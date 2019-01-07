Teoman Kumbaracıbaşı’dan samimi açıklamalar

Arjantinli bir anne ile Türk bir babanın oğlu olarak Arjantin’de dünyaya gelen ve Yazı Tura, Aşka Sürgün, Eyyvah Eyvah, FiÇi ve daha pek çok yapımdan tanıdığımız oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı’yla keyifli bir röportaj gerçekleştirdim.

Sarı Çiğdem’in dostu, Ölmüş bir yaprağın cenazesine giden 2 salyangozun kankası, minik bir balık’ın ahbabı, modern zaman piri, mesafeli ama bir o kadar da sahici bir oyuncu ve şarkıcı Teoman Kumbaracıbaşı….

Jack Hunter isimli yabancı bir prodüksiyonda da yer aldınız, nasıl oldu bu projede yer almanız?

Orada sarışın mavi gözlü bir mafyayı oynamam gerekiyordu. Daha doğrusu öyle fiziksel yapıda birini arıyorlardı. Yönetmen dedi ki; Evet rolünü oynamanı bekliyorum. Hayır dedim şimdi oynamam gerekmiyor, seçilirsem oynarım texti. Belki de o çıkışım da hoşlarına gitti ve ben o rolü aldım, çok büyük bir rol değildi ama böyle enteresan bir anektod olmuştu.

Peki büyük bir yönetmen de olsa öyle mi davranacaktınız?

Kim mesela büyük yönetmen

Mesela Steven Spielberg diyelim.

Evet…

Sanatçının bir mesaj kaygısı olmalımıdır, muhalif olmalımıdır?

Tabii ki mesaj kaygısı olmalıdır mesajı olmayan sanatçı olur mu….

Türk baba, Arjantinli anne çocuğusunuz, kendinizi nereye ait hissediyorsunuz?

Hiçbir yere ait değilim dünyaya aitim ben…

Pek çok kötü adam oynadınız bu rolleri oynamak ruhunuzu nasıl etkiliyor?

Yani bu sorulan bir soru daha öncede. Oyuncu rolün etkisine girip rolün etkisinde kalmaz, öyle olsa ruh hastası olur. Şık diye role girer, şık diye de çıkarsınız… Bunun aksini söylemek yanlış olur.

Peki Tükenmişlik Sendromu bir şehir efsanesi miydi?

E bir anlamda öyle günde 20 saat çalışan set işçisinin tükenmişlik sendromu ile başrol oynayıp, fiziksel olarak daha hafif şartlarda çalışan başrol oyuncusunun tükenmişlik sendromundan bahsedilir mi ayıp yani….

Yazı-Tura filminde hem Rum hem de Gay bir karakteri oynadınız. Heteroseksüel bir oyuncu için Gay rolü uç bir oyunculuk mu?

Hayır bu cinsel bir tercihtir ve olağan bir durumdur, niye zor olsun, diğer roller gibi bir rol ayrıca benim heteroseksüel olduğumu nereden biliyorsunuz, ben bir açıklama yaptım mı cinsel eğilimim hakkında….

Yani sesinizi değiştiriyorsunuz, abartılı hareketler yapıyorsunuz, el hareketleri falan o açıdan dedim?

O eşcinsellerin karikatürize edilmesi abartılı olmaları. Ayrıca bu konu Taksim’ de ki LGBT yürüyüşlerine baktığımızda o kadar hafife alınacak bir konu değil, çünkü çok kalabalık oluyor o yürüyüşler demek ki bu bizim toplumda olduğundan daha ciddiye alınacak bir konu….

Etek giyer misiniz?

Evet giyerim…

Geçtiğimiz yıllarda bir Süt Reçeli yapıp pazarda sattınız, ortalık kırıldı haberlerden….

Evet çünkü bu Arjantin’ de yapılan bir şey bir dönem paraya ihtiyacım vardı. Hani denir ya bir deyim vardır; Limon sattım, yine paramı kazandım diye bunun gibi bir şeydi. Bazı filmcilerden çok eleştiri de aldım. Olur mu böyle şey oyuncu pazarda reçel satar mı diye ama bence öyle değil, niye satmasın. Ben iflas ettim yalnız bu reçel mevzuunda ve ardımdan süt reçeli patladı, başkaları da yapmaya kalktı ama onların ki benimkiler gibi olmadı, çünkü benim yarı Arjantin’li olmamdan dolayı yaptığım bir şeydi. İyi bildiğini yapmak meselesi…

İznik’ te yaşıyorsunuz, neden İznik?

İstanbul’ un keşmekeşinden, gürültüsünden, kalabalığından bunalmıştım onun için İznik gölü kıyısına yerleştim. 2 köpeğim bir de komşumun köpeği var. Hafta da 2-3 gün oğlum geliyor yanıma, keyifli bir yaşantım var.

Sabah kalkar kalkmaz ; …. Desem boşlukları nasıl doldurursunuz?

Oğlum varsa önce kahvaltı hazırlarım. Yoksa belki köpekleri alıp, uzun yürüyüşlere giderim.

Cam kemik hastası Elif Gamze Bozo için konser düzenliyorsunuz, o projeniz nedir?

Biz onunla feribotta karşılaştık, birbirimize aşık olduk, facebook tan ekledik falan onun bir hayali var. Küba’ ya gidip, bu hastalıkla ilgili gelişmeleri öğrenmek ve resimler çekmek. Biz de onun bu hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacağız, uçak biletini alacak ve gidecek. Ben konserden kazandığım tüm parayı onun için ayıracağım.

Ödül almak önemli mi, yoksa; Yemişim portakalı mı?

Yani benim aldığım ödüller var ama beni sokaktaki insanların oynadığım roller üzerinden tanıyıp, yorumlar yapmaları, benim için ödül bu demek, yoksa 3kişi 5 kişi oturup jüri olmuş, onların değerlendirmeleri çok öenmli değil….

Karakutu Portakal müzik grubunuzun adı nereden geliyor?

Uçaklardaki kara kutunun rengi portakaldır ve bu uçak düştüğü zaman, orada neler olduğu hakkında bilgi verir. Bu da öyle bir şey bizim müziklerimizi merak edenler, sosyal medyada bu isimle takip edebilir ve yaşamımız boyunca yaptığımız işleri görebilirler…

Sözleri ve müzikleri siz mi yapıyorsunuz, şarkıları söylüyorsunuz da?

Sözler; Pablo Neruda, Karacaoğlan, J. Prevert, Kaygusuz Abdal, Puşkin, Percy Shelley, Machado, A.H Tanpınar, Trakl, Rilke gibi söz üstadları müzikler ve yorumlama benden…

Güzel kadın mı, zeki kadın mı?

İkisi de ama zeki olacağına sahici olsun benim için daha öncelikli güzel ve sahici olsun…

Aşk, evlilik, çocuk 1 er kelime ile nasıl ifade edersiniz?

1 er kelimeye sığmaz bu konular özümsenemez tek kelime ile. Ben evliliğe uygun birisi değilim ama çocuğumun annesi ile evlendim, yürütemedik, saygı ile ayrıldık, çocuğumuz var ona aşk ile bağlıyım diye ifade edeyim…