Yeni bir dolandırıcılık yöntemi: ''Rahmetliye Kargo''

Son günlerde, vefat tarihinden kısa bir süre sonra, vefat eden kişinin ismine ve adresine gönderilen, kapıdan ödemeli kargo gönderileri ile dolandırıcılık yapıldığına ilişkin şikayetler alıyoruz.

Acılı aile, yaşadıkları acının etkisiyle, gelen kargo gönderisini hemen kabul ederek, çok yüksek tutarlı olmayan kapıdan ödemeyi hemen yaparak, kargoyu alıyorlar.

Kargoyu sonradan açtıklarında, kargo paketinden, sipariş etmedikleri, parasal değeri olmayan, alakasız şeyler çıkıyor.

Tarafımıza ulaşan bir tüketicinin yazdıklarını sizlerle paylaşıyorum.

“Levent Bey merhaba, yaşadığımız bir dolandırıcılığı sizinle paylaşmak istiyorum. Daha fazla insanın canı yanmasın diye. Eniştemi kalp krizi sonucu kaybettik. Daha sonra bize ekte göndereceğim kargo geldi, 100 TL karşılığı bu kargoyu aldik. İnsan merak ediyor ne için geldi ne var içinde diye ancak 100 TL ödedikten sonra paketi açtık içinden sarı demir parçası çıktı. Insanların acılarını maalesef bu adi herifler kullanıyorlar. Ne yapalım ki başka insanlar yanmasın. Saygılarımla”

Görüldüğü üzere dolandırıcılar yeni yöntemler bulmakta sınır tanımıyor. Bu nedenle, tanımadığımız veya siparişimiz olmayan kişi ya da firmalardan gönderilen kargoları kabul etmeyelim. Kargoyu teslim sırasında (ödeme yapmadan önce) kargoyu açıp içindekileri kontrol edelim.

Dolandırıcık fiili ile karşılaşmamız halinde, savcılıklara müracaat ederek, şikayetçi olmalıyız.

Söz konusu kargoyu gönderen kişi ya da firmalara ulaşabiliyor isek, kargoyu iade ederek, para iadesi isteyebiliriz. Maddi zararlarımızın giderilmesi amacıyla Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabiliriz.

Yararlı olması temennisiyle, saygı ve sevgilerimle.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği/TÜDER

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.