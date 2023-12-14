Yıl sonu yaklaşıyor kredi kartı ücretlerine dikkat

Yıl sonu yaklaşırken, bankalar kredi kartı hesap özetlerine (ekstrelerine) yıllık kart ücretlerini yansıtmaya başladılar. Öncelikle, kredi kartı ekstrelerimizi kontrol ederek, yıllık kart ücreti yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etmeliyiz.

BANKALAR KREDİ KARTI AİDATI (ÜCRETİ) ALABİLİR Mİ?

Kredi kartlarından yıllık ücret alınması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 03 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan “FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK” hükümleri gereğince yasal hale gelmiştir. Ancak, kredi kartlarından yıllık ücret alınabilir olması, bankalara sınırsız tahsil yetkisi vermemektedir. Kredi kartlarından yıllık kart aidatı (ücret) alınabilmesi, bazı şartlara tabi bulunmaktadır.

Bunlar;

1-Öncelikle kredi kartının fiilen kullanılıyor olması,

2-Kredi kartının 180 gün (6 ay) hareketsiz kalmaması,

3-Alınacak kart aidatı ücretinin makul bir ücret olması,

4-Kart sahibinin onayının alınması, gerekmektedir.

BANKALAR AİDATSIZ KREDİ KARTI SUNMAK ZORUNDADIR

Yürürlükteki 6502 sayılı Kanun hükümleri gereğince bankalar, kart müşterisinin talep etmesi halinde, normal kredi kartının sahip olduğu limit özelliklerine sahip aidatsız kredi kartını müşterisine sunmak zorundadır. Bu açıdan, yıllık kart aidatı ödemek istemeyen tüketiciler, bankalarından aidatsız kredi kartı isteyebilirler.

KART AİDATI İADESİNE İLİŞKİN GÖNDERİLEN MESAJLARA İTİBAR ETMEYELİM

Kart aidatlarının geri alınabileceğine ilişkin gönderilen sms mesajlarına, sosyal medya reklamlarına ve bu mesajların yönlendirdiği linklere itibar etmemeliyiz. Söz konusu linklerin açılması halinde, yüksek tutarlı cep telefonu faturaları ile karşılaşabilir, kötü niyetli kişiler tarafından kişisel bilgileriniz ele geçirilmek suretiyle dolandırılabilirsiniz.

KART AİDATI İPTAL VEYA İADESİ İÇİN BANKANIZLA GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ

Bazı bankalar, kredi kartınızı belirli ay kullanma sözü veya aylık belirli turarda harcama yapma taahhüdü vermeniz halinde, tahsil ettikleri ücretleri iade edebiliyorlar. Bazen de para puan yüklüyorlar. Bu bakımdan, bankanız müşteri hizmetleri ile görüşmenizde yarar bulunmaktadır.

Tüketiciler Derneği olarak, kredi kartlarından alınan yıllık ücretlerin tamamen kaldırılmasını ve bu konuda yasal düzenleme yapılmasını bir kez daha talep ediyoruz.

Yıl sonu yaklaşırken, tüketicilerimizin ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)