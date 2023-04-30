İşte Bay Kemal'in Çankaya Köşkü Kabinesi: Hangi parti, hangi bakanlığı alıyor ? İsim isim tam liste!

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Herkes aynı soruyu soruyor

‘’Cumhurbaşkanlığı seçimleri 1.turda biter mi ?

Bay Kemal kazanırsa, Türkiye’yi nasıl bir kabine yönetecek ? “

Seçim ilk turda biter mi ? Kim kazanacak ?

Bu soruların yanıtını bilemem. Bu sorunun yanıtını, 14 mayıs gece yarısına doğru hep birlikte göreceğiz.

Ama “ Bay Kemal kazanırsa, Türkiye’yi nasıl bir kabine yönetecek ? “ diye sorarsanız, bu sorunun en az hatalı yanıtı bende.

35 yıldır CHP kulislerini izleyen bir gazeteci olarak, diyorum ki….

Hele bir yaklaşın…

Son günlerde Kemal Bey ve başta İmamoğlu ile Yavaş’ın meydanlardaki performansı hem kendilerini hem de millet ittifakını destekleyen seçmenleri umutlandırmış. Seçimin ilk turda biteceğine inanıyorlar.

Bu umut öyle güçlü ki, Kemal Bey, Çankaya köşkünün ışıklarını şimdiden yakmış.

Bay Kemal, adeta bir teknik direktör gibi, takımını kurmaya başlamış. Bunu ben söylemiyorum, Kemal Beyin yakın kurmayları söylüyor.

Seçim sonrası zaman kaybetmek istemiyen CHP lideri, “ Çankaya Kabinesi “ ilgili temel stratejileri belirlemiş.

SÖZ SAHİBİ 8’Lİ MASA OLACAK

Millet İttifakını oluşturan ‘’6’lı Masa’’ İmamoğlu ve Yavaş’ın katılımıyla artık fiilen ‘’8’li masa’’ oldu. İşte bu 8 kişi “ Kemal Beyin Çankaya Kabinesi’’ni oluşturacak.

Kararlar bu kadrodan çıkacak. Türkiye bir anlamda bu çekirdek kabine tarafından yönetilecek.

İşte Kemal Beyin kabinesini kurarken uygulayacağı strateji:

-Kabine kurulurken İttifak Ortaklarına sayısal bakanlık kontenjanı önerilmeyecek.

- Şu bakanlık A partisinin, bu bakanlık B partisinin şeklinde ayrılmayacak. Koalisyon görüntüsü verilmeyecek.

- Millet İttifakı, tek parti kabinesi gibi çalışacak.

-Bakanlar ortak belirlenecek, bakanlarda ‘’bütünlük’’ olacak. Partilere koltuk dağıtılmayacak, bütünlük bozulmayacak. Temel kıstas “ Liyakat “ olacak

-Her bakanlık bir Cumhurbaşkanı Yardımcısının koordinatörlüğüne bağlanacak.7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bakanlıkların çalışmasını koordinatör olarak denetleyecek.

-Söz verilen 2,300 hedefin hızla hayata geçirilmesi için yeni bakanlıklar kurulacak.

-Cumhurbaşkanlığı kabinesinde bakanlık sayısı 17’den 25’e çıkartılacak.

Gelelim merakla beklediğiniz, 25 bakanlık koltuğu için konuşulan isimlere:

Hazine ve Ekonomi Bakanı:

İbrahim Çanakçı, DEVA

Maliye Bakanı:

Bülent Kuşoğlu, CHP veya Bilge Yılmaz, İYİ

Esnaf ve Ticaret Bakanı:

Selin Sayek Böke, CHP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı:

Bülent Kuşoğlu, CHP Maliye Bakanı olmazsa, banko Çalışma Bakanı. Aksi takdirde, Akif Hamza Çelebi bu koltuğa oturacak.

Adalet Bakanı:

Muharrem Erkek, CHP

İçişleri Bakanı:

Engin Özkoç CHP veya İsmail Tatlıoğlu, İYİ

Dış İşleri Bakanı:

Ahmet Kamil Erozan, İYİ

Milli Savunma Bakanı:

Org. Yaşar Güler, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz veya bir başka emekli bir komutan

Milli Eğitim Bakanı:

Sevinç Atabay, İYİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı:

Ahmet Akın, CHP

Sanayi ve Teknoloji Bakanı:

Sabri Tekir, SAADET

Şehircilik ve Afet Bakanı:

Bekir Ödemiş CHP veya mevcut CHP’li Belediye Başkanlarından bir isim, son söz Ekrem İmamoğlu’nun.

Bilişim ve Yenilikçilik Bakanı:

Neslihan Çevik DEMOKRAT veya Onursal Adıgüzel CHP

Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı:

Candan Karlıtekin, DEVA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı:

Feridun Bilgin, GELECEK

Denizcilik ve Su Bakanı:

Hayrettin Kadıoğlu, CHP

AB ve Yurt Dışı Türkler Bakanı:

Ahad Andican, İYİ veya Ümit Yardım, GELECEK

Sağlık Bakanı:

Haluk Koç, CHP

İklim, Çevre ve Orman Bakanı:

Hakan Sıdalı, İYİ

Köy İşleri ve Hayvancılık Bakanı:

Haydar Akar, CHP

Kadın, Aile ve Çocuk Bakanı:

Aylin Nazlıaka CHP veya Hasan Gemici, CHP

Diyanet ve Din İşleri Bakanı:

Ali Bardakoğlu, CHP

Kültür Bakanı:

Serhan Yücel DEMOKRAT. Az ihtimal, milletvekili seçilememesi halinde TİP’e jest için sevilen sanatçı Mehmet Aslantuğ,

Turizm ve Tanıtma Bakanı:

Hakan Tartan GELECEK ,

Spor ve Gençlik Bakanı:

Kenan Nuhut CHP veya spor Basınının duayen ismi Şansal Büyüka gibi gibi spor dünyasından saygın bir isim.

Evet, tablo şimdilik böyle..

Bu tabloya göre, Çankaya Kabinesinde muhtemelen 12 CHP’li, 6 İYİ Partili, 2 DEVA’lı,

2 Gelecek Partili, 1 Saadet Partili, 1 Demokrat Partili, 1 de siyaset üstü bir komutan yer alacak.

Elbette bazı isimler değişebilir. Devreye yeni isimler girecek ve siz bu yeni isimleri de ilk kez benden öğreneceksiniz.

Takipte kalın…

Baha ÜLGEN