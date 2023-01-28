Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki satranç

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu , 1 yıl önce aday olmaya karar verdiği Cumhurbaşkanlığı adaylığında sona yaklaştı. Ama, elleriyle kurduğu büyüttüğü masa da adaylık sancısı yaşanıyor.

2018 seçimleri öncesi seçime girmesi engellenmeye çalışılan İYİ Parti, masıyla siyasette kendisine hayat bulmuştu. Ama, Kılıçdaroğlu’nun can suyu olduğu İYİ Parti , bu defa CHP liderinin Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkıyor. Ama bu karşı çıkışı Meral Akşener bizzat kendisi değil kurmaylarıyla yapıyor. Yavuz Ağıralioğlu ile başlayan son olarak da masanın son toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, tarafından dile getirildi. İYİ Partinin karşı çıkış ilk ‘’Alevi kimlik ve seçilme şansı az ‘’ diyerek dile getirilmiş son olarak da ‘’Kılıçdaroğlu’na sokakta itiraz var ‘’ denmişti.

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına niye karşı çıkıyor?

İYİ Parti’nin CHP Liderine ‘’ karşı çıkma’’ nedeni, anketlerde Kılıçdaroğlu’nun adaylığındaki bir seçimde İYİ Parti oyları 3-5 puan CHP’ye kayması. Yani , Anketlerde yüzde 17’lerde görünen İYİ Parti oyu yüzde 13’e düşüyor. Bu durum Akşener ve kurmaylarını rahatsız ediyor.

CHP’liler ise, İYİ Parti’nin endişelerinin yanlış olduğu düşüncesindeler.

Çünkü ;Bu seçim partiler arası bir seçim değil. İttifaklar arasındaki bir seçim. Kazanan Millet İttifakı olacak. CHP veya İYİ Parti tek başına seçimin kazananı olmayacak . Bu altı partinin başarısı veya başarısızlığı olacak. Kaybeden de Cumhur İttifakı olacak’’ diyorlar.

Ben de CHP’li kurmayların bu düşüncesini destekliyorum. Ama bir şey daha ekliyorum;

‘’İttifak kaybedecek ama başarısız olunursa bedeli Genel Başkanlar öder ’’ diyorum.

CHP’liler böyle konuşsa da İYİ Partilileri ikna edemiyor.

Peki , İYİ Parti masaya ne öneriyor?

‘’1.tur çoklu aday ’istiyor. Yani,‘’Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Babacan, İlhan Kesici ve

Abdullatif Şener ‘’ imza desteğini bulan aday olsun’’ görüşünde.

Fakat İYİ Parti’nin bu görüşü Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda daha netleşemeyen DEVA ve Gelecek Partisi’ni endişelendiriyor. Endişenin nedeni ‘’Çoklu Aday’’ Millet İttifakı’nın 1. Tura dağınık girme görüntüsü verir, halkta umutsuzluk yaratır.Bu da Meclis çoğunluğunun Cumhur ittifakına geçmesinin önünü açar.

Deva ve Gelecek Partisi , çoklu aday formülüne karşı Kılıçdaroğlu’nun adaylığından yanalar.Saadet Partisi ve Demokrat Parti ise başından beri ,’’ Kılıçdaroğlu’’ diyorlar.

’’Niye?’ diye soracak olursanız cevapları şöyle:

-Bütün süreçlere tanıklık etti.

-Masanını oluşumunda emeği büyük masaya sadık kalır

-Liderler arasında uyumlu

-Mutabakat metinlerine hakim.

Adayın kesinleşeceği 13 Şubat tarihine kadar ittifak partileri arasında ‘’Aday Mekik Müzakereleri’’ yaşanacak. Altı parti istek ve dileklerini birbirlerine iletecek.

Akşener, Aday mekik müzakereleri sırasında ortaklarını ‘’çoklu Aday’’ formülüne ikna edmemez ise, Kılıçdaroğlu’na daha önce Ahlatlıbel’da yedikleri yemekte yaptığı teklife yenileyecek;

‘’Senin Cumhurbaşkanı adaylığına karşı tek Cumhurbaşkanı yardımcısı ben olurum.’’ diyecek. Akşener’in teklifine CHP lideri ne cevap verecek göreceğiz.

Ama görülen o ki, Kemal Kılıçdaroğlu yaralı da olsa sancılı da olsa masa da 5’e 1 oyla Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacak gibi.

Adaylığı netleştirme toplantısı 13 Şubat’ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından aday açıklanır mı yoksa 19 Şubat da 6 parti’nin İstanbul’da düzenleyeceği ortak mitinge mi saklanır bekleyip göreceğiz.

MİLLET İTTİFAKI GENEL MERKEZİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ,Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandıktan sonra çalışmalarını yapacağı ‘’Millet İttifakı Genel Merkez Binası’’ tutulacak. Kılıçdaroğlu , 6 partinin atadığı kurmaylar ve uzmanlarla bu binada seçim çalışmalarını yürütecek.

YOL HARİTASI AÇIKLANIYOR

Millet İttifakı , Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerini kazandıklarında neler yapacaklarını ‘’Ortak Mutabakat Metni’’ adı altında 30 Ocak Pazartesi günü kamuoyuna açıklayacak.

‘’Parlementer Rejime Geçiş Süreci’’nde neler yapılacağı anlatılan mutabakat metni 9 ana başlık ve 75 alt başlıkta toplandı.

Metin ;Yoksulluk ve Ekonomik Çözümler,Hukuk ve Adalette yeniden yapılanma , Özgür ve Bağımsız Basın , Siyasi Etik Yasası ,Kamu da ısrafla Mücadele, Siber Güvenlik ,Tarım ve Sanayi de yeniden kalkınma ,Cumhuriyet Eğitimi ve mesleki eğitim ,Kadın Hakları başlıklarından oluşuyor.

Seçim sonrası kurulacak Cumhurbaşkanı Hükümeti , ilk bir hafta da Genel Kurmay Başkanlığı ,MİT Başkanlığı, SPK Başkanlığı ve HSYK, BDDK Başkanlığına atama yapılacak.

Bu atamaları TRT, AA ve Basın Yayın Genel Müdürlüğü gibi kilit noktalar takip edecek.

RTÜK, gibi bazı kurumların adına ‘’eklemeler’’ yapılarak kurumlar yeniden yapılandırılacak.