Sen de benim bazı şeyleri çok iyi yaptığımı duydun mu ?

Yarışmaya kaç yılında katıldınız?

2015 yılında katıldım daha doğrusu başvuru yaptım. Slip mayolu boy fotografınız ve bir fotografınız ile basvuru yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz başvuruya istinaden bir de ücret yatırıyorsunuz, daha sonra komite bunu değerlendiriyor.

Ne kadar bir ücret?

Benim dönemimde, 60 lira ile 100 lira arası bir şeydi sanıyorum.

Şimdi de herhalde 200 lira olmuş?

Sanıyorum.Neyse başvurdum bekliyorum, gelmş ama spam kutuma düşmüş cevap, ben de aradım ne oldu, başuru yapmıştım diye, bir hanım açtı şu an eleme günündeyiz, yoğunuz, size döneceğiz dedi. 1 gün sonra döndüler dediler ki , size mail gönderilmiş, elemeyi geçmişsiniz ama gelmemişsiniz. Çok üzüldüm tabii ben. Bu konuda dedim yapabileceğiniz bir şey var mı, bir hakkım olamaz mı. Dedi ki konuştuğum hanım, dosyanızı Erkan Özerman' a sunacağım ama takdir onun. Tabii ki dedim. Ümidim yok. Bir kaç saat geçti, telefonum tekrar çaldı, aynı hanımefendi, dedi ki Erkan bey ile görüştüm resimlerinizi gördü, sizi ofisine davet ediyor. Çok sevindim.

Peki sizin Erkan Özerman ile ilgili bilginiz yok mu, cinsel tercihinin ne olduğunu falan bilmiyor musunuz?

Hayır hiç bir fikrim yoktu zaten şimdi 27 yaşındayım o zaman 20 yaşındayım.

Peki...

Sadece bu tv, sinema, modellik sektörüne karşı önyargılar vardır ya, hani daha rahattırlar, çirkin olaylar olabilir, dikkatli olmak lazım falan biliyorum bir dikkatli olmaya çalışıyorum diğer taraftan.

Peki ofise çağırıyorlar endişe duymadınız mı, tanımadığınız bir insan sizi ofisine davet ediyor?

Hayır hiç bir endişem olmadı. Bir de o zaman şimdiki gibi duyulan iddialar yok. Edirne' deyim 1 gün sonra beni bekliyorlar, İstanbul' a geleceğim. Arkadan Erkan Özerman'ın sesini duydum atlasın şimdi gelsin, kalacak yer buluruz. Ben de seviniyorum bak beni önemsiyorlar, bir şey gördüler demek diye. sonra saat 7 de ertesi gün beni bekliyoruz dediler. İş gününün bittiği bir saat. Sonra geldim, teyzem var burada onun evinde kalacağım, Harbiye' de ki Best Model Ofisi'ne gittim. Çok heyecanlıyım, 5-10 dakika giremedim kapıda, söyleyeceklerimi toparladım, üstümü, başımı, saçımı toparlıyorum falan, cesaretimi toparladım girdim. Yukarı çıktım kapıyı çaldım, kapı açıldı, hemen karşımda Erkan Özerman arkası dönük bir şekilde oturuyor. Bilgisayar ekranında bir şey seçiyor, model seçiyordu sanıyorum.

Döner koltuk falan mı böyle daha etkili olsun diye?

Tam hatırlamıyorum döner koltuk da olabilir, sandalye de olabilir.

Çalışıyormuş çok yoğunmuş , kurgu, dönüyor arkasına seninle göz göze geliyor film sahnesi gibi geldi bana?

Şimdi siz söyleyince düşündüm, haklı olabilirsiniz. fransızca bir telefon görüşmesi yaptı. Sonra döndü bana, bunu tv yayında söylemedim, ben dedi iyi bilmem ne yapıyormuşum sana da öyle söylediler mi dedi.

İlk soru bu mu?

İlk soru bu. Yayında söylemeye utandım. Ben dedim böyle şeylere itibar etmiyorum, duymadım böyle bir şey dedim ama bir şok yaşadım.

O anda ne hissettiniz, nereye düştüm ben, neyin içindeyim diye?

Ama sonra hemen yumuşattı, iyi bak sen aklı selim çocuksun, niye çağırdım seni buraya biliyor musun dedi. 1. ofisteyiz ana ofisteyiz içeride 2 kişi daha var. Seni neden çağırdım biliyor musun dedi, dosyam orada masanın üstünde bu arada, baktım delikanlı çocuksun, hakkın yensin istemedim, seni çağırdım dedi. Sonra Emrah diye biri var yardımcısı, yan tarafa geçin dedi. Ben o gün içimde slip mayo ile gittim. Yan odaya geçtik. Buradan sonra şüphelenmeye başladım, çünkü storları kapattılar.

Belki vücuduna bakacaklar, utanma diye sen kapatıyorlar?

İçimde böyle bir huzursuzluk başladı. Üstünü çıkar dedi çocuk, çıkardım, mayoya kadar soyundum. Erkan Özerman geldi, beni yürüttü izledi, önüne çağırdı, iki bacağının ortasında duruyorum önünde dik bir şekilde bacağımı, belimi tuttu, yüzümü yana çeviriyor, inceliyor beni. Boyum 1.82 biraz kısa buldu ama belin güzel işte falan dedi, ben şimdi buraya uzanacağım, bana masaj yapacaksın dedi.

O sırada başka insanlar var mı odada?

Yok ikimiziz sadece...Slip üzerimde, anlamadım Erkan bey dedim, herhalde yanlış anladım diye düşündüm. Uzanacağım buraya sen masaj yapacaksın dedi br kez daha ne sandın sen dedi. Sonra elimden tuttu, çekiştirdi, kucağına oturtmaya çalıştı. Üzerimi giyebilir miyim dedim.

Kucağına oturttu mu peki?

Yok hayır. Üstümü giyerken, gömleğim açık, gel yanıma otur dedi, ben böyle bir tedirginim falan beni sakinleştirmeye çalıştı, ya dedi sen niye böyle yapıyorsun, Edirne' li değilmisin dedi.

Taşralısın buralarda bu işler normal demeye mi çalışıyor?

Bak diyor benim hiç Edirne' den boyfriend im olmadı diyor, orada çok meşhur hamamlar vardır diyor, Osmanlı hamamlarını anlatıyor. Sonra beni ikna etmek için başladı konuşmaya, karşımızda Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu posterleri var bir pano var Best Model lerden, bir yandan eli ile elimi de tutuyor anlatırken onları.

Üzerinde özel bir kıyafet var mı?

Yok normal, günlük gömlek, pantalonu var. O günle ilgili fotografım var, bana seni hatırlamıyorum dedi ya bakın göstereyim, o gün ofisinden bu fotograf, ilk girdiğimde. 2015 de.

O resmi bana yollar mısınız?

Tabii ki diyor ya bana seni tanımadım, yoldan geçeni, ofisime mi alıyorum, bu da kanıtı söylediklerimin.

Yok bence seni ofise almadım gibi bir şey demedi seni hatırlayamadı 6 sene öncesini....

Belki de, işte bak dedi onlar gibi olmak istemiyor musun falan. Şimdi ben geçmişte ne yaşandı, o insanlar bu yollardan geçti mi bilemem, kimseyi zan altında bırakmak istemem, ben sadece kendi yaadıklarımı anlatabilirim. Yüzleşme de 2. sayfa programında getirdiği yanında 1. olan arkadaş, beni homofobik olmakla suçladı, ona da kızmıyorum, hakkında da olumsuz bir şey asla konuşamam, bunları yaşamıştır diye, bilemem, yanlarında değildim, yorum yapmak bana yakışmaz. Böyle ikna etmeye çalıştı aslında masaj deyince, ne demek istediğini çizdiği ambiansdan anlıyorsunuz, bir süre sonra.

İşte orada masaj diyor, ileri de gidebilir masaj yaparken, köşeye sıkışırsa da belki diyecek ki masaj sırtıma yap dedim, siz neye yoruyorsunuz?

Aynen öyle, yayında da gördünüz, ben masajı herkesden isterim diyor. Sonra dedim ki ben ona her görüşe saygım var, bir şeyi yadırgamıyorum ama ben oyuncu olmak istiyorum böyle şeyleri yapamam.

Yine iyi o yaşlarda iyi ki bu cümleleri kurup, tavrını net ortaya koyabilmişsin, korkup hiç bir şey de söyleyemeyebilirdin.

Evet kendimi teselli ettiğim tek şey bu çıktığım zaman, ne güzel dik durdun aferim dedim, kendimi biraz sakinleştirdim.

Ama buna rağmen seni yarışmaya aldı?

Hayır almadı, alsaydı belki birinciydim ya da derecem vardı, çünkü ben diğer çocuklar yarışmadan önce onla birebir görüşme fırsatını elde ettim, teklifini kabul etseydim.

Peki sen diyelim ki onunla istediği şekilde beraber oldun, diğer çocuklardan da olanlar oldu, belki onlarla da olacak ama seni seçmeyecek 1. lik için bunu bilemezsin?

Böyle hikayeler de var zaten, ayrıca çok ödül var, niye o kadar çok diye de düşünmek lazım. Bence bu olaylar çok yaşanıyor ve susturmak için de ödüller veriliyor, yarışmacılara. Dedim ki ben oyuncu olsaydım, rolüm gereği, eşcinseli oynardım, ama bu şekilde bir şeyi yapmam.

Şey düşündün mü, diğer ünlü olanlar kadar ünlü olacaksam, çok para kazanacaksam, 1 sefer de birlikte olayım canım, gay değilim nasıl olsa, kim bilecek, bu düşünce geçti mi aklından?

Şimdi dönüyor aklınızdan bu düşünceler, yalan yok, sonuçta hayalleriniz var, ünlü olmak istiyorsunuz, oyuncu olmak istiyorsunuz insanız sonuçta, acaba sadece masaj yapsam o kadarı yeterli olur mu, nereye kadar gider bu iş. Korkunuz çok dizginliyor o sırada sizi. Şunu da düşündüm, oda da bir yerde gizli kamera var, bunlar kayıta alınırsa ne olur, şantaj olur mu, o kısacık sürede tüm bunlar geçiyor aklınızdan....

Şimdi bu anlattıklarının ışığında senin o gün gerçekten kötü bir an yaşadığını, stres hatta travma yaşayabileceğini düşünüyorum. Ama belki model olacaksan seni ellemeleri normal, bedenine dokunarak bakıyor olabilirler, mesela erkek modacılar, erkek modellerini çıplak görüyor boxer ile elliyor olabilir?

Konuşmalar ilerledikten sonra ben çıkmak istiyorum, o da örnekler veriyor, starların geçmişleriyle ilgili, şunu yaptı, bunu yaptı diye...

Bir de şunu düşün sen daha yarışmaya girmemişsin başına bunlar geliyor, derece aşamasına gelsen böyle bir insan neler bekleyecek, bilemeyiz ama aklımıza geliyor maalesef?

Bunlar konuşulan şeyler ama ilk defa bu sene bu kadar çok kişi tarafından dile getirildi ve yüksek sesle konuşuldu. Sektörün içinde olan kişiler biliyordu, yayıncı kuruluşlar bu tarz haberleri yayınlamıyordu, çok ufak tefek şeyler çıkıyordu. Sadece Erkan Özerman'ın hepsinin anadan doğma resimleri kasamda var gibi söylemleri vardı.

O gece oradan çıktıktan sonraki duygun neydi?

Gitmek istediğimi söyleyince yan tarafa geçip bir bilet tutuşdurdular elime, bir gece klübünde eğlence vardı, işte sen de gençsin, git klübe diye. Kapıdan çıktım, telefonuma baktım aramalar vardı işte ne oldu, nasıl geçti falan diye, şimdiki kız arkadaşım o zaman normal arkadaşımdı, ilk o aradı beni, açmadım Harbiye' den , Gezi Park'ına yürüdüm ve düşündüm ne diyeceğim ben şimdi insanlara. Ben ne yaşadım yukarıda, parka gittim, bir banka oturdum dünyanın gerçeği ve pisliği ile karşılaştım gibi düşündüm, biraz ağladım. O zaman 77 yaşında olan adam bana bunları yaptı, ve hayallerimi süsleyen şeylerin, ne kadar pis yollardan geçtiğini anlattı. Sonra açtım telefoumu ve işte görüştük, güzel geçti bakalım bana haber verecekler dedim ve uzun süre kimseye bahsedemedim bu konudan.

Peki bir çocuk vardı bir sene önce katılmış, Oğuzhan bir şey olmamış senle ekrandaydı ertesi yıl bir daha katılmış, bunları görmedi mi yine ertesi yıl bir daha katılıyor?

Bu çocukla ilgili şöyle bir şey var, bu saf bir çocuk, star olmak için bir şeylerin değişeceğine inanmış. Erkan Özerman onunla iletişimde bir şansını denemiş ama kapıyı açık bırakmış, seneye bir daha çağırmış. İlk de bir yanlış yapıp ikincide de bir şeyler yapınca çocuk bakmış olmuyor.

Onu kafasına takmış?

Evet çocuk finalede gidiyor ama derece alamıyor, çocuk tüm kriterlere sahip bir çocuk.

Peki böyle bir yarışmada kızlara neler oluyor, kızlar korunaklı mı?

Erkan beyin finalde odadan çıkarken kullandığı bir cümleyle cevap vereyim size. Bak dedi sana bu sektörle ilgili bir tavsiye vereyim, madem gidiyorsun, kadınsan çok iyi bunu bunu yapacaksın, erkeksen de iyi şöyle şöyle yapacaksın dedi ve gönderdi. Bu sektörün kuralını anlatıyor.

Off the records söylüyor değil mi, herkesin yanında değil yani?

Şu an dediklerini kayıt etmişler 2021 ile ilgili mahkemeye sunulacak çok ciddi kanıtlar var. Bizzat gördüm.

Bunlar konuşulmaya başlayınca sevindin mi, çünkü yıllar önce sen de üzücü bir olay yaşamışsın?

Ben resim yapıyorum, resim öğretmeniyim bir gün eve geldim, bir arkadaşımın storrysinde böyle bir paylaşım gördüm. ''Masaj'' cümlesini duydum ve 6 yıl önceye gittim. Her şey böyle başladı...