Hayta Yollarda 150 Dolar ile Dünya Turu'na Çıktı

Herkesin hayalinde emekli olup sevdiğiyle, eşiyle beraber dünyayı gezmek vardır. Bazıları bunu küçük bir tekne ile yapmak ister, bazıları da karadan tren ya da otobüsle. Bazıları için de bir hayal olarak kalmaya devam eder. Korku mudur acaba bize engel olan, ya da paramız olmadığı için mi gezemeyiz. Hayta bunları aşmış ve yaklaşık 2 yıldır dünyayı geziyor bir seyahat blogger ı ve influencer ı. Şimdi onu daha yakından tanıyıp, kim olduğunu nerelere gittiğini, nasıl cesaret ettiğini, bu seyahatlere ne kadar para harcadığını öğrenelim. Haydi buyrun...

CEBİMDE 150 Dolar ile Dünya Turu' na Çıktım....

Hayta sen kimsin, kaç yaşındasın, nerelisin, nereden geldin ve nerelere gittin ?

Hayta Yollarda, Sosyal medyada kullandığım adımdan da anlaşılacağı üzere yaklaşık olarak 2 yıldır yoldayım 26 yaşında gaziantepliyim ve istanbulda yaşıyorum aslında yaşıyordum desek daha iyi olur :) en son aldığım radikal bir kararla evimi sırt çantamın içine yerleştirip yola çıktım bugüne kadar toplam 11 ülke gezdim şuan ise dominik cumhuriyetinde seyahatime devam ediyorum

Nasıl karar verdin dünyayı gezmeye, nasıl cesaret ettin korkkmadın mı uzak diyarlarda yalnız kalmaktan?

Gerçekçi olmak gerekirse çocukluktan bu yana, dünyayı gezmek hepimizin hayali bunu başarabilen maalesef özellikle ülkemizde çok az sayıda insan var ilk yurt dışı seyahatimi 2 yıl önce babamı kaybettikten yaklaşık 1 buçuk ay sonra ukrayna’ya yaptım aslında beni bu yola iten en büyük şey babamın acı kaybıydı onu kaybettikten sonra hayatın benim için, daha doğrusu kalıcı hiç bir şeyin olmadığının farkına vardım ve dedim ki kendime napıyorum? ne için bu hırs ve aldığım ani bir kararla yola çıktım ilk 1 yıl sürekli git gel yaptım 1 yıllık süreçte balkan turu ve ukraynayı gezme fırsatım oldu farklı kültürler görmek insana öyle güzel geliyor ki içimde sürekli bir seyahat arzusu oluştu yerimde duramaz oldum malum dünya genelinde pandemi sürecide başladı kendime ait olan reklam şirketimin işleride çıkmaz bir yola doğru girdi 1. yılımdan sonra evimi ve şirketimi herşeyimi geride bırakıp sırt çantamı alıp latin amerika kıtasına ayak bastım ilk olarak meksikaya geldim ve halen latin amerika kıtasında seyahatlerime devam ediyorum bilinmeze yolculuk her zaman insana bir korku verir ama ben çocukluğumdan bu yana hep cesur biriydim anlık korkular tabiki de oldu elbette ama işin sonunda biliyordum ki herşey güzel olacak net konuşmak gerekirse aslında herkes hayallerinin peşinden gitmeli ben öyle düşünüyorum

Ne kadar paran vardı bu işe başlarken, şimdi nasıl geçiniyorsun, nasıl para kazanıyorsun?

ilk 1 yıllık balkan seyahatimde kendi işimle birlikte götürüm her ay ortalama 10 gün seyahat edip geri dönüp işimi yaptım para biriktirip tekrar gittim ama anladım ki bu şekilde daha zor oluyor ve tüm eşyalarımı satıp meksikaya 500 dolara uçak bileti aldım ve cebimde sadece 150 dolar kaldı bu para ile latin amerika kıtasına ayak bastım evet ciddiyim 150 dolar ile dünya turuna çıktım bazı kişilere anlattığımda inandırıcı gelmiyor ama şunu belirtmeliyim cebinde yüklü miktarda parası olan zaten herkes dünya turuna çıkar ilk 6 ay gittiğim ülkelerde günlük işler yaparak geçimimi sağladım, sokakta ve sahillerde bileklik sattım günlük 4 veya 5 saat hosteller’de ve otellerde oda temizliği ve tuvalet temizliği yaparak ücretsiz konaklama ve akşam yemeği karşılığı çalıştım, online gezgin programlarını kullanıp bir gönüllü çiftliğinde köpek veya at bakıcılığı yaparak günlük yemek parası elde ettiğim günler de oldu.

Şu an ise YouTube ve instagram hesaplarımda 2 yıllık emeğimin karşılığını almaya başladım az da olsa beni geçindirecek kadar gelir elde etmeye başladım artık eskiye göre daha rahat gezdiğim doğrudur

Peki büyük 5 yıldızlı oteller, vip uçuşlar, tren seyahatleri ya da pahalı akşam yemekleri yapmak istemez miydin?

Elbette herkes gibi bende isterim ama ben bu yola çıkarken karşıma çıkacak tüm zorlukların farkındaydım ve uzun bir süre konfor alanını terkedip bunları unutmam gerektiğinide çok iyi biliyordum ama insan sabır edip işine dört elle sarılırsa karşılığını er yada geç alacaktır ve eminim ki bir gün istediğim gezi koşullarını elde edeceğim ama şunuda belirtmeliyim şu an da aşırı mutluyum bazen belki günlük 1 öğün yemek yediğim oluyor ama önemli olan insanın içindeki mutluluk

Nereleri geziyorsun, gezme haritanı nasıl çıkarıyorsun?

bir ülkeye gitmeden önce küçük çaplıda olsa bir araştırma herkes gibi bende yapıyorum öncelikle tehlikeli mi? turistik yerleri, mutfak kültürü, benim için önemli kriterler çünkü gittiğimde tamamen o ülkenin tadını çıkarıp kültürlerini sonuna kadar tanımak isterim plansız olarak geziyorum herhangi bir yol haritası veya rota yapmıyorum herşey spontane gelişiyor ilk zamanlar onu çok yaptım 3 gün kalıp çıkacağım dediğim şehirde bir bakmışım 30 gün geçmiş 1 ay kalacağım dediğim yerden ise 2 gün sonra ayrılmışım :)

Hosteller de kalıyorsun zor değil mi tanımadığın insanlarla aynı yerde yatmak, uyku sırasında horlarlar mı, gürültü ederler mi, ortak tuvalet kullanıyorsunuz zor değil mi, hırsızlık olmaz mı ?

İlk zamanlar az da olsa korkuyordum acaba telefonum veya param çalınırdı diye, ama şunu gördüm inanın hosteller 5 yıldızlı otellerden daha güvenli benim için hostel kültürü çok farklı bizim ülkemizde de son yıllarda artmaya başladı çünkü ordaki insanlarda benim gibi bir çoğu gezgin öyle olunca birlikte etkinlikler programlar yapılıyor gezi daha keyifli hale geliyor kısa süre içerisinde aile gibi oluyorsun Horlama konusuna gelince 1 kere denk geldim meksikada kaldığım 1 hostelin her odasında 30 kişi kalıyordu çok zor geçmişti ama o da keyifliydi

En korktuğun an ?

meksika’nın san cristobal diye bir şehrine gittim ilk gün yaptığım keşifte işlek bir caddeye tezgah açıp bileklik satıcaktım baktığımda bir çok satıcı gördüm bir sonraki gün sabah erkenden gidip yerimi aldım 2-3 saat bekleyişin ardından tezgaha bir bayan yaklaştı o zamanlar da ispanyolcam çok az seviyedeydi bilmiyordum birşeyler tarif etti bana ben sandım ki esnaflardan 1 tanesi benden bileklik alıcak neyse tezgahı topladım caddenin sonuna kadar indik bir baktım karakola geldik, pasaportuma ve bilekliklerime el koyup 50 dolar ceza kestiler benim için çok zor bir gündü uzun ısrarım sonucu cezayı iptal edip bilekliklerimi geri verdiler bende ertesi gün başka şehire geçmiştim böyle komik ve kordu dolu bir anım oldu

En mutlu olduğun an ?

meksika’da turist zehirlenmesi geçirdim 12 gün evde yatmıştım hatta ailemin bile haberi yok şuan okurken öğreniyorlar :) çok zor bir dönemdi hiç bir ilaç fayda etmemişti ta ki o gün dışarı gezmeye çıktığımda sokakta karşımdan gelen tanımadığım 2 türkü görene kadar serdar ve süleyman abi bir süre sohbet ettik daha sonrasında hastalığımın farkına vardılar işin garip tarafı ise serdar abinin acil tıp hekimi olmasıydı ve bir anda öyle sevindimki serdar abi 2 gün içerisinde bana uyguladığı ilaç tedavisi ile iyileştirmişti bu da benim hayatımda bir mucize ve mutlu an olarak kaldı

En eğlenceli an neydi seyahatlerin sırasında?

dünya turunun en eğlenceli anı otostop yolculukları ve bilinmeze yolculuk örnek 700 km mesafede bir şehire gitmek için yola çıkarsın ama bir bakmışsın 300 km gittikten sonra hava kararmış ve günün son arabasına bindiğinde araç sahibi seni evine misafir edip yemek ve yatacak yer vermesidir bu mükemmel bir şey defalarca yaşadım dünya turunu vazgeçilmez kılan olaylardan bir tanesinidir otostop yolculuğu

Bu işten para kazanıyor musun, hedefin nedir ve bu yolculuklardan neler öğrendin, okurlarımıza ne mesaj göndermek istersin...

Evet kazanıyorum en azından artık kendi geçimimi sağlayacak kadar otel ve günlük masraflarımı gideriyorum Hedefim hiç bir zaman büyük para değil benim tek hedefim insanlar beni izleyip kendilerine rehber edinip yola çıksınlar beni en çok bu mutlu eder çünkü ben bu yola çıkmadan önce uzunca araştırmalar yaptım ve bazen yeterince bilgiye ulaşamıyordum şuan ise gittiğim ülkelerde a’dan z’ye kadar rehber olmaya çalışıyorum

İlber Ortaylı hocamızın bir sözü var ‘’mobilyacı gezeceğinize dünyayı gezin’’ hiç aklımdan çıkmaz bu söz ve hep bu sözün arkasında adımlarımı atıyorum okul eğitimi elbette önemlidir ama inanın insan kitaplardan okuyup öğrendiği bilgileri tam yerinde görünce daha bir farklı oluyor ve herşeyi gerçekliğiyle yaşıyor, her geçen gün bilgi havuzum genişlemeye devam ediyor Okurlarımıza tavsiyem yola çıkmaktan korkmayın kariyer, lüks araç, lüks ev bunlar herkesin hayali önemli olan farklı olmak ve cesaret edebilmek para hiç bir zaman bir bahane değil siz yola çıkıp ilk adımı attıktan sonra arada zorluklar olsa da bir süre sonra herşey yoluna girmeye başlıyor o yüzden yolculuk güzeldir yola çıkın tüm okurlarımıza teşekkür ederim umarım faydalı olmuşumdur