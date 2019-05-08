Türker Ertürk'ten Başbuğ'a: ''Boş boş konuşup dolaşan...''

Türker Ertürk, Emekli Tuğamiral 2008–2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yürütmüştür. Görevinden istifa ederek ayrılan Türker Ertürk, 2010'da "TSK içinde Gülen cemaatine bağlı imamların bulunduğunu" ve "bu imamların dışarıya bilgi sızdırdığını" ifade etmişti.

Bu bilgi o zamanlar bir iddia idi. Siz bunu söylediniz ama ciddiye alınmadınız mı?

Tabii ki ciddiye alınmadı. Niçin? Çünkü o gün Cemaat denen bugün Fetö denen örgütle beraber çalışan iktidardı. Bugün Fetö’ cüler iktidarda. O gün bu kumpası beraber yapıyorlardı. Hatta ben 2008-2010 arasında Fetö ile mücadele ederken benim karşımda iki unsur vardı. Biri Fetö diğeri de şu anki iktidar. Hatta ben sadece o zaman da mücadele etmedim. Biliyorsunuz ben 2010 da istifa ettim. O günden beri mücadele ediyorum hatta bu mücadele de Pensilvanya’ ya da gittim. Türkiye’ de ticaretle siyasetle uğraşan insanlar Fetö’ nün engellemesi ile karşılaşmamak için hep onu ziyaret etti.

Peki hukumet ortaktı o zaman ciddiye almadı dediniz Genelkurmay da mı ciddiye almadı?

Orada da Fetö unsurları vardı. Pensilvanya’ ya mücadele etmek için giden 3 kişiden biri benim. Niçin özellikle 2002 den sonra iktidara gelmeleri ile birlikte önce Cemaatin unsurlarının Silahlı Kuvvetlerden tasfiye edilmesini engellemeye çalışmışlar.

Kim engellemeye çalışmış?

İktidar. Hatta tasfiyeleri şerhler koyarak işte Abdullah Gül olsun Recep Tayyip Erdoğan engellemeye çalışmışlar. Güç kazandıkça da ve özellikle de Ergenekon Balyoz operasyonlarından sonra artık bu güç geometrik dizi şeklinde artmaya başlamış. Ve ne yapmışlar benim gibi insanları kimisini Mobbing ile kimisini Ergenekon Balyoz türü operasyonları ile tasfiye etmişler. Ve aşağıdan Cemaatin unsurlarına alan açmışlar ve aşağıdan yukarıya doğru tırmanmalarına neden olmuşlar. Ve gün be gün Türkiye 15 Temmuz darbe girişimine yaklaşmış. Bugün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili 1 numaralı suçlu iktidardır.

Beraber olduğu için mi o dönem FETÖ ile?

Beraber ne demek? Esas özendirici olan teşvik edici olan onları ilgili yerlere atayan koruyan kollayan. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim bazen suçlarda yardım ve yataklık denen bir şey vardır. Silahı çekenden çok onu azmettiren daha büyük suçludur. İktidar daha büyük suçludur.

FETÖ yapılanmasının TSK içine sızması tahminen ne zamanlara dayanır?

Bunun için spesifik bir tarih vermek doğru olmaz. Bu tür örgütler devletin içine her zaman sızmak istemişlerdir ve özellikle TSK içine. Bunu tamamen sıfırlayabilmek mümkün değil. Şunu söyleyebilirim TSK her zaman Cemaatin unsurlarını tasfiye etmeye çalışmış. Ne zaman ki bunlar iktidara gelmişler bu tasfiye operasyonu basamak basamak yavaşlamış durmuş ve tersine dönmüş ben bunu söylüyorum. Yoksa bu bir soğuk savaş enstrümanı yeşil kuşak örgütü yani geçmişte de vardı. Hatta bazen şimdikiler diyor ki işte ne bileyim Ecevit ile Demirel zamanında da sızma var diyorlar. Doğru o zaman sızma vardı. Ama bugün yani bu iktidar zamanında sızma değil yardım yataklık ve yerleştirme var.

O zaman ki dergilerinin ismi de Sızıntı ne kadar enteresan değil mi?

Bilmez miyim? İTÜ de dağıtırlardı.

Aslında Fetö tehlikesi TSK tarafından 28 Şubat’ ta ilan edildi ve Fetullah Gülen o dönemde vatan haini ilan edilip yurtdışına ABD ye gitti. Sonra birden AKP iktidarı sonrasında hakkında tutuklama kararı kalktı ve muhterem kişiye dönüştü. Bu gün geldiğimiz noktada özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terörist Apo ile ismi aynı düzlemde yer alıyor. Tabii insanın aklına ister istemez şu soru geliyor bu Fetö yakın zamanda İBB seçimlerinde bile parmağı var mıdır şaibe var mıdır diye düşünülürken AKP nin ilk seçim kazandığı ve iktidara geldiği 2003 seçimlerinde de aktif olarak rol oynamış mıydı?

Tabii ki var. Fetö genelde o zamanlar bu iktidarın arkasında durdu. Bu iktidarın katıldığı seçimlerde gücü nispetinde yani güçlendikçe daha fazla hile yaptı. Az gücü varken daha az hile yaptı. Ve bütün seçimlere müdahil oldu. Şimdi eğer siz Fetö en son seçime müdahil oldu mu diyorsanız kolu kanadı kırık haliyle bu kadar hile yapabiliyorsa kolu kanadı kırılmamışken ne kadar hile yapacağını siz düşünün.

Peki bu akıl Fetullah Gülen’ e mi ait bu örgüt yapılanması finansal hareketleri devlet kurumlarının içine sızma dünyanın her yerinde okullar açılması gibi şeyler? Yoksa Fetullah Gülen bu yapılanma içinde bir sembol ve onu idare eden bir üst akıl mı var?

Siyasal İslam her zaman Emperyalizmin bir enstrümanı olmuştur. Özellikle soğuk savaş döneminde yeşil kuşak projesinde bu tür örgütleri kullanmışlar Fetö bunların içinde en başarılı olanı onun için bu daha fazla desteğe mazhar olmuş.

ABD tarafından mı?

Yeterince paranız bile olsa Kenya’ da okul kurabilir misiniz? Ama arkanızda ABD olursa kurabilirsiniz bütün mesele bu. Hatta bu 18-19. Y.Y da Anadolu’ da misyoner hareketi ile Hristiyanlaştırma projesi vardı? Hatta şu anda bile ülkemizde bir kısım papaz ve rahiplerin okulları vardır. Onlar da o dönemden kalmadır. Daha sonra bu toplumu Hristiyanlaştıramadılar ama bu tür misyoner faaliyetlerini kullandılar. O zaman ki Protestan misyonerler Robert Koleji açarken neler düşündülerse Cemaatte, Gülen’ in okullarıyla aynı felsefi yaklaşımla, arkasında üst akılla bu amaç için kullanıldılar. Buralar aynı zamanda CİA’ in istasyonları. Niye Hicaz’ da yaşamıyor da Pensilvanya’ da yaşıyor arkasında CİA var tabii ki.

1976 da İTÜ de Cemaatin dergisi Sızıntı dağıtılıyordu dediniz, bu durumdan MİT nasıl haberdar olmadı?

Yok haberi var izliyorlardı o zaman Cemaatçiler badem bıyıklı falan değildi yakalayamazsınız o kadar ortalıkta aleni değillerdi. Bunlar izleniyordu, yakalandıkça, deşifre edildikçe tasfiye ediliyordu. Ama bu tasfiyeyi engelleyecek bir iktidar değişikliği söz konusu oldu.

Neden 28 Şubat’ ta önü alınamadı bu oluşumun?

İşte yaptılar da ne oldu. İmam Hatipleri kapattılar. Sonra her şey yeniden serbest oldu. Çocuklara sorgulamayı öğretmek yerine küçücükken muhakeme yeteneğini kaybetsin diye din eğitimi verdiler. O savcı, general küçük yaşta o rahleyi tedrisattan geçmiş, küçük yaşta işletim sistemleri bozulmuş.

Sizin hakkınızda internette araştırma yaptım ve eleştiri aradım ama bulamadım bir tane Ekşi Sözlük’ te buldum.

Ne diyor….

Diyor ki Deniz Harp Okulu tarihinde en çok öğrenci atılan, ayrılan en çok 2.dönem kendisinin okul komutanlığı yaptığı dönemdedir. Bu doğru mu?

Doğru değil ama en fazla yoğun saldırı altında kaldığımız dönemdi. Birçok operasyonlar yapıldı ama ben öğrencilerimi hep kolladım korudum attırmadım. Ben istifa ettikten sonra ama bu öğrencilerin hepsi atıldı.

Suriye’ de ki savaşta bölgeye Kürt Devleti kurulmasını İsrail istiyor diyorsunuz. Neden böyle onlara faydası ne olur?

O coğrafya da bir Kürt Devleti kurulduğu takdirde dış yardımsız yaşayamaz, emperyalizm desteği olmadan yaşayamaz o yüzden. İsrail ne derse yapmak zorunda. Arap denizi içine bir ada lazım Arap olmayan, işte bu ada bu Kürt Devleti.

Ergenekon ve Balyoz operasyonlarında siz nasıl içeri girmediniz? Bu nasıl oldu?

Beni atmaya çalıştılar ben Balyoz Operasyonuna kurban gittim ama kurtardım kendimi bu nasıl oldu. Benim için bir kumpas yapmışlar Beylerbeyi’nde güya ben bir darbe toplantısı yapmışım beni de yalandan oraya yazmışlar ama benim Türkiye’ de olmadığımı düşünemediler. Ben dedikleri tarihlerde Londra’ da idim Türkiye’ de değildim. Büyükelçilikte Silahlı Kuvvetler Ateşesi idim. Türkiye’ ye uğramamıştım bile ve bunu ispatladım ama benim gibi böyle bir kumpasa kurban giden 2-3 kişi daha vardı. Onların da biri Roma’ da, biri Paris’ te ben de Londra’ daydım ve o şekilde kurtardık. 2010 da komutanlarım bana sahip çıkmadı diye istifa ettim. Bir tanesi de dolaşıyor boş boş konuşuyor İlker Başbuğ’ dur. İstifa edince de Cemaatin temizleme listesinden çıktım. O iki kişi kaldı onları Donanma’ da çıkan 5 no lu hard diske koydular beni koymadılar. Onların hepsini içeri attılar. İstifa etmeyip Akdeniz Bölge Komutanlığı’na gitseydim, beni de içeri atacaklardı.

İlker Başbuğ o dönem bütün bu olanları izledi suçlanan ordu mensuplarına sahip çıkmadı ama o da girdi içeriye bu neden oldu sizce?

Teğmenini verirsen sıra sana da gelir. TSK’ yı itibarsızlaştırmak için Genel Kurmay Başkanı’nda içeri atılması gerekir. Zamanında işin buralara geleceğini anlattık anlamadı. İş onun başına da geldi.

Ekrem İmamoğlu’ nun arkasında Fetö olabilir mi? Kılıçdaroğlu’ da CHP’ nin başına bir kaset skandalı ile gelmişti?

Muhalefetin içinde tabii ki olabilir ama Fetö’cüler iktidarda var asıl. Sen kendi içindekileri temizlememişsen, yargılamamışsan, başkasına bu suçlamayı yapamazsın. Önce kendine bakacaksın.