Umuma açık tuvaletlerin temizliği

Tüketicilerin çok sayıda sorunu var iken, hayat pahalılığı almış başını gitmişken bu konu da nereden çıktı diye düşünebilirsiniz. Ancak, temel kişisel ihtiyacımızı giderirken, temizlik ve sağlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde tuvalet temizliği konusunda, istisna bazı yerler dışında maalesef gerekli özenin gösterilmediği kanaatindeyim. Bunda, tuvalet temizliğinden sorumlu yönetici ve çalışanlar kadar, tuvaletleri kullanan kişilerin de sorumlu olduğu kanaatindeyim. Evlerimizdeki, işyerlerimizdeki tuvaletleri kullanırken gösterdiğimiz özeni, maalesef umuma açık tuvaletleri kullanırken göstermiyoruz.

Ülkemizde Opet Petrol İstasyonları ile başlayan temiz tuvalet kampanyası, tuvalet temizliğine özen gösterme, müşteri memnuniyetini sağlama ve farkındalık oluşturma açısından önemli bir başlangıç olarak kabul edilebilir. Bu konuda petrol istasyonları, eskiye nazaran daha özenli davranıyorlar. AVM, Otel, Restoran, Sağlık İşletmeleri gibi yerlerdeki tuvaletleri, umuma açık tuvaletler içerisinde daha temiz ve hijyen tuvaletler olarak kabul edebiliriz. Bu konuya öncülük eden, farkındalık oluşturan, temizlik ve sağlığı ilke edinen kişi ve işletmelere teşekkür ediyoruz.

Yaşadığım Bakırköy İlçesinde, zaman zaman umuma açık tuvaletleri kullanıyoruz. Ataköy Ömer Duruk Camii Tuvaleti ile Yeşilköy Rönepark içerisinde bulunan tuvaleti, temizlik ve hijyen açısından örnek tuvaletler olarak sayabiliriz. Ancak, ibadet açısından temizliğin temel şart olduğu çok sayıda camii tuvaletinin temiz olmadığını ve bakımsız vaziyette bulunduğunu söyleyebiliriz. Bırakın kâğıt veya peçete bulmayı, sabun bile bulunmayan camii ve çarşı tuvaletleri bulunmaktadır. Temizlik sorunu nedeniyle, mecbur kalmadıkça evi dışında tuvalet kullanmayan çok sayıda kişi bulunmaktadır.

Temizliğin ilk yaşlardan itibaren eğitimle kazanılan bir toplum kültürü olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Tuvalet kullanım şekli ve temizliğini, bu kültürden ayrı tutmak mümkün değildir. Ancak, işletmeler, yerel yönetimler, kamu idareleri ve STK’lar olarak, birey ve toplum sağlığı açısından bu konuda daha çok çaba göstererek, umuma açık tuvaletlerin temizliğine öncelik vermeli, farkındalık oluşturmalıyız. Camii ve çarşı tuvaletlerinden başlayarak “Temiz tuvalet” konusunda hep birlikte adımlar atmalıyız.

Yazımı, bir camii tuvaletinin ücret ödeme noktasında yazılı “Kul hakkını öteki dünyaya bırakma” notu ile bitirmek istiyorum. Sağlıklı ve mutlu, güzel günler diliyorum. Saygılarımla.



Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)