Keten tohumunda fahiş fiyat olayı

Sizlere Avukat arkadaşımın yaşadığı bir olayı anlatmak istiyorum. Avukat arkadaşım, 16.12.2023 tarihinde İstanbul Mısır Çarşısı’nda bulunan bir işyerinden 100 gr Keten Tohumu satın alıyor ve 100 gr için 80.-TL ödüyor. Yani keten tohumunun bir kilosu 800.-TL’ye geliyor. Aynı işyerinde kavrulmuş iç fındığın kg satış fiyatının da 1.800.-TL olduğu dikkatini çekiyor.

Ödemesini yapıp, fişini aldıktan sonra işyerinden ayrılıyor. İşyerinden ayrıldıktan sonra bir başka işyerinde keten tohumunun kg satış fiyatının 250.-TL olduğunu görüyor. Toptan satış yapan bir başka işyerinde ise kg satış fiyatının 100.- TL oduğunu öğreniyor.

Büyük bir şaşkınlık içerisinde kalan Avukat Arkadaşım, bu kadar fazla fiyat farkı ve fahiş fiyat uygulaması mı olur diye? söylenirken, bir yandan da eskiden ucuz ürün satın almak için Mısır Çarşısı’na gelirdik diye kendi kendine düşünüyor.

Yaşadıkları olayı bana anlattığında, alışveriş sonrası yasal belge (Fatura, fiş) alıp almadığını sorarak, fahiş fiyat bildirimi için belgesi ile birlikte (Ürün etiket fiyatının fotoğrafını da çekerek) Ticaret Bakanlığına başvurabileceğini ve bu yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşacağımı kendisine söyledim.

Söz konusu ürünle ilgili Bakırköy’de yaptığım araştırmada, keten tohumunun kg fiyatının 125 ila 150 TL arasında değiştiğini tespit ettim. Tüm satıcıları aynı kefeye koymamakla birlikte, İstanbul’un farklı bölge ve işyerlerinde, farklı ürünlere ilişkin benzer durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak, bu kadar fiyat farkının ve fahiş fiyat uygulamasının bulunması kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu nedenle, İstanbul’da bir mal veya hizmeti satın almadan önce birden fazla işyerinden mutlaka fiyat mukayesesi yapmakta fayda bulunmaktadır.

Fahiş fiyat uyulayan işyerlerine yönelik olarak, etiket fiyatı fotoğrafı ve yasal fatura veya fiş ile birlikte Ticaret Bakanlığına ve Ticaret İl Müdürlüklerine yazılı şikayet başvurusu yapılabilir. Ayrıca, Alo 175 telefon hattına ve Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetler iletilebilir.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)