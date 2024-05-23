Resmi bayramlarda çelenk sunma törenleri

Resmi Bayramlarda, Kaymakamlık ya da Valiliğin organize ettiği resmi çelenk sunma törenleri sonrası, genelde o il veya ilçede faaliyet gösteren bir siyasi partinin ya da STK’ların organize ettiği, siyasi partiler ve STK’ların katıldığı ikinci bir çelenk sunma töreni düzenleniyor. Örneğin, İstanbul Bakırköy İlçesi’nde yıllardır ikinci töreni CHP Bakırköy İlçe Yönetimi organize ediyor.

Son yıllarda, ikinci çelenk sunma törenlerine STK’ların ve vatandaşların yoğun katılım ve artan ilgisini gözlemliyoruz. Böyle olunca, aynı resmi bayrama ilişkin, iki ayrı çelenk sunma töreni düzenleniyor. Birincisi devlet töreni, ikincisi siyasi partiler ve STK’lar töreni oluyor.

İlk tören bitince, genelde Kaymakam ve diğer protokol tören alanından ayrılıyor, sadece Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar kalıyor.

STK’ların ve vatandaşların çelenk sunma törenlerine artan ilgisi, vatandaşlarla bütünleşme ve resmî bayramları daha çoşkulu kutlama açısından olumlu olmaktadır. Bu amaçla, RESMİ BAYRAMLAR VE ANMA GÜNLERİNDE ANITLARA KONULACAK ÇELENKLERİN HAZIRLANMA, TAŞINMA VE SUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’te değişiklik yapılarak, siyasi partiler ve STK’ların da resmi çelenk sunma törenlerine katılımı sağlanmalıdır. Buna ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmelidir.

Bu yolla, çelenk sunma törenlerinin daha çoşkulu ve vatandaşlar ile bütünleşme halinde kutlanması sağlanabilir. STK’ların ve vatandaşların bu ihtiyacı dikkate alınarak, konunun değerlendirilmesi yararlı olacaktır.

Saygılarımızla

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)