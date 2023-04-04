İşte il il, isim isim CHP'nin milletvekili aday taslağı: Ünlüler ve gönüllüler bir arada

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 9 NİSAN’DA BELLİ OLUYOR.

ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER BİR ARADA.

CHP’DE 8 KİŞİLİK HEYETİN HAZIRLADIĞI TASLAK LİSTELER KILIÇDAROĞLU’NUN ONAYINI BEKLİYOR.

Gaziantep 148 aday adayı başvurusu ile rekor kırdı. Çankırı’da ise milletvekili adaylığı için 1 kişi Nezaket Özgür başvurdu.

Candan Erçetin Kırklareli’den, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun Doktor eşi Ali Çerkezoğlu CHP İstanbul’dan aday oluyor. EYT Mağdurlarının öncüsü Gönül Boran Özüpak da İstanbul adayı.

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, seçim bölgesi Ordu yerine CHP listesinden İstanbul 1. Bölgeden aday gösteriliyor.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak milletvekili seçimlerinde aday olacakların listeleri 9 Nisan Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek. Listelerin belli olması için sayılı günler kaldı.

36 siyasi partinin katılacağı seçimlerde gözler CHP listelerinde. CHP’de milletvekili aday listelerini 8 kişilik kurmay heyeti şekillendirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Gaziantep, İzmir 1, Kahraman Maraş, Kilis, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir.

Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin, Niğde.

Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Antalya, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kütahya, Muğla, Uşak, Yalova. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Ağrı, Ardahan, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Iğdır, İzmir (2), Karabük, Kars, Kastamonu, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ.

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: Ankara (1-2 ), Bilecik, Burdur, Bursa (1-2), Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Osmaniye.

Onursal Adıgüzel: Artvin, Aydın, Bayburt, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kırklareli, Muş, Ordu, Rize, Trabzon, Tunceli, Van.

Veli Ağbaba; Aksaray, Amasya, Bolu, Çorum, Düzce, İstanbul (2), Karaman, Kayseri, Sakarya, Samsun, Sivas, Yozgat, Zonguldak.

Genel Sekreter Selin Sayek Böke: Ankara(3), Çankırı, İstanbul(1-3), Tokat, Çanakkale.

Heyetin belirlediği taslak milletvekili aday listesi önce Kılıçdaroğlu tarafından onaylanacak. Kemal Bey, taslak listelere bazı sürpriz adaylar ekleyecek. İttifak ortaklarına verilecek sıraları ve sayıları belirleyecek.

Listelerin şekillenmesinde parti yönetimi kadar ilin belediye başkanları da etkin rol oynadı.

Listeler Kemal Beyin onayından geçtikten sonra MYK ve Parti Meclisinde oylanacak. 9 Nisan Pazar günü de aday listeleri Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek.

Heyetin hazırladığı listelere girmeyi başaranlar şöyle: (sıralama karışık)

Adana: (70 Aday adayı) Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Rıza Mete, Cezmi Doğaner, Sedat Doğan, Erdoğan Çolak, Bülent Maraklı (DEVA partisine ilk 4 sırada kontenjan) .

Adıyaman: (59 Aday Adayı) Abdurrahman Tutdere, Ahmet Özbek, Ali Murat Bilgiç.

Ağrı:(19 Aday Adayı) Ertuğrul Eryılmaz, Serhan Erhan.

Afyonkarahisar(13 aday adayı) Burcu Köksal, Engin Ayengin, Devrim Ölmez.

Amasya: (21 Aday Adayı) Mustafa Tuncer, Kamil Sayar, Mehmet Gök.

Ankara 1. Bölge: Levent Gök, Gamze Taşçıer, (3. Sıra İttifak Kontenjan), Ali Haydar Hakverdi, Okan Konuralp, Deniz Demir, Yaşar Seyman, Durdu Özbolat, Sezgin Kaya, İlyas Güven Eroğlu, Nihat Aluç, Erhan Baydar, Deniz Durnagöz .

Ankara 2. Bölge: Murat Emir, Semra Dinçer, (DEVA Partisi kontenjan), Ali Rıza Erbay, Münir Ceylan, Suna Kerimoğlu, Mustafa Gül, Celalettin Koç, Mustafa Nadir Er, Hatice Aslı Yeşil.

Ankara 3. Bölge: Hakkı Süha Okay, Nihat Yeşil, (İttifak Kontenjan) Umut Akdoğan, Ahmet Ersen Özsoy, Ali Başkaraağaç, Mehmet Yula, Kenan Nuhut, Adnan Keskin.

Antalya: (109 aday adayı) Cavit Arı, Kemal Özkiraz, (DEVA Partisi kontenjan), Aliye Coşar, Devrim Kök, Kemal Öner, Sururi Çorabatır, Nusret Bayar, Nilüfer Deveci, Mehmet Balık, Murat Özçelik, Garip Erdoğan, Vahap Tuncer, Asım Bozkurt.

Aksaray: (14 aday adayı) Ali Abbas Ertürk.

Ardahan(27 aday adayı) Ensar Öğüt, Yunus Dündar (1. Sıraya Mutlu Kerimoğlu’da getirilebilir)

Artvin: (6 aday adayı) Uğur Bayraktutan, Ahmet Biber.

Aydın(26 aday adayı) Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, (İttifak Kontenjan), Yüksel Yalova, Ali Çakır, Salih Tümer.

Balıkesir: (43 aday adayı)Ensar Aytekin, Serkan Sarı.

Bartın: (4 aday adayı) Aysu Bankoğlu, Fahri Özsoy.

Batman: (9 aday adayı) Hüseyin Yaşar, Nasır Nasıroğlu.

Bilecik (8 aday adayı) Yaşar Tüzün, Faik Akarkarasu.

Bingöl: (2 aday adayı) Vahdettin Uzunyayla, Mehmet Evran, Çetin Sağsöz.

Bitlis: (4 aday adayı) Yılcan Geylani, Turgut Gez, Enser Gök, Maşallah Aslan.

Bolu: (21 aday adayı) Umut Oran, Hasan Cumhur Bandakçıoğlu, Özer Özcan.

Burdur: (11 aday adayı) Mehmet Göker, İzzet Akbulut, Recep Mutlucan.

Bursa 1. Bölge (42 aday adayı) Lale Karabıyık, Erkan Aydın, (İttifak Kontenjan), İsmet Karaca, Asude Şenol, Mustafa Şenyurt.

Bursa 2. Bölge: (36 aday adayı):Orhan Sarıbal, Kayıhan Pala, Mustafa Kınay

Çanakkale: (14 aday adayı) Muharrem Erkek, Osman Öztürk, Özgür Ceylan, Ahu Tümer.

Çankırı: (1 aday adayı):Nezaket Özgür.

Çorum: (24 aday adayı) Feridun Ayvazoğlu, Mehmet Tahtasız, Hasan Tüfekçi.

Denizli: (29 aday adayı) Gülizar Biçer Karaca, Nuri Çavuşoğlu, (ittifak kontenjan, Hasan Kazdağlı, İlhan Özcan, Fikret Çuvaç.

Diyarbakır: (33 aday adayı) Türkan Elçi (İstanbul’ada kaydırılabilir),

Düzce (6 aday adayı) İsmail Özbay, Jale uzunhasan, Ömer Faruk Darıyerli.

Edirne: (28 aday adayı) Okan Kaytancıoğlu, Recep Pekcan, Orhan Çakır, Şadan Şimşek.

Elazığ: (12 aday adayı) Gürsel Erol, Halis Yerlikaya, Oguzhan Sarı, Baran Karataş, İbrahim Hakkı Bozat.

Erzincan: (21 aday adayı) Dursun Ali Sönmez, İbrahim Kul, Ayhan Doğan.

Erzurum: (14 aday adayı) Ayhan Koç, Rahmi Öztürk, Özkan Erduman, Cavit Kılıç, Bahadır Eren, Serhat Can Eş, Hidayet Bostan.

Eskişehir: (29 aday adayı): Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, Garip Yıldırım, Ayhan Kavas, Ali Ünal, Nuray Akçasoy, İbrahim Arslan.

Gaziantep (148 aday adayı): Bayram Yılmazkaya, Akif Ekici, Gizem İncetahtacı, Hasan Öztürkmen, Miray Çirkin, Ali Peri.

Giresun (13 aday adayı): Kerim Aksu, Fikri Bilge, Necati Tığlı, Ayça Kozluca, Basri Gürsoy.

Gümüşhane (2 aday adayı): Bedri Ağaç, Cengiz Taşdemir.

Hakkari (8 aday adayı) Fehmi Öztunç, Necip Zeydan, Nazım Demir.

Hatay (171 aday adayı) Suzan Şahin, Hasan Ramiz Parlar,(İttifak Ortağı- DEVA adayı), Şehmuz Aslan, Nihat Karpuz, Ender Çolakoğlu, Esat Güzel, Hidayet yazar.

Isparta: (17 aday adayı): Hikmet Yalım Halıcı, Ahmet Tunçbilek, İrfan Bakır.

Iğdır (5 aday adayı): Gülay Aras, İsmail Sarıboğa.

İstanbul 1. Bölge: Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Akif Hamzaçebi, İbrahim Kaboğlu, İlhan Kesici, İttifak Ortağı DP’den Cemal Enginyurt, Barış Yarkadaş, Hacer Foggo, Necdet Saraç, Selçuk Geçer, Eren Erdem, Kadir Gökmen Öğüt, Mahmut Tanal, Özge Nama, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Müslüm Sarı, Sedef Kabaş, Necdet Saraç, Gökhan Çırnaz, Osman Yazıcı.

İstanbul 2. Bölge: Ünal Çeviköz, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu, Gökhan Zeybek, Ali Çerkezoğlu, Gönül Boran Özüpak, İttifak Ortağı kontenjan, Bülent Ütübay, Niyazi Kahveci, Yasemin Öney Cankurtaran, Cem Seymen, Aslıhan Öymen, Işık Öğütçü, Fatma Köse, Kenan Kolat, Sabri Yiğit, Ali Haydar Fırat, Sevgi Kılıç.

İstanbul 3. Bölge: Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Sibel Özdemir, Enis Berberoğlu, Özgür Karabat, Zeynel Emre, İttifak Ortağı kontenjan, Didem Engin, Celal Çelik, Cihangir İslam, Ali Özgündüz, Neriman Nebioğlu, Hilmi Saral, Metin Işık, Berhan Şimşek, Emin Nehrozoğlu.

İzmir 1. Bölge: Tuncay Özkan, Deniz Yücel, Rıfat Nalbantoğlu, İttifak Ortağı kontenjan, Nilay Kökkılıç, Onur Akın, Sibel Uyar, Devrim Barış Çelik, Musa Çam, Turgay Bozoğlu, Sema Pekdaş, Hüseyin Saygılı.

İzmir 2. Bölge: Filiz Taçbaş, Kamil Okyay Sındır, Veli Özdemir, Bedri Serter, Özcan Purçu, İttifak Ortağı kontenjan, Hüseyin Mutlu Akpınar, Rahmi Aşkın Türeli, Ali Tezel, Selahattin Balta.

Kars (26 aday adayı): Naif Alibeyoğlu, Çetin Bilgir, İlhami Aras.

Kastamonu (3 aday adayı) Hasan Baltacı, Mehmet Diribaş, Hasan Şen.

Kayseri (25 aday adayı): Çetin Arık, Gonca Yelda Orhan, Aşkın Genç, İbrahim Bahçecioğlu, Niyazi Ünalmış, Sedat Mirza Binboğa.

Karabük: Abdullah Çakır.

Karaman (6 aday adayı): Atakan Ünver, Hatice Sinan, Cem Kağnıcı.

Kırıkkale (7 aday adayı):Ahmet Önal, Hakkı Aydos, Keziban Kumru Boztepe

Kırklareli (30 aday adayı): Candan Erçetin, Vecdi Gündoğdu, Alaaddin Güncer.

Kırşehir (8 aday adayı); Metin İlhan, Hatice Bayram.

Kilis (5 aday adayı): Mehmet Akif Peker, Ömer Kurtaş.

Kocaeli (66 aday adayı): Tahsin Tarhan, Hurşit Güneş, Özgür Yıldızlı, Cengiz Sarıbay, Hakan Çakar, Hamiyet Göksu.

Konya (28 aday adayı): Abdüllatif Şener, Bülent Ecevit Tatlıdil, Mürsel Ayrancı, Ezgi Bilge Arslan.

Kütahya (12 aday adayı): Ali Fazıl Kasap, Hüseyin Dalkılıç, Fisun Yıldız, Eyüp Kahveci, Kerem Erkul.

Malatya (42 aday adayı): Enver Kiraz, Enver Han, Celal Berktaş, Battal Kanbay, Niyazi Akıncı.

Manisa (34 aday adayı): Özgür Özel, Neşe Zengin, (İttifak Ortağı kontenjan) Hasan Cahit Kaplan, Mustafa Başülşen, Esin Fatma Temel, Nur Batu.

Mardin (11 aday adayı):Mehmet Sait Çelebi

Mersin (90 aday adayı):Ali Mahir Başarır, Adil Aktay, Emre Yılmaz,(ittifak ortağı kontenjan ), Nevin Zaimoğlu, İsa Çani, Talat Dinçer, Mehmet Faruk Akar, Gökçehan Daçe.

Muğla (90 aday adayı): Gizem Özcan, Cumhur Uzun, Süleyman Girgin Mustafa Saruhan, Adem Zeybekoğlu, Cahit Yaka.

Muş (6 aday adayı): Efekan Kemaloğlu

Nevşehir (11 aday adayı):Faruk Sarıaslan, Kamil Görmez.

Niğde (2 aday adayı): Ömer Fethi Gürer.

Ordu (20 aday adayı):Mustafa Adıgüzel, Osman Güngör, Nilgün Yılmaz. Cengiz Okur, Atila Şahin,

Osmaniye( 27 aday adayı): Baha Ünlü, Asu Kaya,

Rize: Kenan Bıyık, Saltuk Deniz, Ayça Taşkent.

Sakarya (11 aday adayı): Levent Şener, Kamil Özkan, Ayça Taşkent, Yunus Ensarioğlu, Kadir Gencan, Ender Serbes.

Samsun (31 aday adayı): Neslihan Hancıoğlu, Barış Kaygusuz, Hayati Tekin, Şevket Özkaya, Şevki Yılmaz, Murat Çan.

Siirt (2 aday adayı): Deniz Acar, Zakir Kızılay.

Sinop (7 aday adayı):Barış Karadeniz,

Sivas (11 aday adayı): Furkan Yazıcıoğlu, Ulaş Karasu, Yılmaz Coşkun, Baki Çoban

Şanlıurfa: (68 aday adayı):Fatih Bucak, Halil Karakeçili, Cengiz İzol, Nazan Odabaşı.

Şırnak (11 aday adayı):Botan Cizreli,

Tekirdag (34 aday adayı):Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün,

Tokat (27 aday adayı): Duran Kum, Hasan Efe Uyar, Çağdaş Kurtgöz.

Trabzon (25 aday adayı): Ömer Hacısalihoğlu, Sibel Suiçmez, Salih Akyüz, Musa Hacıoğlu. Güzide Uzun.

Tunceli (14 aday adayı):Polat Şaroğlu.

Uşak (6 aday adayı):Özkan Yalım, İsmet Akın, Ali Karaoba.

Van(20 aday adayı):İskender Ertuş, Muhlis Orhon, Aziz Örnek, Seracettin Bedirhanoğlu.

Yalova (11 aday adayı): Vefa Salman.

Yozgat (7 aday adayı):Ali Keven

Zonguldak (24 aday adayı):Deniz Yavuz Yılmaz, Hasan Gemici, Ali İhsan Köktürk, Buket Müftüoğlu, Kenan Köktürk