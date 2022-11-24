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''Yeniden delme (değerleme) oranı''

Levent Küçük Levent Küçük levent80@gmail.com Tüm Yazıları
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Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük yazdı: ''Yeniden delme (değerleme) oranı''

2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı % 122.93 olarak ilan edildi.

İğneden ipliğe mal ve hizmet fiyatlarının aşırı arttığı, sabit gelirliler başta olmak üzere vatandaşların geçim sıkıntısı çektiği bu günlerde, yeniden değerleme oranındaki % 122,93’lük artışın uygulanması, vatandaşları daha da zor duruma sokacaktır.

Yeniden değerleme oranı artışı uygulamasından vazgeçilerek, vatandaşları koruyucu tedbirler alınması yerinde olacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere önemle duyurulur.

Saygılarımla.
Levent Küçük
Genel Başkan

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