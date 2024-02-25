Kredi kartı tedbirleri faturayı orta ve alt gelir gruplarına ödetir

Bilinçli kullanılması halinde, kayıtlı ekonomiye katkı sağlayan modern bir ödeme aracıdır. kredi kartlarının kullanımı teşvik edilerek, bilinçli kullanımı konusunda kamuoyu bilgilendirilmelidir.

Kredi kartı kullanımına kısıtlama getirilme girişimleri, enflasyon ile mücadelede orta ve alt gelir gruplarının harcamalarını baskı altına alma, sıkılaştırma politikalarıdır. enflasyon ile mücadelenin bedelini, sadece orta ve alt gelir grupları ödememelidir.

Ülkemizde enflasyon ile mücadelede, kamu ve yerel yönetimlerde tasarrufa öncelik verilip, israfa son verilmelidir. Ayrıca, çok kazandığı halde vergi ödemeyenler, kayıtdışı kazanç elde edenler vergilendirilmelidir.

Kamuoyuna ve yetkililere bir kez daha duyurulur.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)