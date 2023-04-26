Seçime giderken anketler yüzde 50 sınırında

Sonucu, susarak konuşanlar belirleyecek.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı. Yurt içinde 190 bin 736 sandıkta 60 milyon 904 bin 499 seçmen oy kullanacak.

İlk turda yüzde 50 oy oranını geçen aday olmaz ise, en çok oy alan 2 aday arasında 28 Mayıs’ta 2. Tur seçim yapılacak.

Peki, 1.tur için son durum ne? Hangi aday önde? İlk tur seçim sonuçlanır mı?

Anketlere baktığımızda kazanma yüzdesini yakalayan hem var, hem yok.

Soracak olursanız ‘’kim önde?’’ diye.

Bende bu sorunun cevabını anketlerde aradım.

İşte size cevap olarak verebileceğim anket sonuçları:

Erdoğan Kılıçdaroğlu

AVRASYA: 39.7 53.7

MAK 43.7 47.8

AR-G 43.1 46.2

AKSOY 44.4 55.6

PİAR 42.2 57.1

SAROS 41.1 42.6

METROPOL 41.1 42.6

YÖNEYLEM 39.2 43.8

TÜRKİYE 45.6 54.5

RAPORU

ORC 42.4 49.3

Anket sonuçlarını değerlendirdiğimizde 10 araştırma şirketinin 4’ünde Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50 bandını aşarak seçiliyor. 6’sının anketinde KıIıçdaroğlu yüzde 40-49 bandında kalıyor.

Bir önceki seçimde sonuca en yakın en başarılı tahminde bulunan ORC araştırma şirketine göre Kemal Bey yüzde 49.3 oy oranında. Kazanmak için binde 7 oya ihtiyacı var.

Seçim Kılıçdaroğlu için kesin kazanılmış değil. Ama Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın önünde.

Cumhur İttifakına gelecek olursak. Erdoğan, ilk turda kazanamıyor. Erdoğan’ın 2018 seçimlerinde aldığı yüzde 52 oy oranı bu seçimde yüzde 47’ye karşılık geliyor.

Anket şirketleri bir şey daha söylüyor;

‘’Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a dönen yok. Ama Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na dönen var.’’

Bu seçimin sonucunda belirleyici faktör olacak genç seçmenlerin durumuna gelecek olursak;

TAG Araştırma şirketinin 18-28 yaş aralığındaki genç seçmenler üzerinde yaptığı araştırma sonuçları ise şöyle:

CHP : Yüzde 37.6

İYİ Parti :Yüzde 15.4

AKP : Yüzde 14.8

Yeşil Sol : Yüzde 11.5

MHP : Yüzde 5.3

Memleket Partisi : Yüzde 4.9

TİP : Yüzde 4.2

Zafer Partisi: Yüzde 3.6

Kemal Bey, çok çalışıyor. Sabah Türkiye’nin doğusunda öğleden sonra batıda.

Kampanyanın ilk günlerinde boş olan meydanlar dolmaya başladı. Millet İttifakı adayı, Ardahan ve Uşak mitinglerindeki ilgiyi görünce moral buldu.

İyi çalışıyor.

Ama İttifak ortaklarına gelirsek. İYİ Parti dışındaki ittifak ortakları için aynı sözleri söyleyemeyeceğim.

Seçimde varlar mı, yoklar mı? belli değil.

Varlar CHP listelerinde. Yoklar meydanlarda.

Varlar TV ekranlarında, yoklar sokaklarda.

CHP örgütlerine, gelecek olursak;

Mitinglerde ve meydanlarda varlar. Ev ziyaretleri ve sokaklarda yoklar.

Biraz listeler yüzünden, küskünler gibi.

Kampanya Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın sırtında gidiyor.

Bu üçlü başarılı bir seçim süreci götürüyor.

Ama seçimin 1. Turda sonuçlanması için İttifak ortaklarının ve CHP örgütlerinin sahaya çıkmasına ihtiyacı var.

Millet İttifakında yaşanan sıkıntıların benzerleri Cumhur İttifakında da yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçim yoğun bir efor sarf ediyor.

Gündüz meydanlarda, akşam ekranlarda.

Ama, Cumhur İttifakında bir de 21 yıllık iktidar yorgunluğu gözleniyor.

Seçim günü yaklaştıkça adaylar arasındaki yarış iyiden iyiye kızışıyor.

Seçimde genç seçmenler kadar sonucu etkileyecek bir diğer kesim susarak konuşanlar.