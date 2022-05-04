Ülkemizdeki sığınmacılar!

Birleşmiş Milletler'in tanımı ile mülteci veya sığınmacı; dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu ve endişesi taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişi/kişiler olarak tanımlanmaktadır.



Son günlerde, ülkemizdeki sığınmacılarla ilgili çeşitli yorumlar ile sosyal medya paylaşımları gündeme gelince, konuya ilişkin görüşlerimi kısaca paylaşmak istedim. Öncelikle, sığınmacılarla ilgili provokatif amaçlı paylaşımlara, görüntü ve yorumlara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız.



Bizler misafirperver ve hoşgörülü bir milletiz. Aşımızı, ekmeğimizi paylaşır, gönül kapılarımızı sonuna kadar açarız. Ancak, ülkemize aş, iş veya ülkelerindeki siyasi karışıklıklar nedeniyle gelen ve sığınan mülteciler, yasa ile belirlenen kurallar başta olmak üzere, ülkemizin toplumsal kurallarına uymak ve bizlere karşı saygılı olmak zorundadırlar. Toplum düzenini bozanlar hakkında, kamu birimlerimiz gereğini hemen yerine getirmelidir.



Uluslararası bir sorun haline gelen sığınmacılarla ilgili tüm ülkelerin işbirliği yapması gerektiği aşikardır. Suriyeliler başta olmak üzere, zorunlu olarak ülkemizde bulunanlara yönelik geri dönüş süreci hızlandırılarak, biran önce hayata geçirilmelidir. Aksi halde hem toplum düzenimiz hem de hoşgörümüz zarar görecektir.



Mutlu bayramlar diliyorum. Saygılarımla.



Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)