak, benim bu sokakta işim var, kuralları ben koyarım der gibiydi,

10- O saatte açık olan çorbacıda rastladığım Kuruyemişçi Salih Abi, yine güler yüzüyle, dostlarıyla sohbet ediyordu,

11- Ella isimli sevimli köpeğini gezdiren Teyzemizin, yan komşumuz olduğunu ve Komşumuz Sevgili Nazar’ın Annesi olduğunu öğrenmek ayrı bir keyif verdi, Ella ise çok sevimli ve akıllı bir can dosttu…

Bir Pazar gününün sabahında Bakırköy çarşının boş cadde ve sokakları ile kapalı işyerleri, adeta insanları bekler gibiydiler. Konuşmasalar da bizler insanlar ile varız, insanlar ile anlamlıyız diyorlardı...

Güzel bir Pazar günü diliyorum.



Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)