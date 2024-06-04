Özsaygı bilindiği üzere bireyin kendi değerini ve yeteneklerini nasıl değerlendirdiği ile ilgili kavramdır. Elbette bu konunun psikolojik sağlamlık ile ilgisi bulunmaktadır. Çünkü birey zorlamalar karşısında özsaygıya sahip olmak zorundadır.

Ancak burada söylenmesi gereken çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaşayanların zaman zaman özsaygı düşüklüğü yaşadıklarıdır. Bu nedenle psikolojik sağlamlık ve dolayısıyla sağlık bakımından öz saygının yüksek tutulması gerekmektedir.

Özsaygısı düşük bir kişinin diğerleriyle sağlıklı bir iletişim kurması mümkün değildir. Çünkü özsaygı düşüklüğü aşağılık kompleksini beraberinde getirdiği gibi bu durum da sosyal ilişkilerde kısıtlılık demektir. Diğer taraftan, sosyal ilişkilerden kısıtlılığın yabancılaşmayı beraberinde getirecektir. Bu anlayışın sonucu olarak güçsüzlük, anlamsızlık topluma ve kendine yabancılaşacaktır. Psikolojik sağlamlık bağlamında ele alındığında özsaygı bireyin kendi özgüvenini attırıcı bir öğe olarak bakılabilir. Başka bir ifadeyle, özsaygı olmaksızın özgüvenin olması mümkün değildir.

Özgüven bireyi mutluluğa götürecektir.

Yine özgüven olmaksızın bireyin çeşitli güçlüklerle baş etmesi mümkün değil.

Başka bir ifadeyle, özsaygı ve özgüven özsaygı ve özgüven güçlüklere karşı koymasını sağlamaktadır. Bütün bu anlatılanlar özsaygının bireyde geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini güne taşımaktadır. Kuşkusuz, aile eğitimi özsaygının geliştirilmesi bakımından geleceğin yetişkinleri olarak Çocuklar açısından önem arz etmektedir.

Çocukların ihtiyaçları zamanında karşılanmak zorundadır. Yine çocuklar fiziksel ve sözlü şiddetten uzak tutulmalıdır. Ebeveyneler çocukları etkilendiği kararlara katmak zorundadır. Kısaca anneler ve babalar çocuklara karşı demokratik olmalıdır. Diğer taraftan, okullar geleceğin yetişkinleri olarak çocuklarda özsaygının gelişimi için önem taşımaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrenciler tutum ve davranışları önem kazanmaktadır. Öğretmenler ne yapmalıdır ki öğrencilerde özsaygı gelişsin? En başta öğretmenler öğrencilere demokratik davranmak zorundadırlar.

Öğretmenler öğrencileri karara katmalı ve grup sürecin e ağırlık veren öğretim yöntemlerine ağırlık vermelidir.