Seçim kaosu ve AKP’nin planı

Anayasa, " Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 5 yıl da bir yapılır " diyor. Seçimlerin yapılamamasının ,önünde tek mücbir sebep var ;

O da "savaş hali’’ .

En son Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 24 Haziran 2018 de yapıldı.

24 Haziran 2023 günü Cumartesi gününe geldiği için seçimler en geç 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılmalı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri 5 yıl için seçildiklerinden görev süreleri 18 Haziran da sona eriyor.

Anayasaya göre görev süreleri ancak "seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi " ya da "seçimlerin tamamlanamaması hallerinde’’ yenisi göreve başlayıncaya kadar eskiler göreve devam ediyor.

Yani seçimler , bu durumlar dışında ertelenirse mevcut Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin görev süresi dolar .

O nedenle seçim erteleme talebi şimdilik rafa kaldırıldı.

Seçim tarihi için 14 Mayıs ve sonrasında 21 Mayıs ,28 Mayıs ,4 Haziran , 11 Haziran ve 18 Haziran olmak üzere 6 Pazar günü var.Ama tercih edilen 14 Mayıs ve 18 Haziran.

Seçim günü olarak ;

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında 14 Mayıs 2023 Pazar günü , Millet İttifakının masasında 18 Haziran 2023 Pazar günü var .

YSK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR

YSK’da seçim için çalışmalarını başlattı.

YSK’da da seçimin 14 Mayıs ve 18 Haziran’da yapılmasına göre çalışma yapılıyor .Ama , YSK üyelerinin önünde hala cevaplarını bulamadıkları sorular var .

Bu soruların büyük bölümünü deprem bölgesindeki seçmenlerin nasıl oy kullacağı ? oluşturuyor .

Birkaç formül oluşturulmuş durumda. 14 Mayıs veya 18 Haziran da oy kullanmaya ilişkin TBMM’den Anayasa değişikliği gereken formül öncelikli olarak masada duruyor. Anayasa ve seçim kanununda yapılacak değişiklikle "Seçim kanunundaki değişiklikler 1 yıl uygulanamaz " maddesi geçici madde ile istisna getirilecek .

Bu düzenleme yapılmaz ise , deprem bölgesindeki seçmenlerin nasıl oy kullacağına ilişkin yasa çıkmamış olacak .Yöntemi YSK kendine göre belirliyecek .

B u durumda , seçmen listelerinin nerelerde askıya çıkarılacağına ve o listelerdeki düzeltmelerin hangi yollarla yapılacağına karar verecek.

İşte , YSK’nın masasında duran sorular ;

-Yıkılan binalarda bulunan seçmenler listelerde hangi adrese göre ,nasıl yer alacak? Formül ,parsel bazlı seçmen listesi .

-Konteyner ve çadırlar ikamet sayılacak mı ? Formül :İçişleri Bakanlığı genelge ile geçici bir düzenleme yapacak konteyner ve çadırları numaralandıracak .

-Yurtlar ve oteller ikamet sayılacak mı ? Bu sorunun cevabı henüz bulunamadı .Yurtlar öğrenciler kalırken öğrenciler seçmen sayılıyordu .Şimdi aynı adreste hem öğrenci hem de depremzede görünürse karmaşa olur mu? Oteller de oy kullanmanın önü şimdilik kapalı .

-Vefat eden ve kimliği tespit edilerek gömülenlerin listelerden çıkartılma işlemi kolay . İsimsiz defin yapılanların ,seçmen listelerindeki durumu soru işareti . Gaiplik kararı verilene kadar seçmen listelerinde varlıklarını sürdürecekler .

-YSK ,Nüfus ve vatandaşlık Genel müdürlüğünden aldığı verilere göre , illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirliyor. Son dakika illerde milletvekili sayısında değişiklik olursa ne olacak ? Formül , illerin çıkaracağı milletvekili sayısı belli bir tarihte kesinleşecek ve değiştirilmeyecek .

Önümüzdeki günlerde YSK , parti temsilcilerini toplantıya çağıracak sağlıklı ve tartışmasız bir seçim için siyasi partilerden yapmaları gereken taleplerini iletecek.

Talep listesinin ilk sırasında oy kullanmayı elverişli adresler oluşturulmasına imkan veren Anayasa değişikliği var .

ERDOĞAN , DEPREME ENDEKSLİ

6 Şubat depremi yaşanmasaydı ,bugün Türkiye’de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimi konuşuyor olacaktık .

Erdoğan bütün seçim hesaplarını da 14 Mayıs’a göre yapmıştı .

Döviz , Faiz ve enflasyon aşağı çekilecek. EYT çıkartılacak .Asgari Ücretli ,Memur ve emekliye yeni ek zam yapılacak. Esnaf ve Çiftçinin borçları ertelenecek ve düşük faizli yeni kredi verilecekti.

Deprem tüm bu hesapları bozdu .

Artık , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasında tek gündem maddesi var.

Deprem.

Erdoğan depremin ortaya çıkardığı fotoğrafın hızlı bir şekilde silinmesini istiyor.

Bunun için külliye de her türlü planlama ve çalışma yapıldı . Projeler hazırlandı .

Erdoğan , partisinin son MKYK toplantısında üyelerden depreme yönelik çalışma istedi. Bakanları ,Danışmanları ve partililere deprem bölgesinde çalışma direktifi verdi.

İşte , AKP’lilere verilen yol hayritası :

Öncelikli hedef hızlı bir şekilde enkazların kaldırılması , inşaatların başlatılması .

Depremzedelerin sıkıntı ve şikayetlerinin en az düzeye indirilmesi .Bu amaçla Osmaniye, Kilis, G.Antep , Elazıg , Malatya ,Ş.Urfa ,Adana ,Diyarbakır da depremin yarattığı tahribat hızla toparlanacak .Bu amaçla öncelikli konteyner kurulan ve kurulacak bölgelerde yaşamın hızla başlatılmasına önem verilecek .

Çocukların ,yakın bölgelerdeki veya yatılı okullarda eğitime başlamalarının sağlanması .

Başka illere göçen depremzedelerin konut ve iş sorunlarının şikayete dönüşmeden çözülmesi .

Esnaf ve çifçilikle uğraşan depremzelerin devlete ve bankalara olan borçlarının uzun vadelere ötelenmesi. Bu kişilerin işlerine devamının sağlanması için yeni çok düşük ve uzun vadeli krediler verilmesi .

Depremzedelerin bu sorunları çözülürken Nisan ayında birkaç katı çıkmış deprem konutları önünde görüntü vermek planlanıyor. Yapılan çalışmalarla ilgili sürekli külliyenin bilgilendirilmesi.

Deprem bölgesinde , bu çalışmaları planlayan AKP kurmayları Türkiye için de deprem öncesi düşünülen tüm projeleri de hayata geçirmekte kararlılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncelikle TBMM Genel Kurul gündeminde bekleyen EYT yasasının çıkartılmasını istediği ve bu yasanın önümüzdeki hafta yasalaşmasının beklendiği öğrenildi .

EYT yasasından sonra Esnaf ve çiftçilere yönelik kredi borçları erteleme ve yeni kredi imkanları yaratılacak.

Asgari ücrete yeni düzenleme .

Memura ve emekliye ek ödeme yapılması planlanıyor .

AKP’nin seçime giderken hazırladıkları yol haritası "kesenin ağzının’’ açılacağını gösteriyor.

Ama uzmanlara göre , sadece deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için 85 milyar dolar gerekiyor.

2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT’nin faturası 195 milyar lira .

Yani yeniden seçim kazanmanın AKP’ye çıkaracağı fatura yüksek .

AKP’nin evdeki hesabı çarşıya uyar mı ?

Bunu biz bilemeyiz .

Bildiğimiz bir şey var .

Tüm bu planların kısa zamanda uygulama konulması gerekiyor .Eğer seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği tarih olan 14 Mayıs’da yapılacak ise ,bu tarihe sayılı günler var .

Ya evdeki hesap çarşıya uymazsa ?

Seçimler yapılmazsa , AKP seçimi 14 Mayıs da seçim olmazsa ve 1 yıl erteleme talebini YSK vasıtasıyla gündeme getirirse ?

O zaman işler karışacak. Yeni tartışmalar ve kaos başlayacak .

Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin görev süreleri 18 Haziran 2023 de sona erecek mi ? Sona ererse ne olur ? Cumhurbaşkanına kim vekalet edecek ?

YSK , seçimler ve görevi nedeniyle en çok tartışılan kurul haline gelecek.

Belki de , muhalefet sine-i millete dönecek .

Görülen o ki ,Türkiye az zamanda çok şey yaşayacak ve tartışacak .

Kaybeden kim olacak ?

Bunu zaman gösterecek .