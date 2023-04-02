Millet İttifakı’nda liste ve kontenjan telaşı

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ 9 NİSAN PAZAR GÜNÜ YSK’YA TESLİM EDİLECEK.

MİLLET İTTİFAKI’NDA LİSTE VE KONTENJAN TELAŞI

İTTİFAK ORTAKLARININ UMUDU CHP

MASADAKİ FORMÜL: 6 + 6 + 3 + 3

Milletvekili listelerini 9 Nisan Pazar akşamı YSK’ya teslim edecek olan Millet İttifakında, liste ve kontenjan telaşı yaşanıyor.

Millet İttifakı ortağı 6 partiye milletvekili olmak için yaklaşık 9 bin 500 aday adayı başvurdu. Bu sayının 3 bin 379’u, İYİ Partiye yapıldı. 3 bin 500’ü CHP, 2 bin 500 de DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partiye.

Görülen o ki, bu seçimde vekillik liderlerin iki dudağı arasında.

Ön seçim yok.

Çünkü zaman yok.

Millet İttifakında, gözler CHP ve İYİ Partiye çevrilmiş durumda.

İYİ Parti, ittifak ortaklarına kendi listelerinde kontenjan vermeyi düşünmüyor. Yani, kontenjan kapısını kapattı. İş birliği için kapı açık. Sadece, 2 ve 3 milletvekili çıkaran bazı illerde tek liste formülü için İYİ Parti kapısını açık tutuyor.

İYİ Parti, ortaklara kontenjana kapıyı kapatınca. DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin umudu CHP oldu.

İYİ Parti dışındaki 5 partiye milletvekili olmak için 6 bin 100 aday adayı başvurdu. Bunların çok azı 600 kişilik CHP listesinde kendilerine yer bulmaya çalışacak.

CHP adına, kontenjan sayısı ve liste çalışmasını ve ittifak ortaklarıyla görüşmeleri Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı yaptı.

İttifak ortakları CHP’den toplam 20 + 20 + 10 + 4 toplam 54 vekil talebinde bulundular CHP ise, ittifak ortaklarına seçilecek noktada toplam 18 koltuk önerdi.

DEVA ve Gelecek Partisine 6 artı 6 toplam 12.

Saadet Partisi ile Demokrat Partiye de 3 + 3 toplam 6 vekillik teklif etti.

CHP’nin teklifi, masada.

Son söz Genel Başkanlarda.

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlarla bu hafta aday mekik müzakeresi yapacak. Liderler arasındaki ikili görüşmeler sonunda ortaklarına CHP’nin listelerinden kaç kontenjan vereceği ortaya çıkacak.

Kemal Beyin, çantasında değişik formüller var.

İşte CHP kurmaylarının ‘’liste’’ formülleri:

1- Formül; CHP-İYİ Parti: Az milletvekili bulunan ve tek tek her iki partinin de zor sonuç aldığı illerde. O ilde önde olanın logosu ile seçime girilmesi. Masadaki öneri Aksaray, Gümüşhane, Düzce, Yozgat, Nevşehir, Çankırı, Bayburt, Karabük, Kilis ve Elazığ’da İYİ Parti listelerinden.

Kars, Erzincan, Bartın, Iğdır, Tunceli, Bolu, Karaman, Kırıkkale, Rize, Hakkari, Osmaniye, Van, Kırşehir, Ardahan, Bartın ve Yalova da CHP listelerinden seçime girilmesi.

2- Formül: Güç Birliği- Hibrit Modeli : CHP, İttifak Ortağı DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti ile bölgesel bazda farklı illerde güç birliği oluşturma.

Bölge bazlı iş birliği yapılacak. İş birliği yapılacak ilde hangi partiler bir araya gelirse milletvekili çıkarıyor? sorusuna cevap aranacak. Bu formül de bazı yerde 2, 3 hatta 4 parti tek liste ile seçime girecek. Oy oranları sıralamayı belli edecek.

Samsun, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Trabzon, Denizli, İzmir ve Ankara’da DEVA Partisi ile…

Konya, Sakarya, Manisa, Sivas, Erzurum ve İzmir’de Gelecek Partisi ile işbirliği yapılacak.

Bazı illerde CHP, DEVA-Gelecek-Saadet ve Demokrat Parti ile tek liste ile seçime girecek. Bu iller ağırlıklı olarak Doğu, Güney Doğu ve İç Anadolu Bölgesi illeri olacak.

3-Formül: Kademeli Adaylık: CHP lideri, İttifak Ortaklarına seçilecek noktalarda 6 + 6 + 3 + 3 olarak toplam 18 vekillik önerisi götürecek. Bu vekillikler Büyükşehirlerden verilecek. İstanbul (6), Ankara (3), İzmir(2), Adana(1) , Antalya (1), Hatay (1), Mersin (1), Bursa (2) ve Aydın (1) da.

Bu formülle birlikte CHP’nin oyları arttıkça ortakların vekil sayısını arttıracak formülü de devreye sokacak. Bu formülle CHP kazandıkça ortaklarına da kazandıracak. Büyükşehirler başta olmak üzere, Sakarya 2. Sıra, Kayseri 3. Sıra, Konya 3. Sıra, Samsun 4. Sıra, Kocaeli 4. Sıra, Malatya 2. Sıra, Gaziantep 4. Sıra, Ordu 3. Sıra, Trabzon 3. Sıra, Manisa 4. Sıra, Balıkesir 4. Sıra .

Kemal Bey, milletvekili listeleri için ince eleyip sık dokuyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor.

‘’Hangi ilde hangi partiden hangi adayı göstersek oyumuz artar. CHP’den kim aday olursa ne kadar katkı getirir.’’ bu sorular Kılıçdaroğlu’nun liste çalışması yapan kurmaylarına sıkça sorduğu sorular.

CHP lideri, partisinin il ve ilçe başkanlıkların genelge göndererek, milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan isimlerle ilgili rapor ve öz geçmişlerini istedi.

Kemal Bey, liste çalışması sırasında ortaklarına şu düşüncelerle gidecek;

‘’Biz sorunları çözmek için yola çıktık. Rozet sonuçta Türkiye rozeti. Biz bu ülkeyi tekrar ayağa kaldırmak için bir araya geldik. Olaya ittifak bloğu olarak bakıyorum. Hızlı bir şekilde parlamenter sisteme dönmek istiyorsak 400 milletvekilini hedeflemeliyiz. Bu da işbirliği yaparak olur.’’

Millet İttifakı, Kemal Beyin formüllerinde anlaşsa da, anlaşamasa 9 Nisan Pazar akşamı milletvekili listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edecekler.

Yani Pazartesinden sonra listeler için partiler arasında hızlı bir trafik yaşanacak. Bu görüşmelerde birçok formül değişebilir, yeni formüller gündeme gelebilir.

Ama bir gerçek var; Adaylar için bu hafta dananın kuyruğu kopacak.