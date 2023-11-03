İndirimli satış dönemlerinde etiket ile kasa fiyat farkına dikkat

“Şahane” “Muhteşem” gibi adlarla Kasım ayı indirimli satışlarının başladığı bu günlerde, ürünlerin raf fiyatı (etiket fiyatı) ile kasa fiyatı farklı olabiliyor. Çok sayıda ürünün satışa sunulduğu büyük perakende mağazaları başta olmak üzere, bazı işletmeler, yaptıkları fiyat indirimlerini kasa fiyatlarına yansıtmayabiliyorlar. Bu durumda, ödeme aşamasında kasada etiket veya raf fiyatından farklı bir fiyatla karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

Mağaza yetkilileri, teknik sorunları ya da işlerin yoğunluğunu gerekçe göstererek, kendi avantajlarını korumak istiyorlar.

YASA BU KONUDA NE DİYOR?

Tüketici hukukunun temel kanunu niteliğindeki yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 54. maddesinde konuya ilişkin yasal düzenleme yapılmıştır. Kanun’un 54/2. maddesinde “Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda, TÜKETİCİ LEHİNE OLAN FİYAT UYGULANIR” denilmektedir. Yasa metnindeki “Tüketici lehine olan fiyat uygulanır” ibaresi gereğince, raf (etiket) fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması halinde, hangi fiyat daha düşükse, tüketiciye düşük olan fiyat üzerinden satış yapılmak mecburiyetindedir. Aynı uygulama, tanıtım broşürleri ya da ilan edilen reklamlardaki fiyatlar ile kasa fiyatları arasındaki farklılıklarda da geçerlidir.

ALIŞVERİŞ ESNASINDA NE YAPMALIYIZ?

Öncelikle kasada ödeme sırasında, barkod okuyucudan geçen (fatura ya da fişe yansıyan) fiyatları mutlaka kontrol ve takip etmeliyiz. Gerekirse, fatura ya da fiş düzenlendikten sonra, elimize alıp yansıyan fiyatları tek tek kontrol etmeliyiz. Raf (etiket) fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılığı tespit etmemiz halinde, hemen kasiyere itiraz ederek, fiyatın düzeltilmesini ve bizim lehimize olan daha düşük fiyatın uygulanmasını talep etmeliyiz.

Gerekirse mağaza yöneticileri ile görüşüp, itirazımızı hemen yerinde yapmalıyız. İtirazımızın kabul edilmemesi halinde, gün ve saat belirtilerek, raf (etiket) fiyatının fotoğrafını çekip, varsa fiyatların ilan edildiği reklam broşürünü muhafaza ederek, fatura ya da fişimiz ile birlikte, maddi zararlarımızın tazmini amacıyla, ikametgâhımızın ya da alışveriş yaptığımız işyerinin bulunduğu yer Kaymakamlık Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat etmeliyiz.

İndirimli satış dönemlerinde, ihtiyacımız olan ürünleri satın almamız gerektiği bilinciyle, hepinize güzel günler diliyorum. Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği/TÜDER