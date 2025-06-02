İki kutup var: Tapınak ve Bayrak !

İnsanlığın ve ülkemizin hali ortada...

Bir yandan teknoloji gelişiyor, yapay zeka hayatın merkezine yerleşiyor; öte yanda açlık, yoksulluk ve savaş yayılıyor...

Türkiye ve Dünya'da gelir dağılımı çok bozuk.

Servet belli ellerde yoğunlaşmakta, yoksunluk yaygınlaşmakta.

Birer amacı var hayata gelişimizin ve birer hedefimiz olmalı insan olarak...

Özel sorumluluk duygumuzun yanı sıra ülkemize, yurdumuza ve insanlığa ve dahası doğaya karşı da genel sorumluluklarımız olmak gerek...

Tablo şu:

"Yeni Roma" (ABD) Berlin duvarının yıkılmasından daha trajik bir deneyim içinde...

Trump eliyle de kent devletleri oluşturmaya çalışan 'Tapınak Şövalyeleri',

evsiz, işsiz, ezilmişlerin isyanıyla, kapitalizme harakiri yaptırıyorlar...

Her ne kadar Trump fiili savaşı arka plana itmeye çalışsa da bunda ne kadar başarılı olacağı kuşkuludur...

Rusya - Ukrayna savaşı veya Ortadoğu'da mezhepsel savaşlar bir büyük altüst oluşun içinde okunmalıdırlar...

Burada durmayacak elbet: Pasifik'te Çin'in de bir tarafı olduğu büyük kıyamet kopacak...

Silahlanan bir dünya!

Sömürüye hız veren bir dünya!

Büyük kapışma ulus-devletler ile kent devletlerinin müellifleri arasında...

Artık sağ sol, liberalizm sosyalizmden öne çıkan iki kutup var: Biri Tapınak diğeri Bayrak!

Tapınak tarafında "yem olmak" bayraksızlıktır.

Bayrağa sahip çıkmak; özgürlük ve bağımsızlıktır...

Nihayet;

Tüm bunlar olurken savunmamızı ve etkin savunmanın halktan başladığını bilerek, emek ve üretim kesimlerini güçlendirmeliyiz.

İşte biz Anadolu ve Rumeli insanlarının temel görevi bu gerçeğe sahip çıkmak ve buna katkı koymaktır.

Ulus-devletimize, Atatürk'e sarılalım...

Yakın, orta vadede yurt genelinde sanayileşme ve sanayi toplumuna erişmek,

daha uzun vadede dünya genelinde, insancıl toplum düzeni arayışı üzerinden insancıl sosyal dünya düzenini tesis etmek,

temel uğraş alanlarımız olmak gerek...

Ve elbet bu olgulara katkı yapılması, zamanın, kaynakların ve kurumların en etkili şekilde değerlenmesine bağlıdır.

Bu görevleri ve büyük resmi hiç unutmayalım...

Dr. R.Bülend Kırmacı